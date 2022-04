Was der Schutzraumkontrolleur im Limmattal im Untergrund antrifft

Dietikon/Geroldswil/Oetwil Weinkeller, Wellnessoasen und Männerhöhlen: Was der Schutzraumkontrolleur im Untergrund alles antrifft Hans-Peter Mauch aus Urdorf überprüft für die Zivilschutzorganisation Region Dietikon über 1400 Schutzräume. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges wollen viele Limmattalerinnen und Limmattaler wissen, wo sie im Notfall unterkommen können. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mann für das Tiefgründige: Hans-Peter Mauch sorgt dafür, dass die Schutzräume in Dietikon, Geroldswil und Oetwil in tadellosem Zustand sind. Alex Spichale

Hans-Peter Mauch fährt über die Dichtung der wuchtigen gelben Betontüre. «Wenn sie Risse hat, muss der Gummi ersetzt werden. Zudem schaue ich, ob die Verschlusshebel gut beweglich sind oder geschmiert werden müssen», sagt der 35-Jährige. Mauch steht im Schutzraum der Siedlung Im Dörfli in Dietikon. Integriert ist dort eine Sanitätsanlage der Zivilschutzorganisation Region Dietikon. Mauch ist seit Anfang Jahr für die Organisation als Schutzraumkontrolleur tätig und überprüft über 1400 Schutzräume von Ein- und Mehrfamilienhäusern in Dietikon, Geroldswil und Oetwil.

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges erhalten er und seine Kollegen immer wieder E-Mails und Anrufe von besorgten Limmattalerinnen und Limmattalern. «Die Leute wollen wissen, wo sich ihr Schutzraum im Notfall befindet», sagt Mauch. Zudem würden sich viele Gedanken dazu machen, wie sie den Raum einrichten und welche Notvorräte sie anschaffen müssen. Aufgrund der zahlreichen Kontaktaufnahmen hat die Zivilschutzorganisation einen Zuweisungsplan erstellt und auf der Website schutzraumzuweisung.ch aufgeschaltet. «Wenn man seinen Wohnort, die Strasse und Hausnummer eingibt, erfährt man, wo man im Notfall unterkommt», sagt Mauch, der in Dietikon aufgewachsen ist und seit zwei Jahren in Urdorf lebt.

Haustiere sind im Schutzraum verboten

Ausgerüstet sein muss ein Schutzraum mit Betten und Matratzen. «Es gibt Kellerabteile, die mit Holzlatten abgetrennt werden. Diese fungieren im Notfall als Bettgestelle», erklärt Mauch. Mit in den Schutzraum bringen müsse man eine Decke und ein Kissen. «Der Zivilschutz gibt überdies Trockenklosetts mit Sägemehl und Torferde ab», sagt Mauch. Es sei gut, wenn man ein solches WC vorrätig habe. Nicht mitnehmen dürfe man Haustiere. «Da man den Schutzraum mit verschiedenen Personen teilt und Tierhaare Allergien auslösen können, müssen Tiere draussen bleiben», sagt Mauch.

Der Schutzraum der Überbauung Im Dörfli in Dietikon ist bereits mit Matratzen, Decken und Kissen ausgerüstet. Alex Spichale

Die Verpflegung muss für zwei Wochen reichen. «Falls es zu einem atomaren Angriff kommt, braucht es zwei Wochen, bis sich der radioaktive Niederschlag setzt. Daher hat man diese Zeitdauer festgelegt.» Eingemachtes und Konserven seien die geeignetsten Esswaren im Schutzbau, findet Mauch. «Die Schutzräume verfügen über keine Küchen und kein fliessendes Wasser. Mobile Induktionskochherde wären eine Möglichkeit. Doch wenn der Strom ausfällt, nützen auch diese nichts.»

Hans-Peter Mauch kontrolliert auch die Lüftung, die per Handkurbel angetrieben werden muss, wenn der Strom ausfällt. Alex Spichale

Wenn die Stromversorgung abbricht, heisst es zudem kurbeln. «Jeder Schutzraum verfügt über einen Frischluftfilter. Wenn dieser nicht mehr elektrisch betrieben werden kann, muss man mit der Handkurbel frische Luft in den Bunker pumpen», sagt Mauch und führt das Ganze im Schutzraum Im Dörfli gleich selbst vor. Wenn sich ein Chemiewaffen-Anschlag ereigne, werde zudem der Aktivkohlefilter auf den Frischluftfilter gesetzt, um sicherzustellen, dass keine giftigen Stoffe in den Schutzraum dringen. «Solange es keinen Strom gibt, müssen sich die Personen im Schutzraum im 20- bis 40-Minuten-Takt mit dem Kurbeln abwechseln», sagt Mauch. Das sei vermutlich einer von vielen Gründen, warum man sich im Bunker in die Haare geraten könnte.

«Hier unten hat man keine Privatsphäre und auch wenn man seinen Nachbarn noch so mag, irgendwann geht man sich auf die Nerven.»

Was die Stimmung zudem nicht hebe, sei die Tatsache, dass das Tageslicht fehle. «In diesem Schutzraum wurden daher die Wände gelb angemalt», so Mauch.

Er massiert auch Fussballer

Ihm gefällt seine Aufgabe als Schutzraumkontrolleur. «Ich habe gerne mit Menschen zu tun. Dieser Job ist ein Dienst an der Bevölkerung. Solange der Bund findet, dass die Kontrolle nötig ist, ist es mir ein Anliegen, dass diese sauber und gewissenhaft vorgenommen wird», sagt Mauch, der hauptberuflich als medizinischer Masseur arbeitet und unter anderem Fussballer des FC Dietikon und des FC Urdorf massiert.

Der Notausstieg muss frei sein, damit man den Schutzraum verlassen kann, wenn der Haupteingang zugeschüttet wurde. Alex Spichale

Neben der Kontrolle der Bunker-Türen, Hebel, Scharniere und Dichtungen, achtet der 35-Jährige auch darauf, dass der Notausstieg der Schutzräume frei ist. «Ich treffe manchmal auf Notausstiege, die mit Pflanzen und Bäumen zugewachsen oder mit Kältemaschinen für Weinkeller vollgestellt sind», erzählt Mauch. Das sei nicht ideal. «Wenn der Hauptzugang im Kriegsfall zugeschüttet ist, muss man wenigstens über den Notausstieg aus dem Schutzraum gelangen können.»

90 Tage Zeit, um Mängel zu beheben

Stösst Mauch auf Mängel bei seinen Kontrollen, händigt er den Schutzraumbesitzern ein Blatt mit Firmen aus, die sich um die Instandsetzungen kümmern. Manchmal reicht aber bereits das Um- oder Wegräumen von Gegenständen. «Man hat 90 Tage Zeit, die Mängel zu beheben. Danach führe ich eine weitere Kontrolle durch. Wenn ich den Raum noch immer nicht für in Ordnung befinde, wird es dem Bund gemeldet. Der entscheidet, wie grob fahrlässig die Mängel sind und stellt je nachdem eine Busse aus», erklärt Mauch. Hat er nichts zu beanstanden, gilt der Schutzraum als funktionstüchtig. «Die Leute haben dann eine Weile Ruhe vor mir, ich kontrolliere die Schutzräume im Abstand von sechs Jahren.»

Nicht jede und jeder freut sich über Mauchs Besuch. «Einige Schutzraumbesitzer fühlen sich vom Bund schikaniert. Sie sehen nicht ein, dass wir heutzutage noch Schutzräume brauchen. Wenn ich vorbeikomme, lassen sie ab und zu Dampf ab», sagt Mauch. Davon lässt er sich aber nicht aus der Ruhe bringen. «Ich bin ein gemütlicher und friedliebender Mensch. Zudem hilft es, dass ich 1 Meter 90 gross und robust gebaut bin. Da werden die Kritiker schnell leise», sagt er und lacht.

Die WCs im Sanitätsposten der Zivilschutzorganisation Region Dietikon. In einem privaten Schutzraum gibt es normalerweise kein fliessendes Wasser und daher auch keine Toiletten. Man weicht auf Trockenklosetts aus. Alex Spichale

Mauch betreute bereits vor seiner Anstellung als Schutzraumkontrolleur als Gruppenführer im Zivilschutz während vieler Jahre die Schutzräume in den drei Gemeinden. Bis Bergdietikon 2017 der Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal angeschlossen wurde, war die Gemeinde ebenfalls Teil der Zivilschutzorganisation Region Dietikon. Dort traf Mauch auf die spektakulärsten Schutzräume. «Gewisse verwandeln ihre Schutzräume in perfekt gekühlte Weinkeller oder in Männerhöhlen, die von oben bis unten mit Platten versehen sind. Wiederum andere nutzen ihren Schutzraum als Wellnessoase samt Sauna und Jacuzzi oder sie installieren dort ihre Modelleisenbahn», erzählt der Schutzraumkontrolleur.

Einige hätten ihn mit einer Flasche Wein oder mit einer Tour durch das ganze Haus vom zweckentfremdeten Bunker ablenken wollen. «Doch da muss ich leider streng bleiben. Der Raum muss für die Kontrolle ausgeräumt sein. Wenn er die Anforderungen nicht erfüllt, kann ich ihn nicht für betriebsbereit befinden», sagt Mauch.

Telefon und Radio im Bunker: Im Sanitätsposten muss man sich verständigen können. Alex Spichale

Die Bedeutung des Schutzraums sei in den vergangenen Jahren jedoch wieder gewachsen. «Vor der Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011 wollte man die Schutzräume eigentlich abschaffen. Sie galten als mühsames Übel, das niemand braucht und trotzdem in Schuss gehalten werden muss. Doch wegen der Unfälle in Japan revidierte man die Meinung. Die Schweiz besitzt schliesslich auch ein paar Kernkraftwerke», sagt Mauch. Mittlerweile werde zudem darüber nachgedacht, mehr Schutzbauten zu errichten.

«Dazu trägt nun der Ukraine-Krieg bei. Aktuell macht sich die Zivilschutzorganisation Region Dietikon Gedanken, ob sie eine oder mehrere ihrer fünf Anlagen für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen bereit machen soll. Ziel wäre es, dass sie für kurze Zeit dort unterkommen könnten, bevor sie ein Zuhause bei Privaten, in einer Wohnung oder Asylunterkunft erhalten», so Mauch.

Den Schutzräumen im Limmattal und generell in der Schweiz stellt er ein sehr gutes Zeugnis aus. Mauch sagt:

«Es gibt kein Land auf der Welt, das so robuste Bauten unter der Erde hat wie die Schweiz.»

Aktuell würden in den Arabischen Emiraten Schutzbauten im Schweizer Stil erbaut. «Laut eines amerikanischen Autors würden bei einem atomaren Krieg nur ein paar Scheiche, reiche Amerikaner, Schweizer und Kakerlaken überleben.» Dass jemals ein solcher Ernstfall eintritt, hofft Mauch nicht. «Ich bin froh, wenn ich die Schutzräume nur kontrollieren kann und sich darin Staub absetzt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen