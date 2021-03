Dietikon/Geroldswil «Wenn ein Patient Corona hat, sind wir wahrscheinlich geliefert»: So riskant ist der Zahnarztberuf zurzeit Weil Patientinnen und Patienten keine Maske tragen können, ist die Infektionsgefahr erhöht. Wie Limmattaler Zahnärzte die Situation einschätzen, ist sehr unterschiedlich. Virginia Kamm 03.03.2021, 04.00 Uhr

Zahnärztinnen und Zahnärzte setzen sich in ihrem Beruf einem Infektionsrisiko aus. Keystone

Im Behandlungszimmer von Zahnarztpraxen ist das Tragen einer Maske zumindest seitens der Patienten keine Option. «Wir Zahnärzte haben keine Chance gegen das Coronavirus», sagt Catalin Mihail, Zahnarzt in Geroldswil. «Wenn ein Patient Corona hat, sind wir wahrscheinlich geliefert. Unser Beruf ist zurzeit ein Roulette.» Er ist der Ansicht, dass seine Kollegen und er bei der Impfstrategie des Bundes an erster Stelle stehen müssten. Aus Angst habe er nach dem Ende des ersten Lockdowns im Frühling keine neuen Patienten aufgenommen. Er wolle vorsichtig sein, schliesslich könne man sich nicht sicher sein, dass man nach einer Corona-Infektion keine Langzeitprobleme habe.

Die Schwierigkeit sei, dass der Zahnarzt während der Arbeit im Mund- und Rachenbereich durch Luft- und Wasserstrahlen Aerosole und Tröpfchen des Patienten verbreite. Mihail ist der Ansicht, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte einen riskanteren Beruf ausüben als Personen auf der Intensivstation. Daher hält er auch die gleiche Schutzbekleidung wie auf der Intensivstation für Zahnärzte angebracht. Ein zuverlässiger Schutz wäre aber aus seiner Sicht kaum bezahlbar.

Ein Patient erhielt einen Tag nach dem Termin den positiven Test

Mihail und seine Mitarbeitenden hatten schon einmal Glück: Im Winter habe ein Patient einen Tag nach seiner Zahnbehandlung ein positives Coronatestresultat erhalten, erzählt Mihail. Allerdings seien alle Praxis-Mitarbeiter darauf negativ getestet worden. «Das war ein Schock», sagt er. «Wir hatten Angst, noch einmal die Praxis schliessen zu müssen.» Dass er und seine Kollegen während des ersten Lockdowns im Frühling sechs Wochen nicht arbeiten durften, sei nicht lustig gewesen, vor allem aus finanziellen Gründen.

Auch Sascha Kundert, Zahnarzt im Dietiker Dental Center Limmattal, ist sich bewusst: «Als Zahnärztin oder Zahnarzt arbeitet man immer in einem Hochrisikoberuf, was die Infektionsgefahr anbelangt.» Dies sei allerdings nichts Neues und es gebe schon seit einigen Jahren gesetzliche Vorgaben, die zum Beispiel die Hygienestandards in einer Zahnarztpraxis regeln. So ist das Dental Center Limmattal seit 2015 nach einem Qualitätssicherungssystem zertifiziert. «Wenn man sich an die Abstands- und Hygieneregeln hält, kann man ein gutes Gefühl haben», sagt Kundert. «Man darf aber auch den Respekt vor dem Coronavirus nicht verlieren.» Er geht gelassen mit der Pandemie um und vertraut voll auf die Schutzmassnahmen in der Praxis. Im Dental Center Limmattal ist es bisher zu keiner Covid-Infektion gekommen.

Ein Positionspapier der nationalen und kantonalen Zahnärzte-Vereinigung regelt, welche Schutzmassnahmen in Zahnarzt-Praxen gelten. Sowohl im Dental Center Limmattal als auch in Mihails Praxis herrschen verschärfte Hygienevorschriften sowie Abstandsregeln und Maskenpflicht. Zudem müssen Patienten Fragen über ihren Gesundheitszustand beantworten und es wird Fieber gemessen. Begleitpersonen sind nur bei Kindern, unterstützungsbedürftigen Menschen und zu Übersetzungszwecken erlaubt. Im Wartezimmer gibt es keine Zeitschriften und weniger Sitzgelegenheiten. Die Patienten sollen nicht länger als eine Viertelstunde warten müssen.

Kundert ist froh, eine genug grosse Praxis zu haben, sodass die Massnahmen keinen Mehraufwand bedeuten: «Dass wir zwischen allen Terminen 15 Minuten lüften müssen, ist kein Problem.» Es sei ein Glück, dass im gleichen Gebäude ein Allgemeinarzt seine Praxis habe, erzählt er. Mitarbeiter und Patienten könnten, wenn nötig, vor dem Termin gratis zum Schnelltest in seine Praxis kommen und das Dental Center übernehme die Anmeldung.

Patienten mit Temperatur wurden nach Hause geschickt

«Vor allem ältere Patienten haben Angst, zum Zahnarzt zu gehen und sagen zum Beispiel Zahnreinigungen ab», sagt Mihail. Es komme auch vor, dass Patienten aufgrund von Coronafällen in ihrem Umfeld Termine verschieben. «Unsere Patienten sind sich der Risiken bewusst und verhalten sich sehr verantwortungsvoll.» Es gebe aber auch weniger verständnisvolle Leute: So seien Patienten schon wütend geworden, weil sie mit leichter Temperatur nach Hause geschickt worden seien. Mihail spürt auch, dass die Leute momentan nicht zu viel Geld ausgeben wollen. «Viele haben mir erzählt, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren haben», sagt er. «Das ist sehr traurig.»

Kundert merkt kaum, dass Patientinnen und Patienten Angst haben, einen Termin abzumachen. Absagen gebe es eher aufgrund von Quarantänefällen. «Die Leute glauben nicht als Erstes, dass sie sich beim Zahnarzt anstecken könnten», sagt er. Dies führt er auf die hohen Hygienestandards zurück. Sogar Patienten aus der Risikogruppe würden Termine vereinbaren, da kein baldiges Ende der Pandemie abzusehen sei. Kundert ist sich sicher: «Wenn sich alle Leute an die grundlegenden Hygiene- und Abstandsregeln halten und die Maske richtig tragen würden, wäre schon viel erreicht.»