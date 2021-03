Dietikon/Geroldswil «Wahnsinnige Abfallmengen»: Limmattaler Entsorgungsdienste hatten im Pandemiejahr reichlich zu tun Die Coronaeinschränkungen zwangen viele Menschen dazu, öfters selbst zu kochen und an sonnigen Tagen im Freien zu verweilen. Das zeigt sich auch in den Müllmengen in den grossen Limmattaler Sammelstellen. Sven Hoti 24.03.2021, 04.00 Uhr

Die Leute entsorgen immer mehr Karton – nicht nur in der Stadt Zürich wie hier, sondern auch im Limmattal. Symbolbild: Alexandra Wey/Keystone

Als der Bundesrat im vergangenen Frühjahr den landesweiten Lockdown verkündete, wechselte die Schweizer Wirtschaft in den Standby-Modus. Während viele Menschen dadurch innerlich etwas abschalten konnten, ging die Arbeit für die Entsorgungsdienste erst richtig los. Das zeigen Zahlen, welche die «Limmattaler Zeitung» von der Stadt Dietikon und der Gemeinde Geroldswil auf Anfrage erhalten hat.

So verzeichnete die Dietiker Infrastrukturabteilung im Coronajahr 2020 rund 60 Tonnen mehr Hauskehricht und Sperrgut als im Jahr zuvor. Dies entspricht einem Anstieg um rund 1,1 Prozent auf insgesamt 5566 Tonnen. In Geroldswil kamen insgesamt 834 Tonnen Hauskehricht und Sperrgut zusammen, was 30 Tonnen – oder 3,6 Prozent – mehr ist als noch 2019.

Ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen während des vergangenen Jahres vermehrt selbst zu Hause verpflegten, ist auch die eingesammelte Menge an Bioabfall. Diese stieg in Dietikon um über sieben Prozent auf 1726 Tonnen an. Die Geroldswiler produzierten rund 595 Tonnen Bioabfall und somit 1,2 Prozent oder 7 Tonnen mehr als im Vorjahr.

Beim Karton und Altpapier setzen sich die bisherigen Trends weiter fort. Während auch in Dietikon und Geroldswil wieder mehr Karton entsorgt wurde – in Dietikon rund 31 Tonnen oder 9 Prozent und in Geroldswil 4 Tonnen respektive 2,4 Prozent – verläuft die Kurve beim Altpapier in die entgegengesetzte Richtung. In Geroldswil wurden fast 13 Prozent, in Dietikon gar über 19 Prozent weniger Papierabfälle eingesammelt.

Einfluss durch die Coronaeinschränkungen

Die Entwicklung beim Karton und Altpapier mag vorgezeichnet sein, doch Corona habe dieser zumindest vorläufig einen Schub verpasst, sagt Torsten Hartmann, Leiter des Abfallwesens der Stadt Dietikon. Den Grund sieht Hartmann insbesondere in den zeitweise geschlossenen Läden. «Die Werbesendungen sind im vergangenen Jahr extrem zurückgegangen. Warum sollten Geschäfte auch Flyer verteilen, wenn sie geschlossen sind?»

Gleichzeitig mussten die Leute, wenn sie sich zum Beispiel neue Kleider kaufen wollten, vermehrt auf Onlineshops zurückgreifen. Das zeigen auch Zahlen, welche die Post kürzlich veröffentlichte. Über 180 Millionen Pakete und damit fast ein Viertel mehr als noch im Vorjahr gingen demnach bei der Post durch die Verarbeitung. Das zeigt sich folglich auch in der entsorgten Kartonmenge.

Grössere Unterschiede zwischen der entsorgten Abfallmenge in Dietikon und Geroldswil gibt es bei den sogenannten Wertstoffen, also beispielsweise Altglas und Aluminium sowie Weissblech. Während auch hier die Mengen in Dietikon zunahmen (Altglas um knapp 17 Tonnen oder 2,7 Prozent, Aluminium/Weissblech um 2,7 Tonnen respektive 5,2 Prozent), gingen sie in Geroldswil zurück (minus 2,8 Tonnen oder 1,1 Prozent Altglas und minus 0,06 Tonnen beziehungsweise 0,5 Prozent Aluminium/Weissblech.

«Enormer» Zulauf von Limmat-Böötlern im Sommer

Abseits von den Sammelstellen hat sich der Abfall auch vermehrt an öffentlichen Orten gehäuft, etwa in den Pärken oder bei Grillplätzen. Über 220 Tonnen Müll – 15 Tonnen mehr als noch 2019 – hat die Stadt Dietikon alleine bei der Reinigung dieser Plätze eingesammelt. Zurückzuführen sei das vor allem auf die Reisebeschränkungen, welche die Leute dazu zwang, ihre Ferien zu Hause zu verbringen, erklärt Torsten Hartmann von der Dietiker Infrastrukturabteilung. «In den Sommermonaten hat es einen enormen Zulauf von Limmat-Böötlern gegeben. In dieser Zeit sind wahnsinnige Abfallmengen entstanden.»

Durch das Jahr hindurch habe sich die Abfallmenge sehr unterschiedlich entwickelt – insbesondere abhängig davon, ob die Restaurants gerade geöffnet oder geschlossen hatten. Hartmann sagt:

«Die Schliessung von Beizen hatte einen grossen Einfluss auf die Abfallentsorgung.»

Und auch in diesem Jahr setzt sich die Coronakrise – und damit zahlreiche Einschränkungen für die Bevölkerung – weiter fort. Wie sich die Abfallmenge bis jetzt entwickelt, ist noch nicht bekannt. Zahlen dazu sollen bald vorliegen, meint Hartmann. Doch gefühlt scheint die Entwicklung ähnlich zu verlaufen wie im Lockdown 2020.