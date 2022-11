Urteil zum Baustellentod: Das sagt Yves Radakovits Familie

Dietikon/Geroldswil «Die Strafen sind lächerlich» – so reagiert Familie Radakovits auf das Urteil Der Vater und die Geschwister des tödlich verunglückten Maurerlehrlings äussern sich zum Urteil des Dietiker Bezirksgerichts. Verzeihen können sie nur einem der drei Bauarbeiter. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 10.11.2022, 19.10 Uhr

Eine Tragödie, die vermeidbar gewesen wäre: Yves Radakovits verunfallte am 5. Dezember 2019 auf einer Baustelle in Dietikon tödlich, als tonnenschwere Betonplatten auf ihn fielen. zvg

«Ich bin froh, dass es vorbei ist, der ganze Prozess hat mich müde gemacht», sagt Christian Radakovits kurz nach dem Urteil. Er hat am 5. Dezember 2019 seinen damals 15-jährigen Sohn Yves verloren, als dieser von tonnenschweren Betonplatten auf einer Dietiker Baustelle erschlagen wurde.

Fast drei Jahre nach der Tragödie, die sein und das Leben seiner Familie für immer verändert hat, kam das Verfahren am Donnerstagnachmittag am Bezirksgericht Dietikon zu einem Ende – zumindest aus rechtlicher Sicht. Ein Polier und Kranführer sowie ein Hilfsarbeiter wurden wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen, ein Baumaschinenführer wurde freigesprochen.

«Mich stört der Freispruch»

«Mich stört der Freispruch», sagt Radakovits. «Der Baumaschinenführer war für den Hilfsarbeiter verantwortlich, er hätte ebenfalls auf die Sicherheit achten müssen», findet Yves’ älterer Bruder Mike Radakovits. Er fühle nach dem Urteil eine innere Leere. «Für mich sind die Strafen lächerlich. Mein Bruder ist nur 15 Jahre alt geworden, weil andere ihre Pflichten nicht wahrgenommen haben.»

Das Grab von Yves Radakovits auf dem Weininger Friedhof. Das Foto wurde der «Limmattaler Zeitung» von der Familie Radakovits zur Verfügung gestellt. zvg

Was der Familie besonders weh tue, sei das Verhalten der beiden portugiesischen Bauarbeiter. «Keiner der beiden hat uns sein Beileid ausgesprochen. Aussagen wurden mit Arroganz verweigert. Man erinnere sich nicht mehr daran. Einen solchen Vorfall kann man doch nicht aus dem Gedächtnis löschen», sagt Christian Radakovits.

Ein Verurteilter reichte dem Vater die Hand

Er habe sich beim Verlassen des Gerichtsgebäudes schwer zusammenreissen müssen, als er beim Ausgang den beiden Bauarbeitern begegnet sei. Sie würdigten die Familie keines Blickes. Anders verhielt sich der schuldig gesprochene Polier und Kranführer. Der Kosovare reichte Yves’ Vater nach dem Urteil die Hand und sagte ihm, wie leid ihm alles tue. «Ich kann ihm verzeihen, er hat Reue gezeigt», sagt Christian Radakovits.

Der Urteilstag lässt die Familie traurig zurück. «Die emotionale Kälte der Beteiligten ist für uns unverständlich», sagt Yves’ ältere Schwester Tamara Radakovits. Dazu zählt die Familie auch das Gericht. «Wie sachlich und nüchtern über den Tod meines Kindes gesprochen wurde, als wäre Yves ein Gegenstand gewesen, ist schmerzhaft. Nach dem heutigen Tag zweifle ich an unserer Gesetzgebung und der Menschheit», sagt Christian Radakovits.

In Berufung gehen wird die Familie nicht

In Berufung wird die Familie nicht gehen. «Ich glaube an Karma. Man bekommt alles, was man tut, irgendwann in irgendeiner Form zurück», sagt der Vater. Die Familie lebt auch nach dem Urteil mit dem Verlust weiter. «Yves wäre heute 18 Jahre alt, hätte seine Lehre abgeschlossen und würde vielleicht schon Auto fahren. Doch all das werde ich nie erleben, weil er mir genommen wurde», sagt Christian Radakovits.Trost spendet ihm der starke familiäre Zusammenhalt.

Für Yves wollen die Radakovits positiv in die Zukunft schauen. «Mein Bruder hatte so ein kurzes Leben. Wir müssen das Beste aus unserem machen und die kleinen Dinge schätzen», sagt Tamara Radakovits. «Yves hätte gewollt, dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht.»

