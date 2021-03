Dietikon Volk bestürmt Stadt wegen Impfterminen, die nicht verfügbar sind: «Es geht nicht mehr so lange», sagt jetzt der Stadtrat Wie angedacht soll das Dietiker Impfzentrum nach Ostern loslegen. Noch fehlt es jedoch an genügend Impfdosen und dem Okay des Kantons. Deshalb bittet der Dietiker Sicherheits- und Gesundheitsvorsteher Heinz Illi (EVP) die Bevölkerung um Geduld. Lydia Lippuner 04.03.2021, 04.00 Uhr

Die Stadthalle wird umfunktioniert: Hier wird ab April geimpft. Severin Bigler

In den vergangenen Wochen ist es um das Dietiker Impfzentrum still geblieben, doch im Hintergrund liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. «Wir sind gut im Zeitplan und zuversichtlich, dass wir mit den Impfungen wie geplant nach Ostern starten können», sagt Stadtrat Heinz Illi (EVP). Der Dietiker Sicherheits- und Gesundheitsvorsteher ist verantwortlich für den Bau und die Organisation des Impfzentrums in der Dietiker Stadthalle.

Laut der kantonalen Impfstrategie sollen hier ab dem 6. April täglich rund 400 Personen geimpft werden können. Das Projekt sei eine komplexe Angelegenheit, sagt Illi. Die Gemeinde stelle die Infrastruktur, das Spital Limmattal die medizinische Versorgung und der Kanton die Impfdosen bereit.

In Bezug auf die Impfdosen wurde in den letzten Wochen immer wieder von Engpässen berichtet. Da pro Person zwei Dosen im Abstand von mehreren Wochen verimpft werden müssen, behält der Kanton Zürich jeweils die Hälfte des vom Bund gelieferten Impfstoffs für die spätere zweite Impfung zurück.

Seit dem Impfstart Anfang Januar habe der Kanton Zürich 123'000 Impfdosen verimpft, sagt Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Bis Ende März seien für den Kanton Zürich 370'000 Impfdosen zugesagt. Davon sind bisher knapp 200'000 eingetroffen.

Dietikon wird von Anfragen überschwemmt – doch noch ist es nicht soweit

Die Stadt Dietikon werde zurzeit an allen möglichen Stellen überrannt von Leuten, die einen Impftermin ergattern wollen, sagt Heinz Illi. «Momentan kann sich aber niemand anmelden, da das Impfzentrum noch nicht vom Kanton abgenommen wurde.»

Illi kündigt an, dass sich Impfinteressierte über die Websites der Stadt und des Spitals eintragen könnten – aber erst, wenn alles bereit und bewilligt sei. «Im Moment müssen sich alle gedulden. Es geht jedoch nicht mehr so lange, wie es bereits gegangen ist.»

Hinter dem Impfzentrum stehe eine grosse Logistik, die funktionieren müsse, damit alle Impfwilligen die erste und zweite Impfdosis zum rechten Zeitpunkt bekommen. Zu diesem Zweck sei man auf die kantonsübergreifende Software angewiesen. Illi ist jedoch zuversichtlich, dass die notwendigen Programme bis Anfang April zur Verfügung stehen werden und sich die Impfwilligen dann online eintragen können.

Auch die personellen Ressourcen gaben immer wieder zu reden. Die kantonalen Impfzentren arbeiten nun mit einer Jobvermittlungsstelle namens Coople zusammen, die das administrative, medizinische sowie logistische Personal wählt und koordiniert. «Dieses Portal steuert und verantwortet den ganzen personellen Aufwand der verschiedenen Impfzentren», erklärt Illi.

Das Impfzentrum soll kein Rolls-Royce werden

Bezüglich des Budgets bewege sich das Impfzentrum im vorgesehenen Rahmen. Es sei bislang nicht Unvorhergesehenes geschehen. Das Zentrum werde pragmatisch gebaut: «Das Impfzentrum soll kein Rolls-Royce werden, sondern ein VW, der über sechs Monate hinweg gut funktioniert», sagt Illi. Es sei ihm bereits von Anfang an wichtig gewesen, dass das Zentrum einerseits reibungslos funktioniere, aber gleichzeitig auch steuerzahlerfreundlich sei.

Momentan tagt der Dietiker Gemeinderat noch in der Stadthalle. «Ab April werden wir eine alternative Lösung suchen», sagt Illi. Wo diese zu finden ist, sei momentan noch offen. Dietikon ist einer von insgesamt elf Standorten, an denen im Kanton Zürich Impfzentren eingerichtet werden. Die Gesundheitsdirektion hatte anfänglich eine Variante mit bloss vier Grosszentren angedacht, sich nun aber für eine dezentralere Variante entschieden. So sollen alle Zürcherinnen und Zürcher eine Impfmöglichkeit in maximal 15 Minuten Entfernung von ihrem Wohn- oder Arbeitsort erhalten.