Dietiker Sportforum: Nachwuchssportler erhielten Auszeichnung

Dietikon Das Limmattal ist sportlicher als der Kantonsdurchschnitt: Am zweiten Dietiker Sportforum erhielten drei Nachwuchstalente eine Auszeichnung Am Mittwochabend kamen im Gleis 21 Vertreter aus der Sportwelt zusammen. Handballprofi Simon Schelling, der in Dietikon aufgewachsen ist, sprach dabei über die Herausforderungen der Vereine in der Mitgliedergewinnung. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 04.11.2021, 14.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tim Mock, Yasmin Abbani und Marsel Fazlic waren die drei Sporttalente, die am zweiten Dietiker Sportforum im Gleis 21 eine Auszeichnung erhielten. Severin Bigler Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) führte durch den Anlass am Mittwochabend. Severin Bigler Der in Dietikon aufgewachsene Handballprofi vom BSV Bern Simon Schelling erzählte, wie er durch den Schulsport zum Handballclub Dietikon-Urdorf gekommen war. Severin Bigler Das Thema des Abends war die Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung von Sportvereinen. Severin Bigler Epische Musik und kurze Filme waren ebenfalls Teil des Sportforums. Severin Bigler Die drei Nachwuchstalente erhielten für ihre Leistungen ein Street-Racket-Set sowie einen Gutschein vom Sponsor Ochsner Sport. Severin Bigler Tim Mock, der 2020 als Teamcaptain von Zug United den Unihockey-Cupfinal gewann, Judoka Yasmin Abbani, die 2019 an den Schweizer Meisterschaften der Junioren Gold holte, und Marsel Fazlic, der 2019 Juniorenweltmeister im Kickboxen wurde, freuten sich über die Ehrung. Severin Bigler Stefan Schötzau, Leiter des Zürcher Sportamts, zeigte die Entwicklung des Sportverhaltens der Zürcherinnen und Zürcher auf. Das Limmattal sei noch ein bisschen sportlicher als der Kantonsdurchschnitt, verriet er. Severin Bigler Eine Sorge der Vereine sei die fehlende Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement, sagte Schötzau. Alle Zürcher Sportvereine zusammen hätten 42'000 Ämter zu besetzen. Severin Bigler

Mit epischen Bässen und Scheinwerferlicht eröffnete Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am Mittwochabend nach coronabedingtem Ausfall 2020 feierlich das zweite Dietiker Sportforum im Gleis 21. Mitglieder von lokalen Sportvereinen sowie Vertreter der Stadt und der Sportwelt nahmen daran teil. Thema des Abends war die Problematik der Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung, die derzeit viele Vereine beschäftigt. Dass in Dietikon aber durchaus motivierte junge Sportlerinnen und Sportler zu Hause sind, zeigte sich bei der Ehrung von drei Nachwuchstalenten.

Eine Auszeichnung erhielt der 13-jährige Marsel Fazlic, der 2019 Juniorenweltmeister im Kickboxen wurde. Sein grosses Ziel sei, nochmals an einer Weltmeisterschaft Gold zu holen, sagte er im Interview mit dem Stadtpräsidenten. Auch die 18-jährige Judoka Yasmin Abbani, die 2019 an den Schweizer Meisterschaften der Junioren den ersten Platz belegte, wurde geehrt. Der Preis war ein Street-Racket-Set und ein Gutschein von Ochsner Sport, der den Anlass sponserte. Der dritte Sportler, der eine Auszeichnung erhielt, war Tim Mock. Der 24-Jährige gewann 2020 mit seiner Unihockeymannschaft Zug United als Teamcaptain den Cupfinal. Mit Bachmann sprach er über die Chancen der Schweiz an den Weltmeisterschaften, die 2022 hierzulande stattfinden werden:

«Für die Schweizer Nationalmannschaft liegt auf jeden Fall eine Medaille drin. Das Ziel wäre, ins Finale zu kommen.»

Den Nachwuchsehrungen ging eine Rede von Profihandballer Simon Schelling voraus. Der 26-jährige BSV-Bern-Goalie, der in Dietikon aufgewachsen ist, erzählte, wie er damals durch den Schulsport zum Handballclub Dietikon-Urdorf gekommen war: «Es wurde ein Zettel verteilt mit zahlreichen Sportarten, die man ausprobieren konnte», sagt er. «Ich habe meine Mutter komplett überfordert, weil ich einfach alles angekreuzt habe.» Als Kinderhandballkoordinator organisiert Schelling heute noch Events für den Verein, um neue Mitglieder zu gewinnen. Den Dietiker Sportvereinen legte er in der Nachwuchsproblematik ans Herz, einen offenen Kontakt zu den Schulen zu pflegen und zum Beispiel in einer Turnstunde den eigenen Sport vorzustellen.

Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund

Stefan Schötzau, Leiter des Zürcher Sportamts, zeigte die Entwicklung des Sportverhaltens der Zürcherinnen und Zürcher auf: In den letzten Jahren seien diese immer sportlicher geworden, das Limmattal treibe pro Woche sogar noch ein bisschen mehr Sport als der Kantonsdurchschnitt. Er sagte:

«In der Pandemie hat sich gezeigt, wie gross die gesellschaftliche Bedeutung des Sports ist. Sportvereine sind schlicht und einfach systemrelevant.»

Vereine sollen in Erinnerung behalten, dass bei vielen Sportfreunden die Freude an der Bewegung und nicht die Leistung im Vordergrund stehe, sagte Schötzau. Heute hätten 13-Jährige teils Schwierigkeiten, einem Sportverein beizutreten, weil Kinder durchschnittlich mit sechseinhalb Jahren starten. «Die fehlende Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu sein, ist eine der grössten Sorgen der Vereine», sagte er. Alle Zürcher Sportvereine zusammen haben 42'000 Ämter zu besetzen. «Gleichzeitig fehlt es vielen Vereinen aus Zeitgründen an Konzepten zur Nachwuchsgewinnung.»

Vor dem Apéro blickte Stadtpräsident Bachmann in die Dietiker Zukunft und sprach das städtische Sportkonzept an, das der Stadtrat im Juni verabschiedet hat. Dessen Ziel ist, den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu erhöhen. Zurzeit befindet sich zudem ein Sportanlagenkonzept in Erarbeitung. «Die fehlende ‹anständige› Dreifachturnhalle ist ein wichtiges Thema, das darin zur Sprache kommt», sagte Bachmann. Auch mit Nutzungskonflikten bei den Sportanlagen wird es sich beschäftigen. Auf eines dürfen sich Sportfreundinnen und

-freunde nächstes Jahr besonders freuen, wie er verriet: Im Mai und Juni wird Dietikon am Projekt Active City teilnehmen, bei dem Sportvereine im öffentlichen Raum gratis Bewegungsangebote für alle schaffen.