Larissa Wobmann und Roberto Frijia erzählen ihre Geschichte

Dietikon Zwei Blinde wollen Aussenstehenden ihr Leben näherbringen – eine Studentin hat sie porträtiert Im Rahmen einer Projektarbeit hat sich die Studentin Rahel Zuber auf die Suche nach blinden Menschen gemacht, die ihre Geschichte erzählen wollen. Fündig wurde sie schliesslich im BBZ in Dietikon mit Larissa Wobmann und Roberto Frijia. Muriel Daasch 08.06.2022, 05.00 Uhr

Roberto Frijia und Larissa Wobmann sind beide komplett erblindet und möchten Nicht-Betroffenen ihre Welt näherbringen. zvg

«Was du nicht siehst» war das Thema, mit dem sich die in Urdorf aufgewachsene Rahel Zuber Ende letzten Jahres im Rahmen einer Projektarbeit auseinandersetzen musste. Seit fast zwei Jahren wohnt die 26-Jährige nun in Dübendorf und studiert Fotografie an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich.

Schnell war klar, dass sie sich in ihrer schulischen Projektarbeit mit der Frage beschäftigen wollte, wie blinde Menschen die Welt wahrnehmen. Über einige Umwege stiess sie so auf das Bildungs- und Begegnungszentrum BBZ in Dietikon, das gleichzeitig Treffpunkt und Arbeitsort für blinde und sehbehinderte Menschen ist.

Larissa Wobmann und Robert Frijia waren sofort begeistert, als Rahel Zuber bei einem Besuch im BBZ von ihrem Vorhaben erzählte. Beide sind mit einer Sehbehinderung zur Welt gekommen und mittlerweile komplett erblindet. Im Projekt von Rahel Zuber werden ihre Geschichten und ihr derzeitiges Leben in Form von zwei Porträts sowohl textlich als auch bildlich erzählt und in einem gedruckten Heft festgehalten.

Selbstständigkeit spielt eine grosse Rolle

«Ich denke, für einen sehenden Menschen ist es spannend, zu wissen, wie jemand lebt und mit seinem Schicksal umgeht, der nicht sehen kann», sagt die porträtierte Larissa Wobmann. Sie sei eine Person, die gerne offen von ihrem Leben erzähle. Das Projekt war für die 24-Jährige aber trotzdem eine ganz neue Erfahrung.

Larissa Wobmann ist es wichtig, ihren Alltag trotz ihrer Blindheit so selbstständig wie möglich zu bestreiten. zvg

Bereits im frühen Kindesalter wurde bei Wobmann eine septooptische Dysplasie diagnostiziert. Es handelt sich dabei um eine Unterentwicklung des Sehnervs. In ihrem Fall bedeutete das, dass sie mit der Zeit vollständig erblindete. Trotz schwieriger Bedingungen schaffte sie es, in der Obvita St.Gallen, einer Einrichtung für junge Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedürfnissen, eine Ausbildung als Industriepraktikerin abzuschliessen.

Nun ist Wobmann seit bald zwei Jahren im BBZ in Dietikon, wo sie an verschiedenen kreativen Projekten wie Kerzengiessen oder Teppichweben arbeitet und auch regelmässig beim Kochen oder Backen mithilft. Dass sie trotz ihrer Blindheit selbstständig sein kann, ist ihr sehr wichtig. Beim Einkaufen gehe sie beispielsweise selbst auf die Leute zu und frage, ob ihr jemand zeigen könne, wo die verschiedenen Lebensmittel stehen. Ihre Eltern oder eine andere Begleitung habe sie nur zur Sicherheit dabei, sagt Wobmann.

Ein Ort, wo man verstanden wird

«Ich erhoffe mir mit dem Erzählen meiner Geschichte, dass sich die Menschen mehr für Blindheit oder Sehbehinderung interessieren und auch uns Betroffene mehr wahrnehmen und besser verstehen können», sagt Wobmann. Auch wünscht sie sich, dass mehr blinde oder sehbehinderte Menschen auf Einrichtungen wie das BBZ aufmerksam werden: «Es ist ein Ort, wo Menschen mit einem ähnlichen Schicksal aufeinandertreffen und man so als Betroffene oder Betroffener verstanden wird», sagt sie.

Das Kerzengiessen ist eine der Tätigkeiten, die Wobmann im BBZ in Dietikon für sich entdeckt hat. zvg

Auch der 28-jährige Roberto Frijia erzählt gerne anderen von seinem Leben als Blinder. «Es ist ein schönes Gefühl, wenn sich die Leute dafür interessieren», sagt Frijia. Sein Ziel sei, den Menschen zu zeigen, dass man auch trotz Blindheit noch sehr vieles machen könne.

Bis vor sechs Jahren wusste Frijia selbst noch nicht, wie es ist, vollständig blind zu sein. Auf seinem rechten Auge ist er seit seiner Geburt genetisch bedingt blind. Sein linkes Auge wurde erst beschädigt, als er im Jugendalter mehrere Male mit Tumoren im Bereich des Sehnervs zu kämpfen hatte.

Orientierung mit dem Blindenstock war eine Herausforderung

Während seiner Ausbildung im Bereich Montage bei der Arwo Stiftung in Wettingen wurde sein Sehvermögen immer geringer. Nach der Ausbildung im Jahr 2016 beschloss er deshalb, ins BBZ zu wechseln. «Ich musste zu dieser Zeit alles neu lernen. Vor allem die Orientierung mit dem Blindenstock war eine Herausforderung», sagt Frijia. Es brauche viel Übung und Konzentration, aber es funktioniere, wenn der Wille da sei, sagt er.

Das Gehen mit dem Blindenstock musste Roberto Frijia vor einigen Jahren von Grund auf erlernen. zvg

Sein Motto, dass auch blinde Menschen die Möglichkeit haben, sehr viele Dinge zu tun, lebt er auch selbst vor: Seine früheren Hobbys Joggen und Singen hat er wegen seiner Erblindung nicht aufgegeben. Auch die vielen kreativen Arbeiten im BBZ sind für Frijia ein Weg, Aussenstehenden zu zeigen, wozu man trotz fehlender Sehkraft fähig ist. «Leute, die uns im BBZ besuchen, können teilweise gar nicht glauben, wenn wir ihnen zeigen oder erzählen, was wir als Blinde alles so machen», sagt Frijia.

Seine Lieblingsbeschäftigungen im BBZ sind das Herstellen von Figuren aus Filz oder das Arbeiten mit Mosaiksteinen. Während der Weihnachtszeit arbeitet er auch gerne mit Holz und stellt beispielsweise Holzsterne her, die er dann am Weihnachtsmarkt verkauft. Sowohl für Frijia als auch für Wobmann ist das BBZ ein zweites Zuhause geworden, das sie in naher Zukunft nicht verlassen möchten.

Mit seinen kreativen Arbeiten will Frijia den Leuten zeigen, was trotz fehlender Sehkraft alles möglich ist. zvg

Bildungs- und Begegnungszentrum Zürich (BBZ) Das BBZ Zürich ist ein Bildungs- und Begegnungszentrum des SBV (Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband) mit Standort in Dietikon. Das Zentrum bietet blinden und sehbehinderten Menschen aus der Grossregion Zürich-Aargau-Schaffhausen die Möglichkeit zu einer sinnvollen Tagesstruktur mit kreativen und handwerklichen Beschäftigungen. Am 16. Juni findet im BBZ der jährliche Tag der offenen Tür statt.

Larissa Wobmann erzählt in einem Video von ihrer Krankheit und ihren Tätigkeiten im BBZ in Dietikon. BBZ

