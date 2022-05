Dietikon Zusammenkommen mit Frühlingssongs: Die Schule Steinmürli lud zum Maisingen – als Ersatz fürs Weihnachtssingen Zwei Jahre hintereinander fand das Weihnachtssingen der Schuleinheit Steinmürli wegen Corona nicht richtig statt. Die Schule veranstaltete deshalb am Montag als Ersatz ein Maisingen. Es fand auf dem Schulhof statt und war gut besucht. Sophie Deck 25.05.2022, 17.00 Uhr

Bei ihren Auftritten wurden die Schülerinnen und Schüler von Gitarren und Klavier begleitet. Bei einigen Liedern spielten sie selbst Muulörgeli. zvg

Die Dietiker Schuleinheit Steinmürli veranstaltet seit 2012 jedes Jahr ein Weihnachtssingen in der Stadthalle, bei dem alle 650 Schülerinnen und Schüler im Chor auftreten und Weihnachtssongs singen. Die vergangenen zwei Jahre konnte der Anlass allerdings aufgrund von Corona nicht so wie sonst stattfinden. Um das Weihnachtssingen von 2021 zu ersetzen, überlegte sich die Schule daher etwas: das Maisingen.

Die Schülerinnen und Schüler traten am Montagmorgen auf dem Schulhof der Schule Steinmürli auf und sangen diesmal – statt Weihnachtssongs – Frühlingssongs. Darunter waren zum Beispiel «I Like The Flowers», «Der Kuckuck und der Esel» und «Kumbaya, My Lord».

Das Konzert sei gut besucht gewesen, sagt Schulleiter Toni Spillmann. «Die Schülerinnen und Schüler traten in Gruppen auf, Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe, statt alle zusammen wie beim Weihnachtssingen. Deshalb kamen und gingen die Eltern. Aber der Schulhof war die ganze Zeit gefüllt.»

Die Schuleinheit Steinmürli veranstaltete das Maisingen als Ersatz für ihr jährliches Weihnachtssingen. zvg Es fand auf dem Schulhof des Schulhauses Steinmürli statt. zvg Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe traten separat auf. zvg Eltern kamen und gingen, der Schulhof war die ganze Zeit gefüllt. zvg Die Schülerinnen und Schüler waren aufgeregt. zvg Beim Auftritt gaben sie alles. zvg

Das Weihnachtssingen habe an der Schule Steinmürli einen hohen Stellenwert, sagt Spillmann. Deshalb sei es schade gewesen, dass es zweimal abgesagt werden musste. Er sagt:

«Die Schülerinnen und Schüler haben sich immer auf das Weihnachtssingen gefreut. Für sie ist es wichtig, dass sie ihren Eltern etwas zeigen können, was sie in der Schule gelernt haben. Das kam während Corona zu kurz.»

Digital kommt nicht die richtige Atmosphäre auf

Bereits 2020 organisierte die Schule einen Ersatz für das Weihnachtssingen, allerdings einen digitalen: Einige Klassen nahmen separat im Singsaal ein Lied auf. Die Videos wurden anschliessend auf Youtube gestellt. «Aber es war nicht das Gleiche. Ohne echtes Publikum und ohne, dass die Klassen zusammenkommen, entsteht die richtige Atmosphäre nicht», sagt Spillmann.

Beim Maisingen war diese Atmosphäre wieder da. «Nur halt frühlingshafter und aufgeweckter», sagt Spillmann. So seien die Schülerinnen und Schüler auch entsprechend aufgeregt gewesen – und hätten dann beim Auftritt alles gegeben.

«Wenn man von hinten zugeschaut hat, hat man gesehen, wie sie bei jedem Einsatz mit dem ganzen Körper mitgingen. Das war wirklich schön», sagt der Schulleiter.

Am Maisingen sangen die Schülerinnen und Schüler unter anderem «I Like The Flowers», «Der Kuckuck und der Esel» und «Kumbaya, My Lord». zvg

Organisiert wurde das Maisingen von der Arbeitsgruppe Weihnachtssingen an der Schule Steinmürli unter Leitung des Lehrers Stefan Stebler. Der Chor wurde begleitet von einem Klavier und Gitarren und die Kinder spielten bei manchen Liedern selbst Muulörgeli.

Obwohl das Maisingen ein Erfolg war, wird es voraussichtlich das einzige an der Schule Steinmürli bleiben. «Mit dem Weihnachtssingen und anderen Anlässen wäre es zu viel Planung für die Lehrpersonen», sagt Spillmann. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen freuen sich nun auf das Weihnachtssingen, das Ende dieses Jahr zum ersten Mal seit Corona wieder stattfinden soll.