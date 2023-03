Weltwasserwoche: Dietikon stellt seine vielfältigen Brunnen vor

Dietikon Zum Start der Weltwasserwoche stellte die Stadt ihre vielfältigen Brunnen vor Über 50 Teilnehmende brachen am Samstag zur Brunnenwanderung mit Infrastrukturvorstand Lucas Neff auf. Der Rundgang war der Auftakt zur Weltwasserwoche, mit der die Stadt die gute Arbeit der Wasserversorgung in den Fokus rücken will. Mattia Wirth Jetzt kommentieren 19.03.2023, 15.58 Uhr

Infrastrukturvorstand Lucas Neff begrüsste die Teilnehmenden vor dem Stadthaus. Bild: Mattia Wirth Über 50 Menschen nahmen am Rundgang teil. Bild: Mattia Wirth Emanuel Kolb, Projektleiter der Infrastrukturabteilung, erzählt die Geschichte vom Taubenbrunnen bei der Kirchhalde hinter der reformierten Kirche. Bild: Mattia Wirth Unter den Teilnehmenden waren auch alteingesessene Dietikerinnen und Dietiker dabei, die selbst viel zu erzählen wussten. Bild: Mattia Wirth Der älteste Brunnen der Stadt: Bevor er zum Färberhüsli verlegt wurde, wurde der Brunnen 1771 bei der Taverne zur Krone errichtet. Bild:.Mattia Wirth Der speiende Frosch von Künstler Bruno Weber ist Teil des Bruno-Weber-Wegs, der zum gleichnamigen Park am Waldrand führt. Bild: Mattia Wirth Die Tour endete auf dem Kirchplatz, wo sich die Kirche St. Agatha im langen Brunnen spiegelt. Bild: Mattia Wirth

Bei insgesamt acht Brunnen in Dietikon macht eine Gruppe von über 50 Leuten am Samstagnachmittag Halt und begibt sich damit auch auf eine Reise durch die Geschichte der Stadt. So wurde Dietikons Dorfbrunnen, der älteste der Stadt, 1771 hinter der Taverne zur Krone erstellt und später an seinen heutigen Standpunkt beim Färberhüsli an der Reppisch verlegt. Dagegen stammt der rot gestrichene, speiende Betonfrosch aus dem Jahr 2007. Die Skulptur wurde kreiert vom 2011 verstorbenen Dietiker Künstler Bruno Weber und ist Teil des Bruno-Weber-Wegs, der vom Bahnhof zum Park am Waldrand führt.

Dass unter den Teilnehmenden viele alteingesessene Dietikerinnen und Dietiker sind, macht den Rundgang dank ihres Hintergrundwissens noch interessanter. So erzählt einer unterwegs etwa Hintergründe zum Hersteller des Taubenbrunnens bei der Kirchhalde. Das sonnige Wetter habe wohl dazu beigetragen, dass so viele Leute erschienen sind, sagt der Dietiker Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) bei der Begrüssung. Die Stadt Dietikon hatte zum Auftakt der ersten Weltwasserwoche in Dietikon zur Brunnenwanderung eingeladen.

Mit der Weltwasserwoche, die in der Woche des Weltwassertags am 22. März stattfindet, will Dietikon mit verschiedenen Anlässen die städtische Wasserversorgung und den Wert von Wasser als öffentlichem Gut stärker in den Fokus rücken. Letzteres ist einer der Grundsätze der internationalen Initiative Blue Communities, die ursprünglich in Kanada gegründet wurde. Mit ihrem Beitritt gehört Dietikon als bislang einzige Stadt im Kanton Zürich zu den Vorreitern in der Schweiz.

Die guten Taten der Wasserversorgung verbreiten

Blue Communities bekennen sich zu den Kernzielen der Initiative: Zunächst soll Wasser als Menschenrecht anerkannt werden, denn über 800 Millionen Menschen leben weltweit ohne saubere Trinkwasserversorgung. Zweitens soll Wasser in der öffentlichen Hand bleiben. Drittens will man dazu anhalten, Leitungswasser zu trinken, statt Wasser in Flaschen zu kaufen.

Das biete sich gerade in Dietikon besonders an, wie Stadtrat Neff anmerkt. «Die Wasserqualität wird nach Stufen beurteilt. Dabei steht Rot für eine ungenügende, Gelb für eine knapp genügende und Grün für eine gute Trinkwasserqualität. Ich darf ihnen stolz verkünden, dass sich das Wasser in Dietikon im tiefgrünen Bereich befindet.»

Das sei nicht selbstverständlich. Deshalb bedankt Neff sich insbesondere bei Werner von Holzen, dem Leiter der Dietiker Gas- und Wasserversorgung, und Stephan Kündig, dem Leiter der Infrastrukturabteilung, sowie ihren kompetenten Mitarbeitenden. «Diese Leute sind rund um die Uhr um unsere Wasserversorgung bemüht. Man sagt, man solle Gutes tun und darüber sprechen. Sie tun Gutes, doch sprechen nicht so viel darüber, einen herzlichen Applaus!»

Wasserunterbruch innert 35 Minuten gelöst

In Dietikon sei das praktische Wissen der Mitarbeitenden regelmässig gefragt. Als Beispiel nennt Neff einen Wasserunterbruch, den er miterlebte, weil er gerade seine Zähne hatte putzen wollen. Viele Anwohnerinnen und Anwohner hätten das aber gar nicht mitbekommen, weil das Wasser dank der guten Arbeit der Wasserversorgung innert 35 Minuten schon wieder gelaufen sei.

Nach Neffs Begrüssungsansprache erklärt Emanuel Kolb, Projektleiter der Infrastrukturabteilung, die Organisation der Weltwasserwoche in Dietikon näher. Diese gipfelt nächsten Samstag mit dem Tag des offenen Wasserkraftwerks mit Führungen durch das Kraftwerk und einem Samstagsabenteuer in der Freizeitanlage Chrüzacher, wo der Nachwuchs mit Wasser spielen und basteln kann.