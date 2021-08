Dietikon Zum Schulanfang erhält Dietikon eine neue Primarschule und einen Kindergarten – so sehen die fertigen Gebäude drinnen und draussen aus Auf das kommende Schuljahr wächst die Schule Dietikon auf einen Schlag um rund 70 Schülerinnen und Schüler. Dem Anstieg bei den Schülerzahlen begegnet die Stadt unter anderem mit dem neuen Schulpavillon Stierenmatt und dem Doppelkindergarten Gjuch. Pünktlich zum Schulstart öffnen sie ihre Türen. Sven Hoti 21.08.2021, 04.00 Uhr

Für zahlreiche Kinder und Jugendliche im Kanton Zürich beginnt ab Montag wieder – oder erstmals – die Schule oder der Kindergarten. Und einmal mehr steigen die Schülerzahlen in Dietikon. Immer mehr neuer Platz muss geschaffen werden. Am Montag öffnen mit dem Doppelkindergarten Gjuch und dem Schulpavillon Stierenmatt gleich zwei neue Schul­bauten, welche das Platzpro­blem zumindest vorläufig be­heben sollen.

Der Schulpavillon Stierenmatt ist modular aufgebaut und beinhaltet insgesamt drei zweigeschossige Gebäudeeinheiten, die in U-Form einen Pausenhof einrahmen. Die einzelnen Holzmodule wurden vorgefertigt angeliefert und mussten vor Ort nur noch aufgebaut werden. Die Bauarbeiten sind nun grösstenteils abgeschlossen. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat», sagt Schulleiterin Helen Pianezzi bei einem Rundgang durch die Gebäude.



«Alle Beteiligten haben sehr viel Arbeit hier hineingesteckt. Man merkte, dass es für jeden eine Herzensangelegenheit war.»

Inner- und ausserhalb des hellblauen Gebäudekomplexes werden an diesem Donnerstag noch einzelne Arbeiten erledigt. «Hier ist alles noch ein wenig ‹work in progress›», sagt Pianezzi. Auf dem Pausenplatz fehlt noch die Begrünung. Bereits aufgebaut ist der Spielplatz. Auf der Rückseite des hintersten Traktes, in dem sich eine Turnhalle und die Mensa befinden, sollen die Kinder dereinst draussen essen und unterrichtet werden können.



Die Mensa bietet 70 Kindern Platz zum Essen. Das Zmittag wird dabei relativ flexibel gestaltet. Die Kinder können innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens selber entscheiden, wann sie essen wollen. Beim Eingang befindet sich eine Check-in-Wand, wo sich die Kinder mit Magneten nach dem Unterricht an bestimmten Orten auf dem Schulareal an- und abmelden können. So signalisieren sie den Verantwortlichen, wo sie sich gerade aufhalten. Pianezzi erklärt: «Wenn wir den Kindern schon so viele Freiheiten geben, müssen wir auch jeweils wissen, wer wo ist.»



Mit dem Schulhauspavillon Stierenmatt eröffnet nächste Woche die erste Tagesschule in Dietikon. Es ist auch die erste Primarschule im relativ jungen Quartier Limmatfeld. Severin Bigler Auf dem Spielplatz können sich die Schülerinnen und Schüler austoben. Severin Bigler Beim Eingang zur Mensa befindet sich eine Check-in-Wand, wo sich die Kinder an- und abmelden sollen. Severin Bigler Die Mensa hat Platz für rund 70 Personen. Die Kinder können innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens selbst entscheiden, wann sie essen wollen. Severin Bigler In unmittelbarer Nähe der Mensa befindet sich der Personalraum für die zehn Lehr- und neun Betreuungspersonen. Severin Bigler Moderne Ausstattung: Die Schulzimmer verfügen jeweils über eine Lüftung mit CO 2 -Messgerät, automatische Storen und höhenverstellbare Tische und Stühle. Severin Bigler Jedes Schulzimmer hat zudem einen mobilen Bildschirm mit Touchscreen zur Verfügung. Severin Bigler Die Turnhalle wurde möglichst platzsparend gebaut. Sie wird nicht nur für den Sport-, sondern auch den Musikunterricht genutzt werden. Severin Bigler Der Betreuungsraum lädt mit gemütlichen Sitzecken zum Verweilen ein. Severin Bigler

Über das obere Stockwerk erstreckt sich die neue Turnhalle, die als Mehrzweckhalle gebraucht werden soll. So findet hier etwa neben dem Sport- auch der Musikunterricht statt. In Zukunft soll die Halle zudem für Vereinstätigkeiten und Veranstaltungen genutzt werden. Die Halle kommt mit moderner Ausstattung einher: Die Türen des Materialraumes sind vollautomatisch und öffnen sich so, dass möglichst wenig Platz verloren geht. «Es ist viel Gedankenarbeit in platzsparende Lösungen geflossen», sagt Pianezzi. Die Storen an sämtlichen Gebäuden sind zudem mit Wettersensoren verbunden und öffnen beziehungsweise schliessen sich je nach Temperatur und Witterung. Alle Gebäude sind rollstuhlgängig.



In den Schulzimmern in den zwei anderen Trakten, welche die Flügel des u-förmigen Komplexes bilden, werden die Kinder in Doppelklassen unterrichtet; jeweils die 1. mit der 2., die 3. mit der 4. und die 5. mit der 6. Klasse. Die Räume sind alle gleich gross und verfügen über eine Lüftung mit CO2-Messgeräten. Alle Tische und Stühle sind höhenverstellbar. Zudem steht in jedem Klassenzimmer ein grosser, mobiler Bildschirm mit Touchscreen. Die jeweils zwei Klassenzimmer pro Stockwerk sind über einen Gang miteinander verbunden und bieten Raum für Gruppenarbeiten. Im Westtrakt befinden sich zudem Räumlichkeiten für das technische und textile Werken sowie ein Betreuungsraum mit Sitzecken.



Insgesamt 225 Kinder hätten theoretisch im neuen Schulpavillon Stierenmatt Platz. Mit rund 90 Kindern startet die Schule am Montag. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll gemäss der Stadt die volle Kapazität erreicht werden. Die neue Schule erhöhe die Attraktivität des ­Limmatfeld-Quartiers zusätzlich, sagt Schulleiterin Pianezzi und führt aus:



«Einerseits kommen immer mehr Familien hierher, weshalb es eine Schule braucht. Andererseits locken wir mit der Schule auch Familien an.»

Im Schulpavillon werden rund zehn Lehrpersonen und neun Betreuerinnen und Betreuer arbeiten. Die jeweiligen Stellen hätten ohne grosse Probleme besetzt werden können, erklärt die Stierenmatt-Schulleiterin.



Lehrermangel brachte Schulen in Zugzwang

In anderen Dietiker Schulen waren zeitgleich noch so einige Stellen unbesetzt, wie Pier Chalfajew, Leiter Bildung, auf Anfrage bestätigt. Er und Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) informierten noch im Juli mit einem Elternbrief über die schwierige Lage im Stellenmarkt. Für das neue Schuljahr hätten nun jedoch alle Stellen besetzt werden können. Dafür musste die Stadt allerdings auf Zwischenlösungen wie Langzeitvikariate, pensionierte Lehrpersonen und Lehrpersonen aus dem Ausland zurückgreifen.



«Diese Vorgehensweise entspricht nicht den Wunschvorstellungen eines Stellenbesetzungsprozesses»,

sagt Chalfajew. «Nichtsdestotrotz sind wir froh, höchst engagierte Personen gefunden zu haben.» Gewisse Zwischenlösungen würden jedoch bereits nach den Herbstferien wieder neu besetzt werden müssen.



Stadt denkt bereits über weitere Tagesschulen nach

Der Schulpavillon Stierenmatt ist die erste Tagesschule in Dietikon. Die Schulpflege hat laut Franziska Kurer, Leiterin ­Pädagogische Dienste, im Jahr 2018 die ­Einführung von Tagesschulen in Dietikon zum Legislaturziel erklärt. Sie sagt:



«Mit den ersten Abklärungen zum Thema hat man erkannt, dass die Neueröffnung des Pavillon-Schulhauses Stierenmatt im Sommer 2021 eine Riesenchance bietet, bereits die erste Tagesschule in Dietikon eröffnen zu können.»

Die Stadt erarbeite derzeit ein Konzept zur Einführung weiterer möglicher Tagesschulen in Dietikon. Bereits habe eine Umfrage bei den Eltern stattgefunden, um ihre Bedürfnisse rund um die Mittagsbetreuung detaillierter abzuholen, sagt Kurer.



Am 25. September findet ein Tag der offenen Tür statt

Neben dem Schulpavillon Stierenmatt öffnet nächste ­Woche auch der Doppelkindergarten Gjuch seine Türen. Der rotbraune, kantige Holzbau mit dem markanten Pfauen-Kunstwerk an der Fassade ist ebenfalls zweistöckig und ersetzt den alten Kindergarten Gjuch gleich nebenan, der fortan als Hort genutzt werden soll. Mit dem Schulstart be­suchen zwei Klassen à rund 20 Kindern den neuen Kindergarten. Die beiden Klassen setzen sich einerseits aus Kindern aus dem alten Kinder­garten zusammen sowie solchen aus dem Kindergarten Steinmürli.



Der Bau besticht durch seine Holzauskleidung und den eigenwilligen Grundriss. Jedes der beiden Stockwerke verfügt ­zudem über grosszügige Garderoben, tiefergelegte Wasch­becken und eine Küche. Natürliches Flutlicht strömt durch ein Deckenfenster vom oberen in das untere Stockwerk. Im Obergeschoss lädt ein zusätzliches Aussenzimmer zum Verweilen ein.



Der neue Doppelkindergarten Gjuch ersetzt den alten Kindergarten gleich nebenan. Der rot-braune, kantige Holzbau mit dem markanten Pfauen-Kunstwerk an der Fassade ist nach einem Jahr Bauzeit pünktlich zum Schulanfang fertig geworden. Severin Bigler Mit dem Schulstart besuchen zwei Klassen à rund 20 Kindern den neuen Kindergarten. Severin Bigler Im Erdgeschoss des Gebäudes sieht man direkt in den aufgewerteten Quartierpark Lozziwiese. Er hält nun noch mehr Spielmöglichkeiten für die Kinder parat. Der bekannte Lozziwurm wurde beibehalten. Severin Bigler Die tiefergelegten Waschbecken in den Klassenzimmern erleichtern den Kindern das Händewaschen oder Wassertrinken. Severin Bigler Auf beiden Stockwerken gibt es eine Küche. Severin Bigler Der Holzbau verfügt über grosszügige Garderoben. Tageslicht strömt über ein Fenster an der Decke vom Ober- ins Untergeschoss. Severin Bigler In den beiden Stockwerken sind die Fenster unterschiedlich ausgerichtet, was das Raumgefühl in den verschiedenen Räumen verändert. Severin Bigler Im Obergeschoss befindet sich ein zusätzlicher Aussenraum. Severin Bigler

Zusätzlich zum Neubau wurde auch der Quartierpark Lozzi­wiese auf der Rückseite des ­Gebäudes umgestaltet. Dem Kindergarten wurde hier ein eingezäunter Bereich zugeteilt. Hinzugekommen sind ver­schiedene Spielgeräte wie etwa eine Sandlandschaft mit ­Wasserstelle, eine Korbschaukel und eine Rutschbahn. Nicht von der Umgestaltung tangiert war der bekannte Lozziwurm, der den Kindern als Kriechtunnel dient.

Damit auch die breite ­Bevölkerung von Dietikon die Möglichkeit eines Augenscheins hat, führt die Stadt am 25. September während des Herbstmarktes einen Tag der offenen Tür durch. Interessierte können sich von 10 bis 14 Uhr einen Eindruck der neuen Schulanlagen verschaffen.