Dietikon Zum Jubiläum: Der Dietiker Wald wird zur Kunstgalerie Seit Januar arbeitet Daniel Glaser im ­Honeretwald in Dietikon. Mit der Motorsäge kreiert der Birmensdorfer ­Holzfiguren für die bald startende Ausstellung «Kunst im Wald», mit der die Holzkorporation Dietikon ihr 175-jähriges Bestehen feiert. Vor Ort zeigen Glaser und sein Kollege Martin Hufschmid ihre Werke. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Martin Hufschmid und Daniel Glaser haben beide Werke für die bald startende Ausstellung «Kunst im Wald» kreiert. Severin Bigler / CH Media Daniel Glaser hat im Honeretwald mit der Motorsäge aus Holzstämmen mehrere Waldarbeiter kreiert. Severin Bigler / CH Media Volle Konzentration gefordert: Weil sein Arbeitsgerät alles andere als ungefährlich ist, arbeitet Glaser nicht länger als drei Stunden am Stück.. Severin Bigler / CH Media Die Holzfiguren von Daniel Glaser bearbeiten den Holzstapel. Severin Bigler / CH Media Aus dem Holzstapel lugen einige neugierige Gesichter hervor. Severin Bigler / CH Media Daniel Glaser geniesst seinen Arbeitsort mitten im Wald.. Severin Bigler / CH Media Martin Hufschmid mit einem Modell seiner Waldkronleuchter. Die drei Körbe, die für die Ausstellung über dem Weg aufgehängt werden, werden einen Durchmesser von rund einem Meter haben. Severin Bigler / CH Media In den Waldkronleuchtern wachsen viele verschiedene Pflanzen, die teils zu unterschiedlichen Zeiten ergrünen. Deshalb werden sich die Kunstwerke im Lauf der Ausstellung immer wieder verändern. Severin Bigler / CH Media

Rund ein Viertel der Fläche Dietikons ist bewaldet. Den Grossteil davon machen die Waldungen Guggenbühl, Honeret und Röhrenmoos aus. In den nächsten sieben Monaten wird der Dietiker Wald künstlerisch in Szene gesetzt. Am 1. April findet im Honeretwald die Vernissage für die Open-Air-Ausstellung «Kunst im Wald» bei der Lorenzhütte statt. Grund dafür ist der 175. Geburtstag der Holzkorporation Dietikon, die am 27. Oktober 1847 gegründet wurde.

Insgesamt stellen 18 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Die meisten davon werden im Honeretwald aufgestellt, ein Teil kommt im Guggenbühlwald zu stehen. Obwohl der Röhrenmooswald bei der Planung zunächst miteinbezogen worden sei, wird er nicht Teil der Ausstellung sein, sagt Holzkorporationspräsident Mike Grendelmeier.

Ein Besuch im Dietiker Wald lohnt sich aber nicht erst ab April. Im Gegenteil: In den nächsten Wochen ist ein Waldspaziergang in Dietikon besonders spannend. Denn viele Kunstwerke werden live vor Ort entstehen oder fertiggestellt. Deshalb werden in den letzten zwei Märzwochen auch viele Kunstschaffende vor Ort anzutreffen sein. Das sei für die Künstler und die Besucher interessant und ermögliche einen ungezwungenen Austausch, sagt Grendelmeier.

Waldarbeiter mit der ­Motorsäge kreiert

Daniel Glaser arbeitet sogar schon seit Anfang Januar im Honeretwald. Mit seiner Motorsäge erschafft er aus Baumstämmen kreative Werke. «Ich betrachte mich nicht als Künstler, sondern eher als jemand der gerne mit Holz arbeitet», erzählt der Birmensdorfer bei einem Besuch an seinem Arbeitsort nahe der BDB-Haltestelle Stoffelbach. Zwei- bis dreimal pro Woche ist Glaser vor Ort tätig. Nur schon wegen seines schweren und gefährlichen Arbeitsgeräts arbeite er jeweils nicht länger als drei Stunden am Stück.

Mit seinem Ausstellungsbeitrag «Oskar der Waldarbeiter und seine Helfer» würdigt Glaser die viele Arbeit, welche die Holzkorporation im Wald leistet. Wenn das Werk fertig ist, werden sich einige Waldarbeiter aus Holz mit Motorsäge oder Axt an einem Holzstapel zu schaffen machen, der dort seit Jahren neben dem Weg liegt. Auch Glaser selbst bearbeitet den Holzstapel und hat Gesichter auf einige hervorstehende Baumstämme gesägt, die nun wie interessierte Beobachter zuschauen.

Er schätzt den Austausch mit Spaziergängern

Der Honeretwald sei ein toller Arbeitsort, schwärmt Glaser. «Ich bin an der frischen Luft und es spazieren nur freundliche Menschen vorbei.» Er schätze den Austausch mit neugierigen und interessierten Spaziergängerinnen und Spaziergängern und spüre dabei die Vorfreude auf die Ausstellung. Viele Leute würden regelmässig vorbeispazieren und sich laufend nach dem Fortschritt erkundigen.

Obwohl er von Birmensdorf aus zusammen mit seiner Frau meistens Richtung Aesch spazieren gehe und dort die Natur geniesse, kannte er den Dietiker Wald bereits gut. Nachdem er den Zuschlag für die Ausstellung erhalten hatte, sei er auf der Ausschau nach passenden Standorten einige Male mit seiner Frau spazieren gegangen. Die vielen Holzstapel hätten ihn gleich begeistert und so sei er schnell fündig geworden. Dazu Glaser:

«Wenn ich die Holzstapel beim Spazieren sehe, geht die Fantasie mit mir durch.»

Auf das Motorsägenhandwerk wurde Glaser, der lange in der Informatik arbeitete, 2010 nach seiner Frühpensionierung aufmerksam. «Ich wollte einfach aufhören zu arbeiten», sagt er und lacht. Er habe Holz schon immer gerne gehabt und dann in einem Übergangskurs für die Zeit nach der Pensionierung seine Freude an der Bearbeitung des Materials entdeckt. Ihn fasziniere die Spannung und Dynamik bei der Arbeit mit der Motorsäge. «Wenn ich einen Schnitt gemacht habe, kann ich ihn nicht mehr einfach korrigieren», sagt er. Ihm gehe es bei der Arbeit weniger um feingliedrige Details, sondern darum, was seine Figuren beim Betrachten für Emotionen auslösen. Vor zehn Jahren mietete Glaser einen Werkplatz beim Atelier von Martin Hufschmid in Fischbach-Göslikon. «Zum Glück habe ich ihn entdeckt. Er ist eigentlich wie mein Meister», sagt er.

Im Landesmuseum wird die Kulturgeschichte des Waldes erzählt Nicht nur die Dietiker Holzkorporation widmet dem Wald eine eigene Ausstellung. Auch im Landesmuseum wird der Wald bald eine Hauptrolle spielen. Vom 18. März bis zum 17. Juli wird die Ausstellung «Im Wald – eine Kulturgeschichte» im Museum beim Zürcher HB zu sehen sein. Das allgemeine Thema ist das Verhältnis von ­Menschen zum Wald – auch durch Darstellungen in Literatur und Kunst. «Einst von den Romantikern als Rückzugsort von der Zivilisation überhöht, wird der Wald von Künstlerinnen und Künstlern heute im Zeichen des Klimawandels thematisiert», schreibt das Landesmuseum dazu. Die Ausstellung zeigt auch, wie der Wald früher anders genutzt wurde als heute und wie im Zuge der zunehmen Zerstörung des Waldes Persönlichkeiten wie Paul Sarasin und später Bruno Manser hervortraten, um sich für den Erhalt starkzumachen. (flo)

Pflanzenvielfalt in luftiger Höhe

Auch Hufschmid ist an der Ausstellung beteiligt und beim Besuch der «Limmattaler Zeitung» im Wald zugegen. Der Wald habe ihm schon immer wertvolle Seelennahrung und Erholung gespendet, erzählt er. Sein Kunstwerk besteht aus drei sogenannten Waldkronleuchtern, die an verschiedenen Standorten über dem Weg thronen. «Mich hat’s am meisten gereizt, etwas mit Pflanzen zu machen», sagt er. Aus einem Hühnergittergeflecht kreiert er Körbe von etwa einem Meter Durchmesser, die er mit Moos auskleidet und mit Walderde füllt. Diese schmückt er mit ganz verschiedenen Waldpflanzen und bestückt sie mit verschiedenen Fabelwesen, die neugierig aus dem Korb hervorlugen. Dank der Pflanzenvielfalt werden sich die Kunstwerke mit der Zeit verändern, weil die Natur in den Waldkronleuchtern weiter gedeiht und die Pflanzen wachsen und teils auch zu unterschiedlichen Zeiten ergrünen.

Hufschmid zeigt ein kleineres Modell, das er bereits angefertigt hat. Die Drahtseile, an denen die Kronleuchter aufgehängt werden, hat er schon befestigt. Dabei habe er bewusst Standorte mit genügend Schatten gesucht, schliesslich könne er ja die Körbe hoch in der Luft nicht ständig bewässern. Hufschmids Kunst ist vielfältig. Er bearbeitet gerne Holz, aber arbeitet auch mit Stein und Metall. Ursprünglich absolvierte er eine handwerkliche Ausbildung im Metallbereich. Er freue sich darauf, in der zweiten Märzhälfte mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen im Wald zu arbeiten und sich gegenseitig kennen zu lernen.

Es sei spannend, dass die Kunstwerke der Ausstellung so vielfältig seien, sagt Hufschmid. Das gilt auch für ihre Herkunft. Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz und sogar zwei aus Deutschland sind bei der Ausstellung vertreten. Mit Babs Ernst und Carla Hohmeister stellen auch Dietiker Künstlerinnen aus. Damit der Wald der Star der Ausstellung bleibt, werden die einzelnen Werke nur mit kleinen Plaketten mit QR-Code versehen, erklärt Holzkorporationspräsident Grendelmeier. Diese führen zur Website der Holzkorporation, wo alle Informationen zu den Kunstschaffenden und ihren Werken zu finden sind.

Ausstellung «Kunst im Wald»

Vernissage am 1. April um 17 Uhr, Finissage am 21. Oktober um 17 Uhr jeweils bei der Lorenzhütte im Honeretwald (Forsthaus).

Alle Informationen zur Ausstellung sowie eine Karte finden Sie auf:

www.holzkorporation.ch

