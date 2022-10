Dietikon Neue Ex-Libris-Filiale mit Gratis-Kaffee spricht sich herum – sie bietet über 10'000 Artikeln auf kleinstem Raum Die kleinste und schnellste Ex-Libris-Filiale steht in der Dietiker Silbern. Sie ist ein Geschenk, das sich der Bücher-Gigant zum 75. Geburtstag selbst gemacht hat. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.56 Uhr

Riesige Auswahl: Die Kunden der Ex-Libris-Express-Filiale können an der Lerzenstrasse 18 in Dietikon aus über 10'000 Lagerartikeln auswählen. Lydia Lippuner Erste neue Filiale nach dem Kahlschlag: Die Migros-Tochter machte vor vier Jahren mit einem grossen Filialen-Abbau von sich reden. Lydia Lippuner Zum 75-jährigen Jubiläum hat sie nun eine Express-Filiale in der Dietiker Silbern eröffnet. Lydia Lippuner Die Filiale bringt Leserinnen und Leser mit Autorinnen und Autoren zusammen: Im angrenzenden Pausenraum, der auch Mitarbeitenden offen steht, sollen künftig auch Lesungen stattfinden. Lydia Lippuner Grosses Sortiment trotz kleinem Ausstellungsraum: Die Filiale über dem grossen Lager ist lediglich 50 Quadratmeter gross. Lydia Lippuner Online oder vor Ort: Die Kundinnen und Kunden können Bücher, Geschenkartikel, Musikartikel und Spiele ansehen. Lydia Lippuner Bereit zum Abholen: Auch kann man Artikel, die vorgängig online bestellt wurden, hier abholen. Lydia Lippuner

Vor wenigen Jahren machte Ex Libris noch mit Ladenschliessungen von sich reden. Nun eröffnet das Unternehmen anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums eine Express-Filiale am Hauptsitz in Dietikon. Der Laden an der Lerzenstrasse 18 ist mit seinen 50 Quadratmetern ist kaum grösser als eine gewöhnliche Stube. Doch da die Filiale direkten Zugang zum Lager im Untergeschoss hat, steht der Kundschaft ein Sortiment von über 10’000 Artikeln zur Verfügung. «Der neue Ex-Libris-Express ist das kleinste Ladenlokal mit dem grössten und schnellsten Sortiment im Netz von nunmehr 15 Filialen», sagt die Mediensprecherin Marie-Christine Schindler.

Die Filiale sei bereits von verschiedenen Anwohnern, aber auch von Mitarbeitenden aufgesucht worden. «Dietikon liegt uns nicht nur als Arbeitgeberin am Herzen. Wir freuen uns auch sehr, hier neue Kunden und Kundinnen zu begrüssen, die spontan einkaufen und nicht auf ihre Bestellung warten möchten», sagt Unternehmensleiter Daniel Röthlin.

Wartezeit wird mit Kaffee überbrückt

Der neue Standort ermöglicht nicht nur den «Sofortkauf» ab Lager, sondern auch die schnelle Abholung von Onlinebestellungen. Kommt also ein Kunde in die neue Filiale, kann er entweder etwas aus dem kleinen ausgestellten Sortiment in der Filiale auswählen, etwas vor Ort aus dem Lager bestellen oder einen online vorbestellten Artikel abholen. Die Wartezeit von rund zehn Minuten, bis der Artikel aus dem Lager in die Filiale gebracht wird, können die Kunden mit einem Gratis-Kaffee vor Ort überbrücken. «Als ich die Express-Filiale besuchte, konnte der Kunde den Kaffee jedoch nicht einmal zu Ende trinken, da der Artikel so schnell da war», sagt Schindler.

Der Verkauf sei insgesamt gut gestartet. «Das Angebot wird insbesondere von den Anwohnern, Berufstätigen und den Mitarbeitern genutzt», sagt Schindler auf Nachfrage.

Das Unternehmen hat sich wieder erholt

In der Vergangenheit machte das Unternehmen auch mit einem Kahlschlag Schlagzeilen. So hat Ex Libris vor vier Jahren 43 Filialen geschlossen. Dabei gingen 114 Arbeitsplätze verloren. Grund dafür war, dass die Digitalisierung von Filmen und Musik sowie die Verlagerung der Einkäufe ins Internet den Markt stark veränderten. So wurde aus einer Ladenkette mit Onlineshop eine Onlineverkaufsplattform mit nun 15 Filialen. Das schlug sich positiv zu Buche, denn auch wenn die Migros-Tochter keine genauen Gewinnzahlen nennt, so sagt die Mediensprecherin doch deutlich: «Der Turnaround ist geschafft.»

Das heisse, die Verkaufszahlen der Bücher, Spiele und Geschenkartikel haben stetig zugenommen und das Unternehmen ist in den schwarzen Zahlen. Ex Libris setzt deshalb weiterhin vor allem auf den Onlineverkauf. Die Express-Filiale in Dietikon wird somit vorerst eine Ausnahme bleiben. «Es ist keine weitere Filiale in Planung. Doch wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, werden wir diese nützen», sagt Schindler.

Lesungen sind ebenfalls Teil des Konzepts

Die Filiale in der Dietiker Silbern sei aber nicht nur dazu da, das Unternehmen rentabel zu halten, sondern auch um den Kundenkontakt zu stärken. «Wir wollten, dass unsere Mitarbeitenden weiterhin nahe an der Kundschaft bleiben», sagt Schindler. Dazu sei der physische Kontakt immer noch sehr wichtig. Die Filiale solle auch ein Begegnungsort für die Leserschaft mit der Autorenschaft werden. So wird die Lounge hinter der offenen Filiale künftig auch für Lesungen genutzt.

«Ein weiteres Ziel ist, dass Ex Libris weiterhin sichtbar bleibt. Dazu sind Filialen sehr wichtig», sagt Schindler. Der neue Standort im Dietiker Industriegebiet komme da wie gerufen. Vor gut einem Jahr zog Ex Libris von der Grünaustrasse an die Lerzenstrasse. Am alten Standort hätte man aus Platzgründen keine Filiale eröffnen können. «Wir haben nun zu unserem 75. Jubiläum die Chance am neuen Standort gepackt», sagt Schindler. Mit der Express-Filiale wird die Dietiker Silbern nun um ein Angebot reicher. In der Nähe des Bücherladens befindet sich unter anderem der Elektrofachmarkt Mediamarkt, das Möbelhaus XXXLutz und ein Qualipet.

