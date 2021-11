Dietikon Zelgliplatz soll fit werden für E-Autos – Stadt will Ladesäule im Januar einweihen Die geplante Ladesäule soll die Batterien von zwei E-Autos gleichzeitig füllen. Sie wird von einem niederländischen Arbeiter stammen, der dieses Jahr an der Börse für Freudensprünge gesorgt hat. David Egger Jetzt kommentieren 04.11.2021, 15.44 Uhr

Hier am linken Rand des Zelgliplatzes will die Standortförderung der Stadt Dietikon eine neue E-Ladestation bauen. David Egger / Limmattaler Zeitung

Dietikon ist unter Strom, eine neue Ladesäule folgt auf die nächste. Bei der Tankstelle mit Migrolino an der Bernstrasse im Reppischhof bauen Arbeiter derzeit eine Schnellladestation, die zwei E-Autos gleichzeitig aufladen wird. Im August lag das Baugesuch auf (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

Erweiterung um eine weitere Ladesäule ist bereits angedacht

Seit Donnerstag liegt nun das Baugesuch für eine weitere Ladesäule auf: Die Standortförderung der Stadt Dietikon will am linken Rand des Zelgliplatzes eine Ladesäule bauen, die ebenfalls zwei E-Autos gleichzeitig laden kann. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Stadt, des Bundesamts für Energie und der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Alle diese drei staatlichen Player beteiligen sich an den Kosten der Ladesäule. Und sie denken schon weiter: Die Ladesäule werde so gebaut, «dass diese zukünftig bei Bedarf um eine weitere Ladesäule mit zwei Ladepunkten erweitert werden könnte», sagte ein EKZ-Sprecher gestern auf Nachfrage.

Die Ladesäule beim Zelgliplatz ist Teil der Dietiker Smart-City-Strategie. Zu dieser Strategie gehören unter anderem auch eine E-Bike-Ladestation im Velohaus am Bahnhofplatz und ein öffentliches WLAN beim Kirchplatz. Beides soll ebenfalls noch gebaut werden. Die Ladestationen und das WLAN kosten total mehrere zehntausend Franken.

Vergangenheit und Zukunft vereint: Links ist die E-Ladesäule geplant, rechts steht ein alter Citroën 2CV. David Egger / Limmattaler Zeitung

Die Ladesäule am Zelgliplatz wird voraussichtlich im Januar eingeweiht, wie gestern von der Standortförderung zu erfahren war. Das Baugesuch liegt bis 25. November auf.

Der gewählte Ladesäulen-Anbieter ist ein Börsen-Liebling

Bei der Ladesäule handelt es sich laut Baugesuch um das Modell «Eve Double PG-Line DE» des niederländischen Ladesäulen-Anbieters Alfen. 2019 lag der Kurs der Alfen-Aktie noch bei zehn Euro. 2021 knackte er die 100-Euro-Grenze. Ein regelrecht elektrisierender Anstieg.

Wer heute eine Alfen-Aktie kaufen will, muss viel mehr hinblättern als noch vor zwei Jahren. Martin Ruetschi / Keystone