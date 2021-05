Dietikon Der Kirchplatz blühte am Tag der offenen Tür regelrecht auf ‒ zahlreiche Geschenke und Führungen lockten am Samstag ins Stadtzentrum Mit Rosen, Rabatten und Wettbewerben warben zahlreiche lokale Geschäfte und Institutionen um Besucherinnen und Besucher. Einen grösseren Andrang gab es bei den Führungen der Limmattalbahn AG und der katholischen Kirche St. Agatha. Zudem wurden zahlreiche Sammelkarten mit den «Dietiker Wäppli» beim Stand von Initiantin Margrith Stähli auf dem Kirchplatz eingelöst. Cynthia Mira 31.05.2021, 05.00 Uhr

Für Cornelia Hickenbick, Inhaberin des Salons für Haarextensions an der Zürcherstrasse, ist klar: Aktionen und Einblicke hinter die Kulissen an einem solchen Tag der offenen Tür setzen wichtige Impulse für die Gemeinschaft, wie sie sagt. Sie führt den Salon im Dietiker Zentrum in zweiter Generation. Cynthia Mira

Am Samstag lockten im Dietiker Stadtzentrum zahlreiche Geschäfte und Institutionen von 9 bis 16 Uhr Besucherinnen und Besucher mit kleinen Geschenken an. Mit ihrem Projekt Netzwerkstadt organisierte die Dietiker Standortförderung einen Tag der offenen Tür. Bei vielen der Attraktionen gehörte auch eine Portion Glück dazu. Am Morgen strömten die Leute auf den Kirchplatz zum Frischmarkt und lösten ihre Sammelkarten mit den Dietiker Wäppli ein. Zu gewinnen gab es ein Goldvreneli. Margrith Stähli, Initiantin der Treueaktion, nahm bis 10.30 Uhr schon rund 150 Stempelkarten entgegen. Sie sagte:

«Wir haben das Goldvreneli nicht in die Weggen der Oberstadtbäckerei eingebacken, sondern ich ziehe am Schluss eine Karte.»

Doris Brunner (60) aus Dietikon (rechts) unterstützte das lokale Gewerbe und löste gleich zwei Sammelkarten bei Initiantin Margrith Stähli ein. Sie sagte, dass nicht alle Geschäfte von sich aus die Stempel raus geben würden, was schade sei, aber die Aktion sei prima. Cynthia Mira

Auch der Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, Daniel Issler, stellte sich den Fragen. Er erschien gemeinsam mit seinen Kindern. Cynthia Mira

Über den Tag verteilt waren auch immer wieder kleinere Gruppen mit gelber Weste unterwegs und liessen sich auf der Baustelle der Limmattalbahn die aktuelle Situation erklären. Auch Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, stellte sich den Fragen des Publikums. «Hier sind alle Leitungen neu gelegt und die Strasse fixfertig», sagte Peter Kern, Chefbauleiter, zum rechten Strassenabschnitt entlang der katholischen Kirche St. Agatha, die zum Bahnhofplatz führt. Isslers Sohn, der zwölfjährige Valentin, wollte wissen, ob an diesem Ort auch eine Wiese zwischen den Gleisen angepflanzt wird. Kern musste dies aber verneinen. Teil der Gruppe war auch Elfie Rabenbauer, die für gewöhnlich selbst Stadtführungen in Dietikon anbietet. Sie sagte:

«Ich habe generell ein Interesse für grosse Bauwerke und habe mich deshalb für die Führung angemeldet.»

«Auf der Strassenseite bei der Kirche St. Agatha sind die Bauarbeiten fixfertig», sagte Peter Kern, Chefbauleiter. Im Bild ist zudem Daniel Issler, Geschäftsleiter der Limmattalbahn AG, zu sehen (links). Cynthia Mira

In der katholischen Kirche St. Agatha gab Organist Bernhard Hörler zwei Konzerte. Zudem nahmen dort jene Gruppen die 113 Treppenstufen bis zum Kirchturm unter die Füsse, die sich für eine Führung entschieden hatten. Pfarrer Adrian Sutter erzählte auf dem Weg bis zum Altar zunächst Interessantes über die Symbole der Kunstwerke und die Heiligen auf den Bildern in der Kirche. Margrit Staub aus Dietikon meinte dazu:

«Es ist eindrücklich und ich habe viel Neues erfahren, was einem so nicht bewusst ist, wenn man die Kirche besucht.»

Pfarrer der katholischen Kirche St.Agatha, Adrian Sutter, führte durch die Kirche und stellte sich den Fragen der Besucherinnen und Besucher. Es gab so einige zu beantworten. Cynthia Mira

Impression aus dem Turm der St. Agatha. Es durften jeweils nur fünf Personen gleichzeitig emporsteigen, um die Schutzmassnahmen im Kampf gegen das Coronavirus einzuhalten. Cynthia Mira

Einmal im Jahr wird das Uhrwerk im Kirchturm der St.Agatha gewartet. Es stammt aus dem Jahr 1927. Cynthia Mira

Auf der Zwischenebene des rund 30 Meter hohen Turms gleicht das Bauwerk eher einem alten verstaubten Estrich mit Holzbalken. Und was man ebenfalls nicht erwarten dürfte, sind die drei Grabsteine, die dort eine Ebene weiter oben lagern. Seit 1927 intakt, und als beliebtes Fotomotiv, präsentierte sich auch das museumswürdige Uhrwerk. Besonders dann, als die tonnenschweren Glocken zu schwingen begannen. Zudem bot sich ein herrlicher Blick über die Stadt und auf den Kirchplatz, wo sich auch nach 12 Uhr viele Menschen tummelten.

Annemarie Pachlatko und Judit Schilling betreuten den Claro-Stand, der zur Feier des 40-jährigen Jubiläums auf dem Kirchplatz aufgestellt wurde. Cynthia Mira

Einige von ihnen eilten zum Stand des Fairtrade-Ladens Claro. Sie feierten ihr 40-Jahr-Jubiläum mit einem Wettbewerb. Es gab Gutscheine zu gewinnen, wenn man den Warenwert der Produkte in einem Geschenkkorb richtig einschätzen konnte. «Bewusstes und nachhaltiges Einkaufen, so wie es früher schon gang und gäbe war, kommt wieder auf», sagte Judit Schilling, die den Stand betreute. Sie freute sich über die hohe Beteiligung am Wettbewerb.

Zur Überraschung eine Rose erhielten weiter vorne die Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek. Leiterin Agnes Matt zog am Nachmittag ein positives Fazit:

«Es ist wirklich so, dass Leute zu uns kamen, die wir sonst nie sehen und extra zum Tag der offenen Tür vorbeischauten.»

Agnes Matt, Leiterin der Stadtbibliothek Dietikon, freute sich über neue Gesichter in der Bibliothek. Sie verschenkte Rosen, Schokolade und kleine Bücher. Cynthia Mira

Die Aktion funktioniere somit gut. Für die Kinder gab es Schokolade und ein kleines Büchlein. Noch immer genügend Geschenke gab es auch im Bücherladen Scriptum. Dort konnten Kinder ihre Geschenke aus einem Karton fischen. Zudem drückte Mitarbeiterin Simone Lienberger den Kunden an der Kasse zwei Würfel in die Hand. Die Augenzahl gab die entsprechenden Prozente auf den Einkauf. «Es ist nicht viel, aber das kam gut an», sagte sie.

Der Bücherladen Scriptum im Zentrum hatte extra länger offen und liess die Kunden bis 16 Uhr bei der Kasse ihren Rabatt würfeln. Simone Lienberger hinter der Kasse hielt zudem Geschenke für Kinder bereit. Cynthia Mira

Gebäck und ein Kaffee mit Honig und Limette gab es im «Spettacolo» am Bahnhof gratis. Cynthia Mira

Etwas Süsses gab es auch im Café Spettacolo am Bahnhof. Wer dort nach Mittag eintrat, roch bereits eine süsse Mischung von Kaffee und Limette. Das sprach dafür, dass das spezielle Getränk schon zahlreich ausgeschenkt wurde. Mit Ballonen vor dem Eingang feierte auch der Coiffeursalon Hickenbick den Tag. Dort gab es eine Glückssträhne in Form einer Haarextension als Geschenk. «Für uns war sofort klar, dass wir uns beteiligen, solche Aktionen sind für eine Stadt und die Menschen unabhängig von den Einschränkungen der Coronapandemie von Bedeutung», sagte Inhaberin Cornelia Hickenbick. Es sei für die Gemeinschaft wichtig und setze wichtige Impulse.