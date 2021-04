Dietikon «Wir wurden ein wenig überrumpelt» – Gleis 21 startet erst im Mai wieder mit Veranstaltungen Das Kulturhaus am Bahnhof Dietikon ist noch nicht bereit für den Veranstaltungsbetrieb. In der Zwischenzeit wird ab nächstem Donnerstag vor dem Bistro ein Sitzcafé eingerichtet. Sven Hoti 16.04.2021, 06.00 Uhr

Bald sollen Besucher wieder Konzerte im Gleis 21 besuchen können: Im Januar spielte Ueli Schmezer’s MatterLive anlässlich des Streaming-Festivals stream21 nur für ein Publikum zu Hause, das übers Internet zuschaute. Archivbild: Severin Bigler (28. Januar 2021)

Ab kommendem Montag dürfen Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen in Innenräumen und 100 Personen im Freien durchgeführt werden. Das hat der Bundesrat an seiner Pressekonferenz vom Mittwoch beschlossen. Für viele kamen die weitreichenden Lockerungen überraschend – auch für die Verantwortlichen des Kulturhauses Gleis 21 am Bahnhof Dietikon.