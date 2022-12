Dietikon «Wollen besser vorbereitet sein als bei Corona»: Der Gemeinderat ebnet den Weg für Onlinesitzungen Der Dietiker Gemeinderat will eine Grundlage erarbeiten lassen, wie der Parlamentsbetrieb auch bei zukünftigen Notlagen aufrechterhalten werden kann. Dagegen war einzig die SVP. Sven Hoti 02.12.2022, 13.46 Uhr

Der Dietiker Gemeinderat musste sich wegen der Coronapandemie schon mehrmals neu erfinden. Zeitweise tagte er aufgrund der Massnahmen in der grösseren Stadthalle anstatt im Stadthaus. David Egger

Am 16. März 2020 verhängte der Bundesrat aufgrund des Coronavirus den Shutdown über das Land. Viele Schweizer Parlamente konnten zeitweise nicht mehr tagen, so auch der Dietiker Gemeinderat. Aus demokratiepolitischer Sicht ist das heikel. Um auf zukünftige Notlagen besser vorbereitet zu sein, will er nun ein Grundlagenpapier ausarbeiten lassen.