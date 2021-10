Gemeinderat bewilligt den Umbau des alten Bauamts in Detikon

Dietikon «Wir wollen keine Lotterhütten mehr im Zentrum»: Gemeinderat bewilligt den Umbau des alten Bauamts im zweiten Anlauf Eine Mehrheit des Dietiker Gemeinderats befürwortet die abgespeckte Sanierung des alten Bauamts auf dem Kronenareal für insgesamt 2,4 Millionen Franken. Aber vielleicht wird die Bevölkerung das letzte Wort haben. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 08.10.2021, 17.14 Uhr

Alle Parteien sind sich einig, dass der Bau in einem desolaten Zustand ist. Seit dieser Aufnahme wurde der Eingangsbereich zusätzlich mit Holzlatten abgesperrt. Sandra Ardizzone

«Das Haus ist tot. Das ganze Vorhaben grenzt an Leichenschändung», sagte Markus Erni in seiner langen Begründung, wieso die SVP das vorliegende Projekt vehement ablehnt. Auch der zweite Anlauf, den Dietiker Gemeinderat von der Sanierung und dem Umbau des alten Bauamts auf dem Kronenareal zu überzeugen, löste viel Kritik und eine lange Debatte aus. Zur Erinnerung: In einer denkwürdigen Abstimmung mit nur einer Stimme Unterschied hatte der Gemeinderat vor gut einem Jahr den Vier-Millionen-Kredit für das alte Bauamt auf dem Kronenareal abgelehnt.

Seither hat der Stadtrat sein Vorhaben überarbeitet und abgespeckt sowie ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass die Schützwürdigkeit des 1778 errichteten Gebäudes bestätigt. Das neue Projekt sieht im Erdgeschoss ein Atelier zum Vermieten vor statt den ­zuvor geplanten Kindergarten. Darüber sollen wie gehabt zwei Wohnungen entstehen, allerdings wird auf den ursprünglich geplanten Anbau mit Balkonen hin zur Reppisch verzichtet.

Der Gemeinderat befand am Donnerstag über einen Kredit von 1,65 Millionen Franken. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen aber 2,4 Millionen Franken. 750'000 Franken hatte der Stadtrat bereits im Frühjahr als gebundene Ausgabe gesprochen, um das Gebäude, das sich im kommunalen ­Inventar der schützenswerten Bauten befindet, vor irreversiblen Schäden zu bewahren. Das sei gesetzlich so vorgegeben, sagte Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) an der Gemeinderatssitzung. Um beide Projektteile gleichzeitig umsetzen zu können, habe man bisher mit zwingend notwendigen Arbeiten, die über den gebundenen Betrag finanziert werden, gewartet. Aber die Zeit dränge.

«Die Geschichte und Zeitzeugen sollten uns auch was wert sein»

Alle Fraktionen waren sich in der Debatte einig, dass das alte Bauamt in einem desolaten Zustand ist. Unterschiedliche waren die Schlussfolgerungen. Weil bis auf «das nackte Mauerwerk» sowieso alles erneuert werden müsse und der Preis viel zu hoch sei, plädierte Erni für einen Abriss mit gleichwertigem Ersatzneubau. Als eines der ältesten Gebäude Dietikons werte das alte Bauamt den historischen Ortskern auf, sagte Christiane Ilg-Lutz für die EVP-Fraktion.

«Die Geschichte und Zeitzeugen sollten uns auch was wert sein.»

Auch wenn vieles ersetzt werden müsse, bleibe die Geschichte im Haus erhalten, sagte Kerstin Camenisch für die SP-Fraktion und ergänzte, dass sie heute auch als Geschäftsführerin der Stiftung Ferien im Baudenkmal rede. Solche Objekte würden Identität stiften und sollten nicht geopfert werden, auch wenn sie zu viel Geld kosten.

Raphael Müller (FDP) ist neu für den aus dem Gemeinderat ausgetretenen Olivier Barthe (FDP) nachgerückt. Bereits von 2013 bis 2016 politisierte er für die FDP im Parlament. Mike Tau (FDP) hat sein Rücktrittsgesuch aus dem Gemeinderat beim Stadtrat eingereicht. Christiane Ilg-Lutz (EVP) verlas eine Fraktionserklärung zum aus Sicht der EVP unnötig rauen und beleidigenden Ton an der letzten Gemeinderatssitzung und forderte mehr Toleranz, Re­spekt und Höflichkeit in der Debatte. Der 1,65-Millionen-Franken-Kredit für die Sanierung des alten Bauamts wurde mit 16 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Der Gemeinderat genehmigte die 450'000 Franken Unterstützungsbeitrag aus der ZKB-Jubiläumsdividende, die der Stadtrat der Grossausstellung Phänomena zukommen lassen will. Die Interpellation von Manuela Ehmann (EVP) zum zentralen Einkauf in der Verwaltung wurde beantwortet. Die Interpellation von Beat Hess (Grüne) betreffend nachhaltige öffentliche Beschaffung wurde beantwortet. Das Postulat von Michael Segrada zur Fussgängerverbindung vom Zen­trum ins Limmatfeld wurde mit 15 zu 12 Stimmen nicht überwiesen. Weil Andreas Wolf (Grüne) entschuldigt fehlte, wurden seine Interpellation zu öffentlichem W-Lan und sein Postulat zur Landwirtschaftsförderung auf die nächste Sitzung vertagt. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 4. November mit vorhergehender Fragestunde statt. (flo)

«Wir wollen keine Lotterhütten mehr im Dietiker Zentrum», sagte Mitte-Fraktionspräsident Martin Christen. Für einen Gebäudeabriss sei bereits zu viel investiert worden. «Aus unserer Sicht ist es jetzt angebracht, loszulassen.» Auch GLP-Gemeinderat Sven Johannsen, der unentschlossen zur Sitzung gekommen war, sprach sich für ein Ja aus. Die Grünen seien hin- und hergerissen gewesen wegen dem Projekt, sagte Beat Hess. Aber eine Mehrheit habe letztlich die historische Bedeutung höher gewichtet als den Preis.

Die FDP monierte, dass der Stadtrat das Projekt quasi erzwingen wolle, wie Michael Segrada im Namen seine Fraktion sagte:

«Wir werden schauen, wie wir uns heute entscheiden.»

Bei der anschliessenden Abstimmung wurde der Kredit schliesslich mit 16 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung bewilligt.

Schon elf von zwölf Unterschriften für Behördenreferendum zusammen

Noch ist aber nicht klar, ob die lange Auseinandersetzung um die Zukunft des alten Bauamts damit wirklich beendet ist. Markus Erni reichte an der Sitzung einen Antrag ein, dass das Volk noch über den 1,65-Millionen-Kredit befinden muss. Bereits am Abend selbst habe er elf der zwölf Unterschriften für das fakultative Referendum gesammelt, das ein Drittel der Gemeinderatsmitglieder jeweils verlangen kann. Und das obwohl einige Parteikollegen abwesend waren, wie er auf Anfrage sagt.

«Die SVP wird die Stimmen problemlos zusammenkriegen.»

Aber vor einem endgültigen Entscheid, ob das Referendum innerhalb der 30-Tage-Frist ergriffen wird, erfolge eine Absprache mit den Parteileitungen von SVP und FDP sowie den eigenen Stadträten. «Schliesslich wollen wir das Beste für Dietikon», sagt Erni.

Hochbauvorstand Kiwic machte an der Sitzung klar, dass die Stadt die gebundenen 750'000 Franken so schnell wie möglich zur Sicherung des Gebäudes einsetzen wolle, auch wenn ein Referendum zustande komme.

Glosse Auch das CO 2 -Messgerät stellte dicke Luft fest Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP) wurde seinem Amt während der Dietiker Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend gerecht. Eben hatte das Parlament nach einem lebhaften Schlagabtausch, der einige Gemüter erhitzte, die Sanierung des alten Bauamts knapp bewilligt. Als Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP) zum nächsten Thema überleiten wollte, ergriff Illi mit gezücktem CO2-Messgerät das Wort. «Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir haben sehr schlechte Luft im Raum», sagte er und verordnete eine Fünf-Minuten-Pause mit geöffneten Fenstern.

Obwohl es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme wegen der Coronapandemie handelte, passte Illis Aussage auch im übertragenden Sinne gut zur vorangegangenen Debatte. In dieser sorgten feurige Voten, die nicht vor provokativen Schlagwörtern wie «Leichenschändung», «Erpressung» oder «Nötigung» zurückschreckten, für dicke Luft im Gemeinderatssaal. Dabei hatte Christiane Ilg-Lutz nur kurz zuvor eine Fraktionserklärung verlesen, in der sie den nach Meinung der EVP unnötig harschen und beleidigenden Ton in der letzten Gemeinderatssitzung kritisierte und mehr Respekt forderte. «Der Sicherheits- und Gesundheitsvorstand hat ­gesagt, die Luft sei wieder rein», sagte Peer nach der Pause – ob sie das wohl im doppelten Sinn meinte? (flo)