Schlieren Kunst, die unter die Haut geht: «Für mich ist jedes Tattoo mein erstes und mein letztes»

Alessandro Schirone betreibt seit sieben Jahren das Tattoo-Studio Nero Ink in Schlieren. An den «Ink Days Zurich» in Regensdorf, der grössten Tattoo-Convention der Schweiz, beweist der Geroldswiler am kommenden Wochenende sein Talent. Im Interview spricht der Künstler über berührende Momente, die Coronakrise und den Wandel in der Tattoo-Branche.