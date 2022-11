Der Dietiker «Dig[iT]reff» stösst bei Senioren auf Begeisterung

Dietikon Der «Dig[iT]reff» blickt auf ein erfolgreiches Jahr und begeisterte Seniorinnen und Senioren zurück An 14 Veranstaltungen konnten Teilnehmende sich 2022 zu digitalen Themen weiterbilden. Nach dem letzten Anlass, an dem die Treusten ausgezeichnet wurden, zieht Leiter René Müller vom Seniorenrat Dietikon ein positives Fazit. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der erste Event im Januar 2022 zur Einführung in das Thema Smartphones. Valentin Hehli (18.01.2022)

Twint, elektronische Wanderrouten oder Apps: Der «Dig[iT]reff» vermittelt seit Januar 2022 Seniorinnen und Senioren in und rund um Dietikon Wissen zu genau solchen Themen. Die Events werden vom Seniorenrat Dietikon durchgeführt und beinhalten unter anderem Referate und Kurse zu digitalen Themen.

Am Mittwoch fand der monatliche Anlass in diesem Jahr zum letzten Mal statt mit dem Thema Video mit Handy und Actioncam. Dabei ging es aber nicht nur ums Filmen. Denn am Anlass wurde auch die Stammkundschaft für ihre Treue ausgezeichnet.

Das Livebeispiel zum Kurs über Video mit Handy und Actioncam. René Müller

Vier Senioren im Fokus

Die Seniorin Cecilia Mazzillo und die Senioren Alfred Bachmann, Peter Borer sowie Markus Schneider wurden für ihre Anwesenheit geehrt. Von allen Teilnehmenden besuchten sie dieses Jahr mit je acht am meisten «Dig[iT]reff»-Anlässe. Als Dank erhielten sie ein Cap mit dem Logo.

Die vier ausgezeichneten Senioren (von rechts nach links): Cecilia Mazzillo, Alfred Bachmann, Peter Borer und Markus Schneider zusammen mit «Gleis 21»-Geschäftsleiter Michi Minder und René Müller vom Seniorenrat Dietikon. zvg

Über das ganze 2022 besuchten 307 Seniorinnen und Senioren die insgesamt 14 Anlässe. «Wir haben eine gute Stammkundschaft», sagt Leiter René Müller, der sich im Vorstand des Seniorenrats Dietikon engagiert. Es sei schön, würden die Seniorinnen und Senioren immer wieder kommen. Diese seien alle mindestens im Pensionsalter. Die Anlässe locken Personen bis ins hohe Alter an. «Es hat auch über 80-Jährige dabei», sagt er.

Pro Event seien durchschnittlich etwa 20 Personen mit von der Partie. Die Anzahl Teilnehmende hänge jedoch vom Datum und Tag ab. Der «Dig[iT]reff» fand jeweils mittwochs im Gleis 21 statt. Die Lokalität sei perfekt geeignet, sagt Müller. Es sei schön, dass sie mit solchen Veranstaltungen willkommen seien.

Sogar schon Teilnehmer aus Luzern

René Müllers Lieblingsthema ist die Handyeinstellung. zvg / Lukas Schnurrenberger

«Was mich fasziniert, sind immer wieder neue Gesichter», sagt er stolz. Die Seniorinnen und Senioren würden nicht nur aus Dietikon kommen, einige teils auch weitere Wege auf sich nehmen. «Einmal war jemand aus dem luzernischen Dietwil da.»

Anfang 2022 startete der «Dig[iT]reff» mit Handyeinstellungen, dem Lieblingsthema von Müller. Dabei ging es um Standard-Apps auf Mobiltelefonen. Weitere Anlässe drehten sich etwa um Sicherheit im Internet, das Erstellen von Fotobüchern oder die SBB-App. «Der Hit war jedoch der Event übers E-Banking und das Bezahlen via QR-Code», sagt er. Bei der Veranstaltung kamen 55 Seniorinnen und Senioren, doppelt so viele wie sonst.

Bei manchen Themen wie beispielsweise Speicherplatz in der Cloud seien viele ältere Personen «erleuchtet» Nachhause gegangen, sagt Müller. Beim Thema Social Media seien ebenfalls viele Personen aus Interesse gekommen. «Viele können nichts mit Social Media anfangen, aber es ist auch okay, wenn dies nichts für sie ist.»

Nächstes Jahr geht es weiter mit Events

Weil das Bedürfnis laut Müller vorhanden sei, geht es nächstes Jahr weiter mit dem «Dig[iT]reff». Der Seniorenrat hat bereits sechs Daten festgelegt. Inhaltlich werde Genaueres im Dezember an der Sitzung besprochen, sagt er. Die Anlässe waren bisher kostenlos. Das soll auch im kommenden Jahr so bleiben, sagt Müller.

Die letzte «Dig[iT]reff»-Veranstaltung fand am Mittwoch statt. zvg

Es sei spannend zu sehen, dass die Seniorinnen und Senioren Freude am Lernen haben, fügt er hinzu. «Die positiven Feedbacks sind für mich ein Highlight.» Und von dieser habe er nach jeder Veranstaltung einige erhalten. Nach jedem Event konnten die Teilnehmenden eine Bewertung in Form von Schulnoten abgeben. «Wir haben einen Notendurchschnitt von 5,7.» Das sei ein grosser Zuspruch fürs Weitermachen und auch ein Lohn für die Arbeit. Denn die Anlässe werden von Müller und drei weiteren Mitglieder des Seniorenrats Dietikon ehrenamtlich durchgeführt.

