Stadtrat Dietikon: Wieso Heinz Illi und Rolf Schaeren genug haben

Dietikon Wieso Heinz Illi und Rolf Schaeren nach 16 Jahren genug haben vom Stadtrat Rolf Schaeren (Mitte) und Heinz Illi (EVP) sind die einzigen Dietiker Stadträte, die 2022 nicht mehr zur Wahl antreten. Sie zogen 2006 gleichzeitig in den Stadtrat ein und werden beide nächstes Jahr 65 Jahre alt. Die Gründe für ihren Rückzug sind aber unterschiedlich. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Beliebt und etabliert: Bei der letzten Stadtratswahl 2018 erzielte Rolf Schaeren (Mitte) das zweitbeste und Heinz Illi (EVP) das drittbeste Resultat. Alex Spichale

Die Stadtratswahl in Dietikon am 13. Februar 2022 verspricht viel Spannung. Das liegt nicht nur an den vielfältigen Kandidaturen und an den Zweiertickets von SVP und SP, die je einen zweiten Sitz im siebenköpfigen Gremium dazugewinnen wollen. Auch der Abschied von zwei etablierten und beliebten Stadträten, die beide 1957 geboren wurden und nächstes Jahr 65 Jahre alt werden, macht die Ausgangslage interessant.

Hinter Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) erzielte Rolf Schaeren (Mitte) bei der Wahl 2018 das zweitbeste und Heinz Illi (EVP) das drittbeste Resultat. Obwohl beide betonen, dass sie ihr Amt immer mit Freude ausgeführt haben und im Guten gehen, treten sie 2022 nach 16 Jahren im Stadtrat aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr an.

Zunehmender Werteverlust und abnehmender Respekt

«Ich kann das System nicht verändern, also verändere ich mich», sagt Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Illi.

«Glaubwürdigkeit, Wertschätzung, Solidarität und Nachhaltigkeit sind Werte, die mein Leben immer stark geprägt haben.»

Leider erlebe er in der Politik und in der Gesellschaft einen zunehmend problematischen Werteverlust. Auch in der Lokalpolitik habe sich der Ton verschärft und der gegenseitige Respekt abgenommen. Er habe sachliche und argumentative Debatten immer sehr geschätzt. Aber es sei wichtig, dass man im Austausch aufeinander zugehe und gemeinsam nach Lösungen suche. «Man muss sich auch mal zurücknehmen können. Es darf nicht immer um Einzelpersonen gehen», sagt er.

Stattdessen habe die Konsensbereitschaft abgenommen und die Werte, die ihm so wichtig seien, würden zunehmend mit Füssen getreten. «Immer mehr Menschen haben ihre fixen Meinungen und wollen gar nicht diskutieren», sagt er. Irgendwann habe er dann endgültig festgestellt, dass diese Art der Kommunikation heute offenbar modern sei und er dieser Entwicklung als Einzelperson nur wenig entgegensetzen könne.

«Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch. Mir ist wichtig, dass am Ende alle zufrieden sind, auch wenn man mal anderer Meinung ist.»

Noch diesen Sommer habe er sich eigentlich nicht vorstellen können, dass er 2022 nicht mehr antrete, sagt Illi. Aber beim Betrieb des Impfzentrums und der Arbeit mit der Gemeindeführungsorganisation, die er erstmals in der Geschichte Dietikons aktivieren musste, um die Coronapandemie zu bewältigen, habe er immer wieder unverständliche Situationen erlebt. Er habe sich immer wieder gedacht: «Lasst uns doch einfach arbeiten, wir geben ja unser Bestes.»

Für ihn sei es wichtig, dass man seinen Weg gehe, sagt Illi. Er verlasse die städtische Politik aber nicht im Frust. Im Gegenteil: Ihm habe die Arbeit im Stadtrat und der unmittelbare Austausch mit der Bevölkerung bis zuletzt immer viel Freude bereitet. Auch mit den Mitarbeitenden habe er immer einen sehr guten Austausch gepflegt und sei als Sicherheitsvorstand auch immer wieder mit der Polizei und der Feuerwehr unterwegs gewesen. Deshalb habe er seinen Rückzug auch Ende Oktober an der Feuerwehrhauptübung verkündet.

2006 wurden Illi (links) und Schaeren (Dritter von links) erstmals in den Stadtrat gewählt. 2018 stellten Illi (Dritter von links) und Schaeren (Zweiter von links) sich zum letzten Mal zur Wahl.

«Wenn meine Frau mir über all die Jahre nicht so stark den Rücken freigehalten hätte, wäre mein Engagement gar nie möglich gewesen», sagt Illi, der als Safety-Verantwortlicher für die Verkehrsbetriebe Zürich arbeitet. Deshalb habe er seinen Entscheid auch intensiv mit seiner Frau diskutiert. Er freue sich sehr darauf, mehr Zeit mit ihr und den Enkelkindern zu verbringen und auch endlich wieder an Abenden und Wochenenden Zeit für sich und die Familie zu haben. «Sie hat mir so viel ermöglicht. Ich freue mich sehr darauf, ihr etwas davon zurückgeben zu können.»

Die anstehende Pensionierung als Ausschlag für Veränderung genutzt

«Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es gleich 16 Jahre werden», erzählt Finanzvorstand Rolf Schaeren. Er wollte immer nur so lange Stadtrat bleiben, wie ihm das Amt auch wirklich Freude mache. So habe er vorzu von einer Legislaturperiode zur nächsten geschaut. «Ich war immer motiviert und habe mich im Stadtrat wohlgefühlt», sagt er. In der aktuellen Zusammensetzung, in der sechs Parteien vertreten sind und nur die Mitte über zwei Sitze verfügt, funktioniere die Zusammenarbeit besonders gut und es laufe richtig rund. «Mir ist aufgefallen, dass ich im Alltag häufiger unterwegs Zuspruch aus der Bevölkerung erhalte als früher», sagt er. Das sei sehr motivierend.

Nächstes Jahr werde er 65 Jahre alt: «Die Pensionierung ist eine Zäsur im Leben», sagt Schaeren. Deshalb habe er sich entschieden, den Moment zu nutzen, um gewisse Sachen abzugeben. Neben seinem Stadtratsamt arbeitet er als Mitglied der Hochschulleitung und Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz und sitzt seit sieben Jahren im EKZ-Verwaltungsrat, den er seit diesem Jahr präsidiert. Auch im Beruf wolle er kürzertreten, um wieder mehr Zeit und Freiraum im Leben für anderes zu haben.

Wichtig sei ihm gewesen, dass die Mitte mit Catherine Stocker-Mittaz eine gute Kandidatin für die Wahl gefunden habe, sagt Schaeren. «Das hat mir meinen Entscheid erleichtert.» Auch die EVP setzt mit Manuela Ehmann-Nydegger als potenzielle Nachfolgerin von Illi auf eine Frau.

Wenn Etablierte gehen und neue Gesichter kommen, verändere sich auch die Dynamik im Gremium, sagt Schaeren. «Das gehört zum Wesen der Politik.» So könnten etwa langjährige Gewohnheiten, die sich mit der Zeit einschleifen, wieder überdacht werden. Das habe er über die Jahre selbst im Stadtrat immer wieder im Positiven erlebt, sagt er. Auch sein Abgang nach 16 Jahren schaffe nun wieder Raum für Neues. Er ist überzeugt: «Die Blutauffrischung wird dem Stadtrat guttun.»