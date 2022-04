Dietikon Gerettet: Die Stadt kauft die Minigolfanlage Mühlematt und will sie so schnell als möglich wieder eröffnen Die Minigolfanlage Mühlematt kostet 3,5 Millionen Franken. Der Kanton, der die Anlage 2020 unter Denkmalschutz stellte, wird den Kauf finanziell unterstützen. Betrieben wird die Anlage künftig von der IG Minigolf Dietikon. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 26.04.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald kann auf der Minigolfanlage Mühlematt wieder gespielt werden. Entsprechend gross ist die Freude bei David Studerus, Leiter Natur- und Heimatschutzfonds bei der Baudirektion des Kantons Zürich, Peter Zurbuchen, Leiter Immobilien bei der Dietiker Hochbauabteilung, Stadtschreiberin Claudia Winkler und Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Valentin Hehli

Minigolffans können aufatmen: Nach Jahren der Unsicherheit verkündete die Stadt Dietikon am Dienstag, dass die Anlage Mühlematt gerettet wird. Die Stadt wird die Anlage an der Hasenbergstrasse direkt oberhalb des Marmoriweihers für 3,55 Millionen Franken kaufen. Der Kanton Zürich habe im Vorfeld angekündigt, den Kauf zwecks Erhalt der Anlage mit 50 Prozent des Kaufpreises, höchstens aber mit 1,6 Millionen Franken zu unterstützen. Betrieben und unterhalten wird der Minigolfpark künftig von der Interessengemeinschaft (IG) Minigolf Dietikon. Diese wurde 2019 gegründet, um für den Erhalt der Anlage zu kämpfen.

«Heute ist ein Freudentag für alle Menschen, die sich für die Anlage eingesetzt haben», sagte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am Dienstag bei einem Medientermin vor Ort. Dass der Kanton sich substanziell beteilige, habe das ganze Geschäft erst möglich gemacht. Im Sommer 2020 hatte die Stadt einen möglichen Kauf der Anlage noch abgelehnt. «Ich will eine Lanze brechen für die ehemalige Grundeigentümerin», sagte Bachmann. Diese habe sich sehr kooperativ verhalten.

«Nur weil alle involvierte Parteien einen guten Dialog auf Augenhöhe geführt haben, ist eine Lösung zustandegekommen, die für alle stimmt.»

Die Saison 2022 soll möglichst bald beginnen

Das Ziel sei jetzt, dass die 1969 gebaute Anlage möglichst bald wieder bespielbar sei und die Saison 2022 starten könne, sagte Peter Zurbuchen, Leiter Immobilien bei der städtischen Hochbauabteilung. Kürzlich hätten bereits erste Gärtnerarbeiten stattgefunden und nun gehe es darum, das Anlagenhäuschen wieder nutzbar zu machen sowie mit Strom und Wasser zu versorgen. «Ich glaube, die Inbetriebnahme ist die kleinste Hürde», sagte Bachmann. Die Bahnen seien auf den ersten Blick noch gut in Schuss. Tatsächlich wirken die Bahnen und die gesamte Anlage beim Besuch vor Ort gar nicht so, als sei einfach zwei Jahre lang alles vernachlässigt worden.

Lange sah es danach aus, dass die Anlage nach der Saison 2020 für immer schliessen müsste. Denn die Grundeigentümerin Primobilia AG wollte auf einem Teil des Areals ein Mehrfamilienhaus bauen. Der Baurechtsvertrag für den Minigolfpark war bereits per Herbst 2020 aufgelöst worden. Doch dann durchkreuzte die kantonale Denkmalpflege die Baupläne und nahm den Minigolfpark im Herbst 2019 als Denkmalschutzobjekt von überkommunaler Bedeutung in ihr Inventar auf.

«Bei der Anlage ist noch viel von der originalen Bausubstanz vorhanden und sie hat einen hohen Anspruch an eine gute Einbettung in die Landschaft. Es ist eine ganz besondere Freizeitanlage, die in dieser Form nicht mehr häufig vorkommt», sagte Beat Eberschweiler, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, damals im Interview mit der «Limmattaler Zeitung».

Im Herbst 2020 wurde die Anlage als schutzwürdig beurteilt

Der Entscheid der Denkmalpflege bedeutete noch keine Unterschutzstellung, sondern zunächst nur, dass die Denkmalpflege bei geplanten Veränderungen vertiefte Abklärungen vornehmen wollte. Wegen der Bauabsichten beauftrage die kantonale Baudirektion die Natur- und Heimatschutzkommission sowie die Denkmalpflegekommission damit, den bedeutenden Frei- und Erholungsraum vertieft zu begutachten, wie im am Dienstag veröffentlichten Regierungsratsbeschluss zum Geschäft beschrieben wird. Darin wird auch die Petition mit 2471 Unterschriften erwähnt, welche die IG Minigolf zum Erhalt der Anlage der Stadt Dietikon im Dezember 2019 übergeben hatte. Im Herbst 2020 wurde die Anlage schliesslich als schutzwürdig eingestuft.

«Für uns ist die Anlage ein sehr wichtiges Natur-, Landschafts-, und Denkmalschutzobjekt», sagte David Studerus, Leiter Natur- und Heimatschutzfonds bei der Baudirektion. Weil die Anlage alle wichtigen Voraussetzungen erfülle, sei der Natur- und Heimatschutzfonds bereit gewesen, die Stadt beim Liegenschaftenkauf zu unterstützen und so den Erhalt und Weiterbetrieb der Anlage zu ermöglichen.

IG Minigolf legte einen Businessplan für den künftigen Betrieb vor

In Gesprächen mit der IG Minigolf sei dann die Idee entstanden, dass die Interessengemeinschaft den Betrieb als private Trägerschaft übernimmt. «Wir haben immer gesagt, dass der Betrieb einer Minigolfanlage keine städtische Kernaufgabe ist», sagte Bachmann.

Nachdem die IG Minigolf der Stadt ihren Businessplan für den zukünftigen Anlagenbetrieb vorgelegt hatte, unterbreitete die Stadt im Juni 2021 der Eigentümerschaft das «marktgerechte Angebot», das schliesslich akzeptiert wurde, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Zudem wurde im Rahmen des Geschäfts ein zehnjähriges Bauverbot für Wohnbauten vereinbart. Die bestehende Infrastruktur darf aber in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege unterhalten, erneuert und erweitert werden, hält die Stadt fest.

Im Sommer 2021 blieb der Minigolfpark gesperrt. Archivbild: Florian Schmitz

Mit dem Erwerb der Anlage vereinbarte die Stadt mit dem Kanton auch einen Schutzvertrag, der die Unterschutzstellung, den Betrieb und den Umgang mit dem Schutzobjekt regelt. «Die Schutzfähigkeit der Minigolfanlage ist nur gegeben, solange der Anlagenbetrieb mit den 18 Bahnen aufrechterhalten werden kann», schreibt die Stadt dazu in ihrer Mitteilung. Das bestehende, kleine Anlagengebäude und die Parkplatzfläche weisen hingegen keinen denkmalpflegerischen Wert auf. Die Stadt will für Besucherinnen und Besucher in Zukunft vor Ort mindestens zehn Parkplätze zur Verfügung stellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen