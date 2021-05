Dietikon Wieder ein Abgang an der Spitze der Limeco: Der Schlieremer Karl Viridén verlässt den Verwaltungsrat Architekt Karl Viridén legt sein Limeco-Mandat nieder, «um sich auf andere Verwaltungsratsmandate zu konzentrieren». Der Abgang folgt wenige Monate, nachdem der Oberengstringer René Beck das Präsidium des Kontrollorgans abgeben musste.

David Egger 29.05.2021, 12.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Stadt Dietikon mit dem Hochkamin der Kehrichtverwertungsanlage der Limeco im Vordergrund. Severin Bigler

Karl Viridén war seit September 2018 Limeco-Verwaltungsrat. Gewählt wurde der Schlieremer nicht als Vertreter der Politik, sondern als Fachperson. Gemeinsam mit den anderen Verwaltungsräten – ja, alles Männer – habe er «in den letzten Jahren einige wichtige Weichen für die nächste Dekade gestellt», schreibt die Limeco in einer Pressemitteilung.

Zu diesen Weichenstellungen gehörte insbesondere die Erarbeitung eines neuen Leitbildes für die Limeco. Ein weiterer Schwerpunkt sei «die Definition der grundlegenden Planungsinstrumente für die kommenden Jahre» gewesen. Zur Erinnerung: Die Limeco hat viel Grosses vor. Nächstes Jahr geht die neue Power-to-Gas-Anlage ans Netz. Kostenpunkt: rund 14 Millionen Franken. Zudem läuft derzeit der Ausbau der Fernwärme-Leitungen, dank denen das Feuer der Dietiker Kehrichtverwertungsanlage immer mehr Limmattaler Haushalte heizt. Kostenpunkt: rund 172 Millionen Franken.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga war diesen Monat bei der Limeco in Dietikon zu Besuch. zvg / Kurt Reichenbach / Schweizer Illustrierte

Solche Projekte gefallen auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga, sie kreuzte kürzlich bei der Limeco in der Dietiker Silbern für einen Besuch auf. Zudem muss die Limeco bis im nächsten Jahrzehnt eine neue Kehrichtverwertungsanlage gebaut haben. Und nicht zuletzt steht auch eine Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage an. Viel zu tun also.

«Mit den zusätzlichen Aufgaben stiegen auch der Aufwand und die Komplexität im Führungsgremium»,

schreibt die Limeco in ihrer Medienmitteilung. Und weiter: «Karl Viridén hat sich deshalb entschieden, aus dem Gremium auszutreten, um sich auf andere Verwaltungsratsmandate zu konzentrieren.»

Architekt Karl Viridén konzentriert sich auf nachhaltiges Bauen

Insbesondere führt Viridén die Geschäfte und präsidiert den Verwaltungsrat der Viridén und Partner AG, der Ecorenova AG und der Cleantec Consult AG. Die drei Firmen mit Sitz in ­Zürich sind im Bereich des ­nachhaltigen Bauens tätig – insbesondere Umbauten und ­Sanierungen. Auf Viridéns Fachwissen muss die Limeco nun verzichten.

«Die Mitglieder des Kontrollorgans danken Karl Viridén für seinen ausserordentlichen Einsatz und das grosse Engagement im Verwaltungsrat von Limeco»,

heisst es in der Limeco-Mitteilung. Das Kontrollorgan – dort sitzen die zehn Delegierten der acht Trägergemeinden – steht über dem Verwaltungsrat. Über dem Kontrollorgan wiederum steht das Volk der acht Trägergemeinden Dietikon, Schlieren, Urdorf, Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil.

Im erwähnten Kontrollorgan kam es per 1. Februar zu einem gewichtigen Wechsel. Weil der Gemeinderat Oberengstringen Ende Januar seine Ressorts neu aufteilte – beziehungsweise Gemeinderat René Beck teilweise entmachtete –, musste Beck das Präsidium des Kontrollorgans abgeben. Neu vertritt Kurt Leuch den Oberengstringer Gemeinderat im Kontrollorgan. Das Präsidium des Kontrollorgans wurde seither noch nicht neu besetzt. Präsidiale Aufgaben hat der Vizepräsident und Urdorfer Gemeinderat Urs Rimensberger übernommen.

Der erste Abgang dieses Jahr: Der Oberengstringer Gemeinderat René Beck gab sein Amt als Präsident des Limeco-Kontrollorgans Ende Januar ab - die Mehrheit des Oberengstringer Gemeinderats wollte das so.

zvg

Im Limeco-Verwaltungsrat sitzen nach dem Abgang von Viridén noch der Präsident und Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz und der Vizepräsident und Unterengstringer Gemeinderat Marcel Balmer sowie als Mitglieder der Dietiker Stadtrat Anton Kiwic, der Weininger alt Gemeinderat Wilfried Werffeli und der Weininger alt Gemeinderat Hans-Peter Stöckl sowie Hans-Kaspar Scherrer, seines Zeichens CEO der Eniwa, ein ­Regionalwerk beziehungsweise Energiedienstleistungsunternehmen aus Buchs bei Aarau.

Im Kontrollorgan sind derzeit vertreten: als Vizepräsident der Urdorfer Gemeinderat Urs Rimensberger und als Mitglieder der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann und der Dietiker Stadtrat Lucas Neff, die Schlieremer Stadträte Andreas Kriesi und Pascal Leuchtmann, der Weininger Gemeinderat Thomas Mattle, der Geroldswiler Gemeinderat Andreas Gabi, der Oetwiler Gemeinderat Roland Hagenbucher sowie der Oberengstringer Gemeinderat Kurt Leuch und der Unterengstringer Gemeinderat Markus Nydegger.