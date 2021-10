Dietikon Wie in alten Tagen: Die Sichlete 2021 lockte auch mit Zertifikatspflicht die Massen an Im letzten Jahr fiel die Sichlete wegen der Pandemie aus. Am Wochenende herrschte am Dietiker Traditionsanlass fast wieder so etwas wie Normalität. Nach der Kontrolle des Covid-Zertifikats am Eingang waren der Feierlaune in der Festhütte beim Zentralschulhaus keine Grenzen mehr gesetzt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einem Jahr coronabedingter Pause fand die Dietiker Sichlete dieses Jahr vom 22. bis 24. Oktober 2021 wieder statt. sho Wohin des Weges? sho Am Eingang der Sichlete-Beiz beim Zentralschulhaus traf man auf die Dekorationen von Barbara Vogel und ihrem Team. sho Am Eingang der Sichlete-Beiz beim Zentralschulhaus traf man auf die Dekorationen von Barbara Vogel und ihrem Team. sho Die Festhütte füllte sich am Samstag mehr und mehr. sho Zu Essen gab es unter anderem die bekannte Berner Platte. sho Das Dessert bestand aus Apfelchüechli mit Vanillesauce. sho Die Helferinnen und Helfer der Sichlete hatten reichlich zu tun. sho Sind zum ersten Mal an der Sichlete: Bekim Beqiri von der Feuerwehr Dietikon mit seinem vierjährigen Sohn Ajan. sho Am Abend heizte das Schwyzerörgleli-Trio Vollgas dem Publikum ein. sho Auch der Nachwuchs feierte mit. sho Florian Hunsperger, Präsident des Sichlete-Trägervereins, zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf. sho Neu bekam jede Besucherin und jeder Besucher beim Eintritt ein Bändchen – so weiss der Verein in diesem Jahr erstmals ganz genau, wie viele Leute an den drei Tagen kamen. sho Neben der Festhütte war der «Party-Gade» aufgebaut worden. sho Ab 20 Uhr konnten die Sichlete-Gäste im «Party-Gade» mit Musik von DJ Brändi das Tanzbein schwingen. sho

Endlich wieder Sichlete: Das zahlreich erschienene Publikum in der Festhütte beim Zentralschulhaus war sichtlich erfreut, dass der Dietiker Traditionsanlass nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr heuer stattfinden konnte. Weil der Zugang nur mit gültigem Covid-Zertifikat erfolgte, fielen Masken- und Abstandsvorschriften in der Festhütte weg: Der Feierlaune waren fortan keine Grenzen mehr gesetzt.

In der Festhütte war an diesem Samstag um 18 Uhr bereits einiges los, die Festbänke gut besetzt. Helferinnen und Helfer eilten mit Tellern und Getränken umher. «Wir sind grad ein wenig im Stress», kommentierte Florian Hunsperger, Präsident des Trägervereins der Veranstaltung, beim Vorbeihuschen und versprach dem Journalisten, in wenigen Minuten für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen.

Einige Handgriffe brauchten etwas Zeit, bis sie wieder sassen

Auch in der Küche herrschte Hochbetrieb. Gereicht wurden die bekannte Berner Platte und Raclette sowie Wienerli und Schweinswürste. Als Dessert wurden Apfelchüechli mit Vanillesauce serviert. Zu Trinken gab es Bier, Dietiker Cider, Wein sowie Süssgetränke. Wer alkoholtechnisch höher hinaus wollte, musste zur Bar gleich gegenüber der Festhütte wechseln. Dort heizte DJ Brandi ab 20 Uhr dem Publikum ein.

Zurück in der Festhütte fand Vereinspräsident Hunsperger nun eine freie Minute – oder nahm sie sich zumindest, wie er sagte. Er sei zufrieden mit dem bisherigen Betrieb. Von der Metzgete am Freitag bis jetzt sei alles nach Plan gelaufen. Dazu Hunsperger:

«Wir sind froh, können wir die Sichlete dieses Jahr wieder durchführen. Zu lange Pausen sind nicht gut für das Fest.»

Einige Handgriffe hätten dann auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie wieder sassen.

Die 3G-Regel stiess auf breite Akzeptanz

Die neu geltende 3G-Regel – nur wer geimpft, genesen oder getestet war, durfte rein – sei auf breite Akzeptanz gestossen. «Den Leuten ist inzwischen klar, dass es so sein muss», meinte Hunsperger. Für die Kontrolle der Zertifikate hatte er extra Sicherheitspersonal angestellt. Der Vereinspräsident erklärte: «Wir wollten Diskussionen auslagern und unsere Helferinnen und Helfer schützen.»

Die 3G-Regel ermöglichte Hunsperger, den Traditionsanlass in gewohntem Rahmen ohne einschränkende Massnahmen durchzuführen. «Die Leute brauchen das.» Der Vereinspräsident sagte:

«Unser Ziel war es, ein Fest zu organisieren, das den vorherigen würdig ist.»

Aus diesem Grund sei der letztjährige Anlass auch abgesagt worden: «Mit den Massnahmen wäre es nicht das gleiche gewesen.»

Insgesamt seien rund 600 Personen am Samstag zur Sichlete erschienen, wie Hunsperger am Sonntag auf Nachfrage sagte. Weil die Gäste beim Eingang ein Bändchen erhielten, kann er die Besucherzahlen des Festes in diesem Jahr erstmals exakt angeben.

«Wir hatten schon ein wenig Angst», so Hunsperger. Denn nach einem Jahr Pause war einiges unklar: «Wir wussten nicht: Kommen die Leute? Wie viel Essen brauchen wir?» Schliesslich habe man für die Metzgete am Freitag wegen der unerwartet vielen Gäste noch zusätzliches Essen besorgen müssen.

Die Gäste am Samstag genossen ihre Zeit an der Sichlete sichtlich. Marco Hess aus Dietikon war bereits zum dritten Mal als Helfer im Einsatz. Es sei schon schade, dass die Sichlete im letzten Jahr nicht habe stattfinden können.

«Es ist ein traditioneller Anlass, der zu Dietikon gehört», betonte der Dietiker. «Es ist gut, dass er fortgeführt wird.» Auch Svenja Lüthi half im Service. Die 3G-Regel habe sie überhaupt nicht gestört. «Ich finde es lässig, dass sie das Fest so durchführen können.»

Die Festhütte platzte aus allen Nähten

Mit fortschreitendem Abend füllte sich die Festhütte am Samstag mehr und mehr. Jung und Alt strömten von der Kälte hinein, begrüssten ihnen bekannte Gesichter und hatten zusehends Mühe, noch einen freien Platz zu finden. Kurz nach 19 Uhr schliesslich wurde eine zusätzliche Festbank fällig. Das Personal baute diese im Nu auf – aber der Besucherstrom riss nicht ab.

«Jetzt mussten wir schon erste Personen an die Bar verweisen»,

sagte Vereinspräsident Hunsperger und fügte beim Weitergehen an: «Aber es ist schön, dass so viel läuft.»

Kurz vor halb acht heizte das Schwyzerörgeli-Trio Vollgas dem heiteren Publikum ein. Später trat zudem die Trychlergruppe Dietikon auf. Den Abschluss machte die Sichlete am Sonntag mit Festwirtschaft sowie einem Auftritt der Bündner Ländlerkapelle Hoharätia.



0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen