Gemeinderäte fragen: Wie geht Dietikon mit dem Ukraine-Krieg um?

Dietikon Wie geht Dietikon mit dem Ukraine-Krieg um? Grüne fragen nach Jobs für Flüchtlinge und Energiezulagen für Arme Die Grünen Catalina Wolf-Miranda und Andreas Wolf haben wegen des Ukraine-Kriegs zahlreiche Fragen beim Stadtrat eingereicht. Celia Büchi 30.04.2022, 05.00 Uhr

«In der Schweiz werden bis Juni 50’000 Flüchtlinge erwartet. Hochgerechnet auf Dietikon sind das 160 Flüchtlinge», heisst es in einer Interpellation von Gemeinderätin Catalina Wolf-Miranda (Grüne). Sie fragt den Stadtrat, wie diese in der Stadt untergebracht und integriert würden. Keystone

Der Ukraine-Krieg treibt Menschen in die Flucht und die Energiepreise in die Höhe. Was bedeutet das für Dietikon? Die Grüne Gemeinderätin Catalina Wolf-Miranda und der Grüne Gemeinderat Andreas Wolf haben je eine Interpellation eingereicht und verlangen darin vom Stadtrat Auskunft über die aktuelle Situation. Ausserdem fragen sie nach bisherigen und geplanten Massnahmen der Stadt.

Wolf-Miranda und 14 Mitunterzeichnende von den Grünen, der SP, Gamfa, der GLP, der FDP und der EVP fragen den Stadtrat, wie die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Dietikon untergebracht und integriert werden. «In der Schweiz werden bis Juni 50’000 Flüchtlinge erwartet, 40 Prozent davon Minderjährige. Hochgerechnet auf Dietikon sind das 160 Flüchtlinge», wird in ihrer Interpellation festgehalten. Mit diesem Thema beschäftigte sich Anfang April auch Manuela Ehmann (EVP); sie hatte beim Stadtrat eine Kleine Anfrage dazu eingereicht.

Wie sieht es mit den Gastfamilien aus?

Wolf-Miranda will unter anderem wissen, wie viele Unterkünfte von städtischer und privater Seite für die Flüchtlinge aktuell zur Verfügung stünden. Mitte März waren die 140 Plätze für Asylsuchende der Stadt zu 95 Prozent ausgelastet, wie Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) damals gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagte. Ausserdem erkundigt sich Wolf-Miranda, ob es regionale Börsen gibt, wo lokale Arbeitgeber Angebote für Flüchtlinge platzieren könnten. Da Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, haben sie nämlich Zugang zu sämtlichen Integrationsprogrammen sowie zum Arbeitsmarkt beziehungsweise zur Schule. Ende März besuchten zwölf aus der Ukraine geflüchtete Kinder die Schule Dietikon, wie es damals auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» hiess. Bezüglich der Arbeit will Wolf-Miranda auch wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um insbesondere Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weiter verlangt sie vom Stadtrat Auskunft darüber, wie Dietikon Gastfamilien unterstütze und wie die Stadt mit Freiwilligen zusammenarbeite.

Wie tief muss Dietikon in die Tasche greifen?

In der Interpellation von Andreas Wolf und 13 Mitunterzeichnenden von Grünen, SP, Gamfa, GLP, FDP und EVP stehen die Auswirkungen des Krieges auf die Energiepreise im Fokus. «Die Preise für fossile Energieträger sind stark gestiegen und es ist nicht absehbar, wann und ob diese wieder sinken werden», schreibt Wolf. In diesem Zusammenhang fragt er den Stadtrat unter anderem, welche Möglichkeiten er sehe, einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, die durch die erhöhten Energiepreise vor neuen Herausforderungen stünden. Auch will er wissen, um wie viel höher Dietikons Ausgaben für fossile Energieträger aktuell im Vergleich zu vor dem Krieg seien und ob die Stadt fossile Energie aus Russland oder der Ukraine beziehe.

Eine Gelegenheit zur Energiewende

Seit 2012 ist in der Dietiker Gemeindeordnung festgehalten, dass die Stadt sich für die Förderung erneuerbarer Energiequellen einsetzt. Angesichts der Teuerung fossiler Energie fragt Wolf, ob die Stadt nun den Ausbau erneuerbarer Energien mit zusätzlichen Massnahmen stärker forciere. Und bei dieser Gelegenheit will er zudem wissen: «Bis wann kann sich der Stadtrat vorstellen, den Gas- und Ölverbrauch in den von der Stadt verwendeten Liegenschaften zu reduzieren oder gar zu stoppen?»