Wie die Phänomena das Dietiker Niderfeld verwandeln will

Dietikon Wie die Phänomena das Niderfeld in eine wunderliche Wissenschaftswelt aus Holz verwandeln will Die Ausstellungsmacher haben das Siegerprojekt für den geplanten Erlebniscampus vorgestellt. An der Grenze zu Spreitenbach sollen innovative Holzkonstruktionen und ein Teich mit Restaurant auf dem Wasser entstehen. Florian Schmitz 07.07.2022, 19.49 Uhr

Auf dem in der Mitte des Geländes geplanten Teich soll ein Restaurant errichtet werden. Im Hintergrund ist der grosse Hauptbau zu sehen. zvg/Yves Weinand Architectes

Noch ist es nur schwer vorstellbar, dass auf der Wiese im Dietiker Niemandsland an der Grenze zu Spreitenbach in zwei Jahren grandiose Holzkonstruktionen wie ein Aussichtsturm, ein schwungvoller Pavillon sowie ein stattlicher Teich mit einem Restaurant darauf errichtet werden sollen. Hier im Niderfeld, wo voraussichtlich frühestens ab 2028 ein Neubauquartier entstehen wird, soll mit der Phänomena von April bis Oktober 2024 eine spektakuläre Erlebniswelt zu den Themen Mensch, Natur und Wissenschaft entstehen. Das Ziel ist, rund eine Million Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland zum Staunen bringen und ihnen komplexe Zusammenhänge erklären.

Angrenzend an die Mutschellenstrasse wollen die Verantwortlichen um Gesamtleiter Urs J. Müller zwischen dem Limmattalbahntrassee und den Gleisen des Güterbahnhofs auf einer Fläche von rund 500 mal 400 Metern den laut eigener Aussage grössten Erlebniscampus der Schweiz errichten. Der Eingang ist direkt bei der künftigen Haltestelle Niderfeld vorgesehen. Am Mittwochnachmittag präsentierte Müller im nahe gelegenen Depot der Limmattalbahn das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs, an dem sich auf Einladung fünf Teams beteiligt hatten.

Urs J. Müller, Gesamtleiter der Phänomena, präsentierte am Mittwochnachmittag das Siegerprojekt für den geplanten Erlebniscampus im Niderfeld. Alex Spichale Der Anlass für geladene Gäste fand im neuen Depot der Limmattalbahn statt, das sich in unmittelbarer Nähe zum Phänomena-Gelände befindet. Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) begrüsste die Gäste. Alex Spichale Architekt Yves Weinand, verantwortlich für das Design des Siegerprojekts, erklärte seine Pläne im Detail. Alex Spichale Urs J. Müller zeigte auch das neue Logo der Phänomena. Alex Spichale Nach der Präsentation luden die Verantwortlichen zu einem Apéro auf dem künftigen Gelände zwischen der künftigen Limmattalbahn-Haltestelle Niderfeld und den Gleisen des Güterbahnhofs ein. Florian Schmitz Ein grosses Banner markierte auf dem künftigen Ausstellungsgelände erstmals Präsenz. Hier soll bis April 2024 der Erlebniscampus entstehen. Alex Spichale Beispiel für Innovation: Alle Teilnehmenden erhielten einen Becher aus dünnem Furnierholz. Florian Schmitz Urs J. Müller dankte in seiner Ansprache auch Bauer Christoph Keller, der das ganze Gelände, auf dem die Phänomena stattfinden soll, bewirtschaftet. Für den Apéro habe Keller extra die Wiese gemäht. Alex Spichale

«Der Anlass heute ist wie ein Kick-off. Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und fangen auf allen Ebenen an, voll zu arbeiten. Heute Nachmittag hatten wir ein Meeting wegen der Baueingabe, damit wir zügig vorwärtskommen», sagte Müller bei der Vorstellung vor Landbesitzenden und Sponsoren, Vertretern des Kantons, der Stadt Dietikon und weiterer Gemeinden sowie Medienschaffenden und Vertretern des Patronatskomitees.

Geschwungener Hauptbau und Turm als Wahrzeichen

Das Design für den auf dem Niderfeld geplanten Campus, der fast vollständig aus Holz gefertigt werden soll, stammt von Yves Weinand, Architekt und Leiter des IBOIS-Labors für Holzkonstruktionen an der École polytechnique fédérale de Lausanne. Das rund 10'000 Quadratmeter grosse Hauptgebäude soll mit seiner spektakulären Struktur zum ikonischen Kernstück werden, wie Weinand am Mittwochnachmittag selbst erklärte. Über den mehrstöckigen Bau, in dem offene Erlebnisräume und eine zentrale Plaza als Treffpunkt geplant sind, soll ein grosses Zelt gespannt werden. Zuoberst ist eine Aussichtsplattform geplant, die den Blick auf die Umgebung und damit auch das emsige Treiben auf dem unmittelbar daneben gelegenen Güterbahnhof ermöglicht.

So könnte das geplante Biodiversitätslabor aussehen. Der Teich soll zum eigenen Mikro-Ökosystem werden zvg/Yves Weinand Architectes

Bei der Konstruktion aus Rundhölzern will Weinand innovative Wege gehen. Mit dem «Whole Wood» genannten Konzept verfolge er das Ziel, einen möglichst hohen Anteil der benötigten Baumstämme für den Bau nutzen zu können und somit möglichst effizient und nachhaltig vorzugehen. «Mit den Bauten der Phänomena möchte ich zeigen, wie einer der ältesten Baustoffe, Holz, in Verbindung mit modernen digitalen Werkzeugen lokale Nutzung und Zirkularität fördert», sagte Weinand.

Die Bauarbeiten selbst könnten dereinst auch einen Spaziergang vor Ort wert sein: Geplant ist, dass intelligente Roboter die naturbelassenen Stämme direkt auf dem Gelände vorbearbeiten. Dabei sollen sie ein wiederverwendbares Stecksystem schaffen, damit die einzelnen Rundhölzer nach der Phänomena nahezu ohne Verschnitt umgenutzt werden können.

Als weitere Elemente des Ausstellungsensembles vorgesehen sind ein Biodiversitätslabor und ein begehbarer Turm in Form einer Doppelhelix, der von einer grossen Spielarena für Kinder umgeben wird. Der Turm soll als weiteres Wahrzeichen der Expo dienen. Für das Biodiversitätslabor im Zentrum des Geländes soll ein natürliches Teichsystem angelegt werden, dass vom nahen Teischlibach gespeist wird. Dieses soll als eigenes Mikro-Ökosystem mit Büschen, Schilf sowie ruhendem und fliessendem Gewässer aufgebaut werden. Auf dem Wasser ist zudem ein Restaurant mit Terrasse geplant.

Um den in Form einer Doppelhelix geplanten Turm ist eine Spielarena vorgesehen. zvg/Yves Weinand Architectes

Viele Kooperationen mit wissenschaftlichen Institutionen

Die grosse Erlebnisexpo ist für Gesamtleiter Urs J. Müller ein Herzensprojekt. Denn bei der Phänomena 2024 handelt es sich um die zweite Ausgabe. Die erste Phänomena, die 1984 rund 1,2 Millionen Besucher nach Zürich lockte, wurde von Müllers Vater Georg initiiert. Weil dieser damals selbst wissenschaftliche Phänomene besser verstehen wollte, wie Müller am Mittwochnachmittag erzählte.

Die Neuauflage verfolge grundsätzlich das gleiche Ziel wie damals: «Wir wollen mit der Phänomena Erlebnisse schaffen und eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Allgemeinwissen», sagte Müller. Deshalb seien neben finanzieller Zuwendungen wie von der Zürcher Kantonalbank, die als Hauptsponsor fungiert, auch Partnerschaften mit Institutionen wie dem Cern, der Empa, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie der ETH und der Uni Zürich besonders wertvoll.

Konzeptuell unterscheide sich die Phänomena 2024 aber von ihrem Vorgänger: Dank den wertvollen, wissenschaftlichen Kooperationen könne die Ausstellung aufzeigen, wohin sich die Gesellschaft in den nächsten 20 bis 30 Jahren weiterentwickelt, sagte Müller. Beispielhaft zählte er Themen wie Klima, Energie, Künstliche Intelligenz, Mobilität und Biodiversität auf. «Wenn wir die Menschen nicht mehr für solche Themen begeistern können, wird unsere Demokratie wertlos», sagte er. Bei vielen politischen Debatten und Abstimmungen wie etwa der CO 2 -Abgabe sei es essenziell, dass die Bevölkerung inhaltlich verstehe, worum es überhaupt gehe.

Der Maienweg verläuft quer über den künftigen Phänomena-Standort bis zur Mutschellenstrasse. Bei der künftigen Haltestelle Niderfeld (links) soll der Eingang zur Ausstellung entstehen. Ganz oben im Bild ist das neue Depot der Limmattalbahn zu sehen. Severin Bigler

Grosse Chance für die ganze Region von Zürich bis Baden

Zu Beginn der Präsentation begrüsste der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) die geladenen Gäste in seiner Heimat. «Es gibt noch viel zu tun, bis die Ausstellungen ihre Tore öffnen kann», sagte er. Die verkehrliche Erschliessung für die Ausstellungszeit sei dank der Limmattalbahn sichergestellt. Aber für viele andere Themen müssten noch Lösungen gefunden werden.

«Ich kann ihnen versichern, dass die Stadt Dietikon und der Kanton Zürich die Ausstellungsmacher nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen werden.»

Seiner Wahrnehmung nach seien die regionale Bevölkerung und ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter der Phänomena gegenüber wohlgesinnt, weil sie den Wert des Grossanlasses mit nationaler Ausstrahlung erkennen würden, so Bachmann: «Die Phänomena stellt für die ganze Region Limmattal von Zürich bis Baden eine riesige Chance dar.»

