Dietikon Wie der tägliche Stau aus der Silbern verschwinden soll Von kleinen Optimierungen bis zu einem gross angelegten Einbahnregime prüft die Stadt verschiedene Möglichkeiten, um den Verkehr im Dietiker Wirtschaftsgebiet zu verflüssigen. Das wichtigste Nadelöhr kann aber nur der Kanton beseitigen. Deshalb ist in den nächsten Jahren noch Geduld gefragt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Blick auf das Wirtschaftsgebiet Silbern: Zu Stosszeiten staut sich der Verkehr auf der Silbernstrasse (links im Bild) Richtung Autobahn täglich. Sandra Ardizzone

Stockender Verkehr und Stau gehören im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern schon seit vielen Jahren zum Alltag. Als Autobahnzubringer ist die Silbernstrasse regelmässig stark überlastet und auch auf ihrer Verlängerung – der Heimstrasse –, die durch das Limmatfeld Richtung Stadtzentrum führt, bilden sich nicht nur zu Stosszeiten Autokolonnen. Um die Verkehrsprobleme längerfristig zu lösen, hat der Dietiker Stadtrat vor knapp einem Jahr einen Kredit von 125'000 Franken genehmigt. Damit will die Stadt ein lokales Gesamtverkehrskonzept für das Gebiet erarbeiten und dabei auch die Bedürfnisse von Eigentümern, Unternehmen, Industrieverbänden und Weiteren berücksichtigen.

Vor kurzem fand der zweite von zwei Workshops statt, bei dem die Stadt den Stand der bisherigen Arbeiten präsentierte und Rückmeldungen von diversen Interessenvertretern sammelte (siehe Zweittext unten). Nach den Sommerferien sollen dann die Ergebnisse und Erkenntnisse dem Stadtrat präsentiert und das Konzept anschliessend fertiggestellt werden, wie der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy am Workshop im Stadthaus erklärte. 2023 soll nach Inbetriebnahme der Limmattalbahn zudem eine grosse Verkehrserhebung durchgeführt werden, um eine Datenbasis für die Detailplanung zu erhalten.

Mutschellenknoten soll ab 2025 ausgebaut werden

Der Weg vom Papier auf die Strasse ist noch weit. Das wichtigste Nadelöhr zwischen der Silbern und der A1, der Knoten Silbern-/Mutschellenstrasse, liegt nämlich im Verantwortungsbereich des kantonalen Tiefbauamts.

«Solange der Knoten nicht ausgebaut wird, können wir keine wirkliche Verbesserung erzielen»,

sagte Lüthy. Denn dieser sei die Wurzel der lokalen Stauproblematik. Zwar steht bereits fest, dass die Kreuzung um eine zweite Spur in Richtung Autobahn erweitert wird. Die Bauarbeiten werden laut Lüthy aber voraussichtlich frühestens 2025 beginnen und bis 2027 oder 2028 dauern. Auch die Auffahrt von der Mutschellenstrasse auf die Autobahn, für die wiederum das Bundesamt für Strassen zuständig ist, soll ausgebaut werden, damit das Nadelöhr nicht einfach zur nächsten Kreuzung weiterwandert.

Entsprechend ist die Planung noch in einem frühen Stadium, in dem vor allem grundsätzliche Machbarkeiten geprüft werden. «Es ist noch nichts in Stein gemeisselt. Wir wollen ihnen auch heute zuhören», sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Trotz des weiten Zeithorizonts ist im Hintergrund schon viel gearbeitet worden, wie in der Präsentation von Marco Richner deutlich wurde. Der Projektleiter und Vorsitzende der Geschäftsleitung des Basler Planungs- und Ingenieurbüros MoveIng AG stellte den aktuellsten Stand mit zwei möglichen Varianten für die künftige Verkehrsführung vor.

Bei der Minimalvariante bliebe die Verkehrsführung für den Strassenverkehr inklusive der Buslinie 309 grundsätzlich wie heute. Um den Verkehr zu entflechten, soll er von der Autobahn her über die Moosmattstrasse gelenkt werden und vom Limmatfeld und Stadtzentrum her über die Lerzenstrasse. Die Maximalvariante sieht dagegen die Einführung eines Grosskreisels mit Einbahnregime vor (siehe Grafik). So würde der Verkehr über die Lerzen- und Riedstrasse in Richtung Autobahn geführt, während die Silbernstrasse nur noch in Richtung Stadtzentrum befahrbar wäre.

Die Kreuzung Silbern-/Riedstrasse ist nur wenige Meter vom wichtigen Knoten Mutschellenstrasse entfernt (im Hintergrund) und gehört zu den diversen Kreuzungen in der Silbern, die optimiert werden sollen. Severin Bigler

Zusätzliche Bushaltestelle vorgesehen

Die Busroute würde sich hingegen nicht verändern, deshalb würde der Bus teilweise im Gegenverkehr fahren. In beiden Varianten ist auch ein zusätzlicher Bushalt im Westen der Heimstrasse zwischen dem Rapidplatz und der Haltestelle Pestalozzi vorgesehen. In seiner Präsentation zeigte Richner auf Basis von Verkehrsberechnungen für 2040 auf, dass beide Varianten zusammen mit dem kantonalen Projekt für den Knoten Silbern-/Mutschellenstrasse zu grossen Entlastungen führen würden.

Damit Rechtsabbieger nicht unnötig lange im Stau hängen bleiben, sollen Autos die Busspur auf der Heimstrasse beim Rapidplatz schon früher benutzen können. Florian Schmitz

Autos sollen Busspur auf Heimstrasse früher nutzen dürfen Auf Basis aller bisheriger Abklärungen und Untersuchungen zum lokalen Gesamtverkehrskonzept Silbern sind im Bereich der Heimstrasse keine Massnahmen notwendig. Es wird aber empfohlen, die Fussgängerquerung am Rapidplatz bei der Grünaustrasse auf Höhe Migros mit einer Lichtsignalanlage auszustatten. So könne der Rechtsabbieger auf die Überlandstrasse schön früher die Busspur mitnutzen. Dieses Anliegen kam auch am Workshop mehrmals auf. Um es schneller umsetzen zu können, werde die Heimstrasse separat vom Gesamtverkehrskonzept angeschaut, sagte Lüthy. Längerfristig soll die Heimstrasse zudem nicht mehr als Veloachse vom Bahnhof in die Silbern dienen. Die geplante kantonale Veloschnellroute soll dereinst entlang der Bahngleise in das Wirtschaftsgebiet führen. (flo)

Der Vergleich zwischen beiden Varianten zeige, dass die Minimalvariante günstiger und schneller umsetzbar wäre, weil weniger bauliche Eingriffe nötig wären, erklärte Richner. Der Verzicht auf Einbahnstrassen führe zudem zu weniger Umwegfahrten und erhöhe die langfristige Flexibilität für die ÖV-Führung. Weil die Maximalvariante dagegen mehr Umbauten erfordere, seien im Gegensatz zur minimalen auch deutliche Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr möglich.

«Wir haben den Anspruch, so schnell wie möglich Verbesserungen zu realisieren», sagte Stadtpräsident Bachmann. Die Minimalvariante zeige auf, dass mit einzelnen, einfachen Massnahmen Verbesserungen umsetzbar seien. Auch ein etappiertes Vorgehen sei möglich, denn die minimale verbaue die maximale Variante nicht.

Reaktionen: Jetzt soll möglichst schnell etwas passieren

Er sei optimistisch, dass die laufende Planung zu einer Verbesserung führen werde, sagte Urs Jenny, Präsident des Wirtschaftsverbands IG Silbern, nach der Veranstaltung. Obwohl es schwierig sei, vor Ort alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, sei die Diskussion konstruktiv gewesen und alle wichtige Themen seien abgedeckt worden. «Der zweite Workshop war viel besser als der erste», sagte Jenny. Wichtig sei jetzt, möglichst schnell erste einfache Massnahmen umzusetzen, damit nicht wieder jahrelange Untätigkeit herrsche.

Bei der genauen Gestaltung der verschiedenen Knotenpunkte müssten unbedingt von Anfang an die Bedürfnisse vom Fuss- und Veloverkehr miteinbezogen werden, sagte Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne). Dass am Workshop als Beispielmöglichkeiten diverse Strassenquerschnitte mit gemischten Fuss- und Velowegen gezeigt wurden, missfiel ihm. Diese seien nicht mehr zeitgemäss, sagt er und erinnerte daran, dass der Kanton inzwischen innerorts keine gemischten Wege mehr empfiehlt. «Sonst wird die Konfliktsituation einfach von der Strasse aufs Trottoir verlegt.» Gemeinderätin Christiane Ilg-Lutz (EVP) sagte mit Verweis auf die unbefriedigende Situation an der 2018 umgebauten Schönenwerdkreuzung, dass dem Kanton bezüglich Veloquerungen auf Kreuzungen besonders auf die Finger geschaut werden müsse.

Josef Wiederkehr, Präsident des Industrie- und Handelsvereins Dietikon, regte an, mögliche Fallstricke und Blockaden für beide Verkehrsvarianten genauer anzuschauen: «Damit es nicht bloss ein Erfolgserlebnis auf Papier bleibt.» Wiederkehr und Gemeinderat Markus Erni (SVP), der im Juni 2021 in einem Postulat einen Grosskreisel als Verkehrslösung für die Silbern vorschlug, regten zudem an, die Fahrstrasse künftig als Veloweg zu nutzen. Weil auf der Strasse Rechtsunsicherheit herrscht, wurde sie bei der bisherigen Planung komplett aussen vor gelassen.

