Dietikon Wichtiges Instrument für Klimaschutzziele: Neue Richtlinien für nachhaltiges Bauen treten am 1. Dezember in Kraft Mit den neuen Richtlinien für Gestaltungspläne und städtische Bauprojekte will die Stadt Dietikon eine nachhaltige Siedlungsentwicklung fördern und sicherstellen, dass die städtischen Energie- und Klimaziele erreicht werden. Florian Schmitz 19.11.2022, 16.50 Uhr

Für Gestaltungspläne und städtische Projekte wie die Zehntenscheune, die voraussichtlich bis Frühling 2024 zu einem Haus der Bevölkerung umgebaut wird, gelten künftig neue Richtlinien für nachhaltiges Bauen. Bild: Florian Schmitz

Die Stadt Dietikon hat ihre Richtlinien für nachhaltiges Bauen bei Gestaltungsplanverfahren und städtischen Bauprojekten überarbeitet. Dabei geht es insbesondere um energetische Anforderungen. Die Revision und Erweiterung der aktuell geltenden Richtlinien von 2014 sei erforderlich gewesen, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Denn seither hätten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die energiepolitischen Ziele der Stadt und der Stand der Technik sowie die Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude stetig weiterentwickelt.

Laut Stadtrat decken die erneuerten Richtlinien auch Nachhaltigkeitsthemen wie klimaangepasstes Bauen, Biodiversität oder Lichtverschmutzung ab, die über die Themen Energie und Bauökologie hinausgehen. Bei städtischen Gebäuden werde zudem neu die Energieeffizienz im Betrieb höher gewichtet. Zudem wurde das Spektrum der möglichen Nachhaltigkeitsstandards erweitert. Nebst den verschiedenen Minergie-Standards sind auch Lösungen mit dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) oder ähnlichen Gebäudestandards zulässig.

«Diese Offenheit erlaubt privaten Bauherrschaften in Gestaltungsplanverfahren und der Stadt in ihren eigenen Bauvorhaben eine grössere Flexibilität, um den Bau und den Betrieb von neuen oder sanierten Gebäuden projektspezifisch bezüglich der Kosten und der Nachhaltigkeit zu optimieren», schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung.

Stadt will vermehrt auf Gestaltungspläne setzen

Mit den neuen Richtlinien, die der Stadtrat am 14. November beschlossen hat und die per 1. Dezember in Kraft treten, will die Stadt eine nachhaltige Siedlungsentwicklung gemäss den Zielen der Gemeindeordnung und der städtischen Energie- und Klimastrategie sicherstellen. Unter anderem strebt die Stadt 100 Prozent erneuerbare Energien bei der Stadtverwaltung bis 2030 sowie einen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion auf dem Stadtgebiet an. Und sie will den Energieverbrauch pro Kopf senken.

Die Modernisierung der Richtlinien für Gestaltungspläne passt zur Strategie der Stadt, Grundeigentümer und Investoren dazu zu bewegen, Bauprojekte mit Gestaltungsplänen umzusetzen. So wird das Stimmvolk am 27. November über einen solchen Gestaltungsplan abstimmen, mit dem die Swiss Life eine Neubausiedlung an der Lägernstrasse umsetzen will. Mit Gestaltungsplänen entstehen für die Eigentümer Vorteile wie erhöhte Nutzungsmöglichkeiten. Als Ausgleich müssen sie 40 Prozent des entstandenen Mehrwerts der Öffentlichkeit abtreten.

Die Stadt wolle mit den Mehrwertabgaben keinen allgemein Fonds äufnen, sondern für einzelne Projekte jeweils mit den Grundeigentümern städtebauliche Verträge abschliessen, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) Anfang November an der Gemeinderatssitzung bei der Diskussion über den Mehrwertausgleich. So könne die Stadt bei der Planung ein Wort mitreden, und die Eigentümer würden profitieren, weil der Mehrwert direkt vor Ort in öffentliche Infrastruktur investiert werde.