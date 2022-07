Abkühlung in der Dietiker Badi: So liess sich die Hitze ertragen

Dietikon Wespenstiche, Chrömli und Gummtiere: So heiss geht es in der Badi Fondli zu und her Im Dietiker Freibad kühlten sich am Dienstag gegen 1500 Badefreudige ab. 2022 ist ein Rekordjahr für die Badi. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 19.07.2022, 19.41 Uhr

Ein Sprung ins kühle Nass: Die Badegäste im Fondli in Dietikon geniessen die Abkühlung bei Rekordhitze. Severin Bigler

Gegen 1500 Personen verschaffen sich am Dienstag bei Temperaturen von 36 Grad Abkühlung im Dietiker Freibad Fondli. «Eine überschaubare Zahl», findet Badmeister Daniel Frei. Der 48-jährige Weininger gibt sich gelassen. Ein Spitzentag sieht für ihn anders aus. «Am 19. Juni 2022 verzeichneten wir mit 6781 Personen unseren Besucherrekord seit der Sanierung des Schwimmbads 2013. Da hatten wir alle Hände voll zu tun.»

Besarta Asllani (links), ihre Kinder Leonard und Leandra, Diana Jaime Reyes (rechts) und ihre Tochter Aileen sind Stammgäste im Fondli. Severin Bigler Die Badmeister Daniel Frei (links) und Jürgen Klossner behalten trotz Hitze einen kühlen Kopf. Severin Bigler Versorgt die kleinen Badegäste am Kiosk mit Chrömli: die frühere SVP-Gemeinderätin Karin Dopler. Severin Bigler Bademeister Adel Takrouni kann die Hitze nichts anhaben. In seiner Heimat Tunesien ist es immer heisser als in der Schweiz. Severin Bigler Auch in Narumon Cavengs Heimat Thailand ist es heiss. Sie arbeitete vor ihrer Zeit in der Schweiz auf einem Reisfeld. Heute reinigt sie im Fondli die Garderoben und bläst Gummitiere für Kinder auf. Severin Bigler Badmeister Moreno Perdono aus Uitikon flickt hier gerade die Filterbox eines Beckenreinigers. Severin Bigler

Nichtsdestotrotz ist auch an diesem heissen Tag Freis Aufmerksamkeit gefordert. «Doch es ist angenehmer, man hat eine bessere Übersicht», sagt der stellvertretende Betriebsleiter. Und so bleibt den Badegästen trotz Hitze genug Platz unter den schattenspendenden Bäumen, in den Schwimmbecken und der Badibeiz. Frei, der seit 15 Jahren im Dienst des Dietiker Schwimmbads steht, begründet die bescheidene Besucherzahl mit dem Start der Schulferien und dem konstant schönen Wetter. «Letztes Jahr war der Sommer so schlecht, dass man den Badibesuch planen musste. Dieses Jahr stehen genug gute Tage zur Verfügung, sodass sich die Besucher verteilen und nicht alle aufs Mal kommen.»

Aggressive Wespen fordern die Badmeister

Aggressive Wespen und Bienen fordern den Badmeister und seine Teamkollegen in dieser Saison besonders. «Die Gäste suchen uns oft nach einem Bienen- oder Wespenstich auf, den wir im Sanitätszimmer verarzten», so Frei. Zum Badmeisterjob gehört aber auch, auf Verbote hinzuweisen. «Im Schwimmbereich ist essen und rauchen verboten. Wir weisen Gäste, die sich nicht daran halten, darauf hin. Nicht immer haben sie Freude», sagt Freis Kollege Jürgen Klossner. Oft würden dumme Sprüche fallen.

«Doch das sind wir uns gewohnt. Als Badmeister muss man eine dicke Haut haben.»

Erschreckend findet er, wie schlecht sich gewisse Kinder und Jugendliche im Wasser fortbewegen. «Manche schaffen es nicht mal, eine Länge zu schwimmen.»

Das Wetter in seiner Heimat ist noch heisser

Dem 58-Jährigen aus Windisch macht das heisse Wetter nichts aus. «Ich vertrage die Sonne gut. Wichtig ist, viel Wasser zu trinken.» Ebenso nichts anhaben können die hohen Temperaturen Badmeister Adel Takrouni. Er stammt aus Bizerte in Tunesien. «In meiner Heimat ist es immer heisser als in der Schweiz», sagt er und lacht. Seit dreienhalb Jahren ist der 39-Jährige aus Urdorf für das Frei- und Hallenbad tätig. «Davor arbeitete ich als Saisonbadmeister in diversen Limmattaler Badis. Ich bin froh, dass ich hier eine feste Stelle habe. Ich lebe seit zehn Jahren in der Schweiz. Der Kontakt mit den Badegästen hilft mir, mein Deutsch stetig zu verbessern.»

Für Narumon Cavegn ist es die erste Saison in der Badi Fondli. Die Thailänderin wohnt seit letztem Oktober in Dietikon und kümmert sich um die Zwischenreinigung der Garderoben und WCs. In ihren Pausen unterstützt sie das Badmeisterteam und bläst Gummitiere und Schwimmringe von Kindern auf oder versorgt kleine Badegäste mit aufgeschürften Knien mit Pflästerli. «Mein erster Job in der Schweiz gefällt mir, die Badegäste sind freundlich und die Kinder sind so herzig.» Auch sie ist es sich gewohnt bei Hitze zu arbeiten. «Ich war vorher in Nordthailand auf einer Reisfarm tätig», erzählt Cavegn.

Nach der Politik ging es an den Badikiosk

Bereits in der dritten Saison betreut die ehemalige Dietiker SVP-Gemeinderätin Karin Dopler den Badikiosk. «Mir macht meine Aufgabe Spass. Ich kann den Kindern mit meinen Chrömli eine Freude bereiten.» Die Badi Fondli bedeutet Dopler viel. «Hier habe ich als Kind selbst schwimmen gelernt.» An die Badibesuche werden sich auch die Kinder von Besarta Asllani und Diana Jaime Reyes aus Dietikon erinnern. Sie kommen mit der vierjährigen Leandra, dem zweijährigen Leonard und der vierjährigen Aileen fast jeden Tag ins Fondli. Die Mütter sagen: «Wenn die Badi noch mehr Spielgeräte beim Kinderbecken installieren und ein Sonnensegel über dem Spielplatz anbringen würde, wären wir wirklich jeden Tag hier.»

