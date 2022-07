Dietikon Das Bargeld wird durch Twint und Co. ersetzt – jetzt ist auch der letzte Bankomat in der Silbern weg Das «Bankomatensterben» geht weiter. Noch vor sechs Jahren zählte das Limmattal 36 Bankomatenstandorte, heute sind es noch 32. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Automaten sind bloss das Schild und ein Umriss übrig. Sharleen Wüest

Wer künftig in der Silbern einkaufen will, muss die Karte zücken oder das Bargeld bereits dabei haben. Denn vom Cler-Bankomaten, der neben dem Eingang zum Coop-Supermarkt hing, sind nur noch der Umriss und das Schild übrig. Er wurde Anfang Juli entfernt, wie Cler-Sprecherin Natalie Waltmann auf Anfrage bestätigt. Somit ist die Silbern nun «bankomatlos».

Der «Megastore» ohne eigenen Bankomaten? Das ist wohl für viele Dietikerinnen und Dietiker unvorstellbar. Denn seit der Coop-Supermarkt in der Silbern existiert, hat auch der Bankomat sein Plätzchen dort. Eröffnet wurde die Filiale am 1. Dezember 2004.

Neueste Technik, neuer Name

Die Cler-Sprecherin schreibt: «Der Standort wurde von uns knapp 18 Jahre lang bedient, mit entsprechendem Ersatz durch das jeweils neuere Modell.» Der Standort wurde jedoch nicht nur technisch aufgepeppt, auch der Name hat sich einer Veränderung unterzogen. Bis 2017 war Cler nämlich noch unter dem Namen «Bank Coop» bekannt.

Dass nach beinahe zwei Jahrzehnten Schluss ist, hat mit der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre zu tun. Natalie Waltmann sagt:

«Das Bedürfnis nach Bezahlungen mit Bargeld ist auch aufgrund der Pandemie stark zurückgegangen. Dies zeigt sich in der Anzahl und der Höhe der Bezüge.»

Genaue Zahlen zur Abnahme der Benutzung kann sie keine liefern. Klar ist: Die Abnahme ist hoch genug, um «gewisse Bankomaten nicht mehr zu ersetzen».

Damit Cler-Kundinnen und -Kunden dennoch an ihr Bargeld kommen, haben sie neu die Möglichkeit, dieses an bedienten Coop-Supermarktkassen zu beziehen. Jedoch erst ab einem Einkauf von mindestens zehn Franken, wie Waltmann sagt. Zudem können Kundinnen und Kunden viermal pro Monat kostenlos Schweizer Franken an mehreren tausend Bankomaten in der Schweiz – unabhängig von der Bank – beziehen. Nur nützt Letzteres in der Silbern nichts.

Zunahme bei Karten- und Twint-Zahlungen

Denn auch der Valiant-Bankomat beim Media-Markt ist seit 2018 weg – und das nur drei Jahre nach der Installation. Die Gründe waren damals dieselben: «Der Bankomat wurde sehr wenig genutzt», schreibt Valiant-Sprecherin Nathalie Hertig. «Bei externen Automaten geht es darum, ein bestimmtes Transaktionsvolumen zu erreichen, damit wir die Fixkosten decken können.» Dieses sei in letzter Zeit stark gesungen und entsprechend sei es schwierig geworden, gut besuchte Standorte zu finden. Die Valiant betreibt im Limmattal bloss noch in Schlieren einen Bankomaten.

Auch sie erwähnt die Pandemie: «Tatsache ist, dass sich das Transaktionsvolumen in den letzten Jahren und insbesondere auch nach Corona stark reduziert hat.» Bei Karten- und Twint-Zahlungen hingegen sei eine grosse Zunahme zu beobachten. Hertig sagt:

«So verliert das Bargeld immer mehr an Bedeutung.»

Und mit ihm auch die Bankomaten. Das zeigt sich auch im Limmattal.

Alles anzeigen

Noch vor sechs Jahren zählte das Limmattal 36 Bankomatenstandorte, davon je elf in Dietikon und Schlieren. Heute sind es nur noch 32. In Schlieren kann noch immer an elf Orten Bargeld bezogen werden, in Dietikon bloss noch an neun. Neben der Valiant und der Cler haben auch die ZKB und die UBS einen Standort aufgegeben. Die ZKB betreibt in Schlieren nur noch zwei Bankomaten – 2016 waren es drei – und die UBS hat ihren Standort in Birmensdorf geschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen