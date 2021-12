Calida-Schliessung in Dietikon ist Neuanfang für Filialleiterin

Dietikon «Wenn man loslässt, hat dafür Neues Platz»: Die Filialleiterin des Calida-Shops im Löwenzentrum hat mit der Schliessung gerechnet Seit elf Jahren arbeitet Gaby Zürcher in der Calida-Filiale im Dietiker Löwenzentrum. In dieser Zeit sind ihr vor allem die Stammkundinnen und -kunden ans Herz gewachsen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 14.12.2021, 04.01 Uhr

«Calida bedeutet für mich Kindheitserinnerungen», sagt Gaby Zürcher, Filialleiterin des Ladens im Dietiker Löwenzentrum. Valentin Hehli

«Ich habe keine Kinder, aber der Calida-Laden ist wie mein Baby», sagt Gaby Zürcher. Die 63-Jährige, die in Oberengstringen aufgewachsen ist und heute in Rudolfstetten wohnt, ist seit elf Jahren in der Calida-Filiale im Dietiker Löwenzentrum tätig, davon sieben als Filialleiterin. In weniger als einem Monat, nämlich per Ende Jahr, geht der Laden «aus wirtschaftlichen Gründen» zu, wie die Calida AG Anfang November erklärte. «Die Nachricht von der Schliessung war für mich eine grosse Enttäuschung», sagt Zürcher. «Ich habe es aber schon geahnt, da ich wusste, dass der Mietvertrag ausläuft.»

Die Calida-Filiale ist nicht das erste Geschäft im Löwenzentrum, das seine Türen schliesst: Bereits Anfang 2020 wurde das Ende des Damenmodegeschäfts Di Roberta bekannt. Zu den Gründen der Calida-Schliessung will sich Zürcher nicht äussern. Sie sagt aber:

«Es ist sehr schwierig, neue Stammkundschaft zu gewinnen. Auch die Coronapandemie, der Bau der Limmattalbahn und der Onlinehandel haben nicht geholfen.»

Auf jeden Fall liege die Schliessung der Filiale nicht am Personal, sagt Zürcher. Das habe Calida den Mitarbeiterinnen gegenüber betont. «Nach dem Lockdown hat sich die Kundschaft wieder gefreut, in den Laden zu kommen», sagt sie. Nachdem bekannt geworden sei, dass der Laden zugehe, seien die Besucherzahlen dank Stammkunden sogar angestiegen.

Mittlerweile hat Zürcher die Enttäuschung über die Schliessung ihrer Filiale überwunden. «Wenn man loslässt, hat dafür Neues Platz», sagt sie heute. Zudem hat sie auch Grund zur Freude, denn sie wird weiterhin für Calida tätig sein, nämlich ab dem neuen Jahr zu 20 Prozent in Baden. «Es gibt Kundinnen, die künftig extra wegen mir am Dienstag in der Badener Filiale vorbeikommen wollen», sagt sie. Allerdings sei es gerade für alte Leute allenfalls keine Option, nach Spreitenbach oder Baden auszuweichen, bedauert sie. «Besonders freue ich mich, dass auch meine beiden Mitarbeiterinnen mittlerweile eine Anschlusslösung gefunden haben», sagt sie. Eine Verkäuferin wird weiterhin ebenfalls für Calida in Baden tätig sein, die zweite hat eine Stelle im Gastgewerbe gefunden.

Im Oktober 2022 wird Zürcher pensioniert. Bis dahin freut sie sich auf die neue Herausforderung in Baden. «Es ist schön, dass ich mich in den letzten Monaten noch einmal voll auf meine Leidenschaft, den Verkauf, konzentrieren kann», sagt sie.

Nach einer Weltreise stiess sie zufällig zu Calida

Zürcher, die zuvor 18 Jahre lang in Unterengstringen als Coiffeuse tätig gewesen war, ist vor elf Jahren per Zufall zu Calida gestossen: «Ich beschloss mit über 50 Jahren noch, auf Weltreise zu gehen», erzählt sie. Nach ihrer Rückkehr war sie auf Arbeitssuche und beim Einkaufen stach ihr der Calida-Laden ins Auge. «Calida bedeutet für mich Kindheitserinnerungen», sagt sie. Spontan fragte sie im Geschäft nach, ob eine Stelle frei sei. Und nach wenigen Wochen erhielt sie die Zusage. «Es war eine grossartige Chance und nicht selbstverständlich, dass ich schliesslich die Filialleitung übernehmen durfte», sagt sie. «Das war eine spannende Herausforderung.»

In Dietikon, wo sie das Multikulturelle und den dörflichen Charakter schätzt, hat Zürcher einiges erlebt: «Ein Highlight war für mich die Teilnahme am Herbstmarkt auf dem Kirchplatz», erzählt sie. «Da kam es zu sehr schönen, besonderen Begegnungen.» Auch dass Calida im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon seine Ware anbieten durfte, war für sie ein spezielles Erlebnis. Vor allem aber habe sie die Treue der Kundschaft zur Filiale im Löwenzentrum geschätzt, betont sie. Dafür sei sie sehr dankbar. Am schönsten sei es gewesen, wenn sie sehen konnte, dass die Treue zu Calida von Generation zu Generation weitergegeben worden sei.

