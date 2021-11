Dietikon Weisser Hügel, aber noch kein Skilift – das wird sich bald ändern Wenn alles klappt, wird nächste Woche der Dietiker Skilift Röhrenmoos wieder aufgebaut. Ob und welche Schutzmassnahmen bei einem allfälligen Betrieb gelten werden, steht noch in den Sternen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 26.11.2021, 12.35 Uhr

Auf dem Hügel bei der Hundshütte in Dietikon liegt seit Freitag bereits eine dünne Schneeschicht. Celia Büchi / Limmattaler Zeitung

Mit den ersten Schneeflocken ist die kalte Jahreszeit nun definitiv auch in Dietikon angekommen. Das nasse Weiss weckt bei Winterfans bereits die Lust auf Schneesport. Glücklicherweise müssen die Dietikerinnen und Dietiker für ein kurzes Schneevergnügen nicht weit reisen – der Skilift Röhrenmoos bei der Hundshütte liegt direkt vor ihrer Tür.

Noch vor einigen Tagen war eine grosse Portion Fantasie nötig, um sich den grünen Hügel oberhalb des Weinbergquartiers als Ski- oder Schlittelpiste vorzustellen. Aber nun ist in der Nacht auf Freitag der erste Schnee gefallen. Und in den nächsten Tagen ist immer wieder Schnee angekündigt und die Temperatur bleibt um den Nullpunkt. Schon bald könnte die Schneemenge ausreichen, um erstmals die Piste zu präparieren. Nur der Skilift fehlt noch – aber nicht mehr lange. Der Aufbau des 225 Meter langen Ponylifts sei für nächste Woche geplant, sagt Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport der Stadt Dietikon. Schneebegeisterte könnten sich also schon bald wieder an den rund 40 roten Griffen den Hügel hochziehen lassen und dann runtersausen.

Noch am Donnerstag war es schwierig, sich den Hügel oberhalb des Dietiker Weinbergquartieres als weisse Piste vorzustellen. Celia Büchi

Dass Limmattalerinnen und Limmattaler im Naherholungsgebiet die Ski montieren können, ist nicht selbstverständlich: Letzten Winter war der tiefstgelegene Skilift der Schweiz erstmals seit Februar 2017 wieder in Betrieb. Dies sehr zur Freude der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die mit Ski, Snowboards und Schlitten auftauchten. Galt im vergangenen Winter noch ein Schutzkonzept mit Abstandsregeln und Maskenpflicht am Skilift, ist für dieses Jahr noch unklar, unter welchen Bedingungen der Schneeplausch stattfinden wird, wie Strässle sagt:

«Stand heute wären keine speziellen Massnahmen nötig.»

Doch wegen der unsicheren Coronasituation könnten sich die Vorgaben bezüglich Schutzmassnahmen innert weniger Tage ändern. Für Events wie das Nachtskifahren, das 2017 durchgeführt wurde, stünden die Chancen diesen Winter ungünstig, meint Strässle. Dafür wären spezielle Massnahmen und eine kantonale Bewilligung notwendig.

Ob mit oder ohne Maske, am Tag oder in der Nacht: Hauptsache der Skilift kann auch dieses Jahr wieder in Betrieb genommen werden und viele Kinder, Jugendliche und Junggebliebener erfreuen. Von daher gilt: Nur her mit dem Schnee.

So schön war's letztes Jahr:

Viele Familien wagten sich am ersten Wochenende ins Schneegestöber. Claudio Thoma Der Skilift beförderte die Skifahrer, Snowboarder und Schlittler den Hang hinauf. Claudio Thoma Die Sonne drückte von Zeit zu Zeit durch die Wolkendecke. Claudio Thoma Der Ponylift konnte erstmals seit 2017 wieder in Betrieb genommen werden. Claudio Thoma Ob klein oder gross: Die Freude war bei allen riesig. Claudio Thoma Die einen nutzten den Lift, die anderen wagten sich mit Schneeschuhen den Hang hinauf. Claudio Thoma Auch einige wagemutige Kunststücke waren am Pistenrand zu beobachten. Claudio Thoma Nach dem Samstag und dem Sonntag ist der Skilift voraussichtlich am Mittwoch das nächste Mal geöffnet. Claudio Thoma Für Snacks und wärmende Getränke war ebenfalls gesorgt. Claudio Thoma Den Kindern wurde beim Einstieg assistiert. Claudio Thoma Einige traten auch den Nachhauseweg mit den Skiern an ... Claudio Thoma ... und andere warteten geduldig auf den Bus. Claudio Thoma Nach dem erfolgreichen Start wird gehofft, dass der Schnee dem Skilift auch weiterhin treu bleibt. Claudio Thoma

