Dietikon Weil Kinder schlecht Deutsch sprechen: AL-Gemeinderat verlangt Auskunft über Frühförderung Der Dietiker Stadtrat soll aufzeigen, wie viele Kinder in Dietikon dank Frühförderungsangeboten Deutsch lernen und ob weitere Fördermassnahmen geplant sind. Florian Schmitz 23.11.2022, 12.00 Uhr

Im Kindergarten können Kinder Deutsch-als-Zweitsprache-Stunden besuchen. Archivbild: Valentin Hehli

«In Dietikon stellt man oft mangelhafte Deutschkenntnisse bei den Schulkindern fest», schreibt der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) in einer Interpellation. Die Stadt versuche die Situation zu verbessern mit Deutsch-als-Zweitsprache-Stunden (DaZ) im Kindergarten und den Spielgruppen plus. Dieses Angebot zielt darauf ab, den Spracherwerb zu verbessern. Ein Teil der Kinder besuche Krippen und werde dort sprachlich gefördert. Leider würden diese Angebote nicht alle Kinder erreichen. Es sei anerkannt, so Joss, dass Deutschstunden erst ab dem Kindergarten zu spät seien.

Zusammen mit 15 Mitunterzeichnenden von SP, Grünen, Mitte, GLP, EVP, FDP und Gamfa will Joss vom Stadtrat detaillierte Auskunft darüber, wie junge Kinder in der deutschen Sprache gefördert werden. So fragt er, wie viele Kindergartenkinder zurzeit DaZ-Stunden besuchen und wie gross ihr Anteil an allen Dietiker Kindergartenkindern ist.

Weiter erkundigt er sich, wie viele der mit DaZ geförderten Kindergartenkinder zuvor das Angebot Spielgruppe plus oder eine Krippe besucht haben. Und schliesslich will Joss wissen, ob der Stadtrat sich schon weitergehende Fördermassnahmen für das Vorkindergartenalter überlegt hat.