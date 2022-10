Dietikon Wegen steigenden Mietpreisen: SP fordert Stadtrat auf, Daten zu Angebotsmieten zu veröffentlichen Die Dietiker Gemeinderätin Katharina Kiwic (SP) will, dass inserierte Durchschnittsmietpreise bis zurück ins Jahr 1995 veröffentlicht werden. Florian Schmitz 31.10.2022, 08.46 Uhr

Entlang der neu gebauten Limmattalbahnstrecke könnten die Mietpreise steigen, befürchtet die SP. Florian Schmitz

Dass die Mieten in vielen Gemeinden im Kanton Zürich und auch in Dietikon stetig steigen, ist für die Dietiker SP unbestritten. «Leider fehlen aber öffentlich zugängliche Daten zur Entwicklung der Angebotsmieten in Dietikon», schreibt Katharina Kiwic (SP) in einer Interpellation. In dieser fordert die Gemeinderätin zusammen mit sieben Mitunterzeichnenden den Stadtrat dazu auf, die jährliche Entwicklung der durchschnittlichen Quadratmeterpreise der Angebotsmieten aller Mietwohnungen bis zurück ins Jahr 1995 auszuweisen.

Als Angebotsmieten werden die Mietpreise von in Inseraten ausgeschriebenen Wohnungen bezeichnet. Dies im Gegensatz zu Bestandsmieten, die alle Mietpreise von bereits länger bestehenden Mietverträgen umfassen. In ihrem Vorstoss hat Kiwic neben der zentralen Forderung mit zwei weiteren Fragen bereits für den Fall vorgesorgt, dass die verlangten Daten gar nicht erhoben werden.

Notfalls wird um eine Schätzung gebeten

«Wenn der Stadtrat entsprechende Zahlen nicht herausfinden kann, bitten wir um eine entsprechende Schätzung», schreibt sie. Falls die Angebotsmieten aktuell nicht erhoben werden in Dietikon, will Kiwic zudem wissen, ob der Stadtrat sich vorstellen kann, dies ab jetzt zu ändern und die Zahlen jährlich zu veröffentlichen.

Die SP setzt sich in Dietikon auf mehreren Ebenen für günstigen Wohnraum ein. In einer weiteren, kürzlich eingereichten Interpellation fordert Philipp Sanchez (SP) den Stadtrat dazu auf, Daten zu Eigentumsverhältnissen in Dietikon publik zu machen. Kiwic und Sanchez sind zudem Teil des Initiativkomitees für die kommunale Initiative Bezahlbares Wohnen in Dietikon, über welche die Bevölkerung nächstes Jahr abstimmen wird.