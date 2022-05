Dietikon «Wir haben bis zum letzten Moment gewartet»: Die Oberstadtbäckerei ist zu Mit der Oberstadtbäckerei schliesst eine der beliebtesten lokalen Bäckereien. Die Hoffnung, einen neuen Standort in Dietikon zu finden, ist aber noch nicht aufgegeben. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 02.05.2022, 16.56 Uhr

Dieses Schild an der Eingangstür der Oberstadtbäckerei weist die Kundschaft auf die Schliessung hin. Virginia Kamm

Es ist eine enttäuschende Nachricht für die vielen Stammkundinnen und Stammkunden der beliebten Dietiker Oberstadtbäckerei, die 2017 nach einigen Besitzerwechseln neu aufging: Sie hatte am Samstag zum letzten Mal geöffnet. Ein Schild an der Eingangstür informiert die Kundschaft über die Schliessung. Es handelte sich um die einzige klassische Dietiker Bäckerei, die ihre Backwaren direkt vor Ort produzierte. Zudem gehört die Oberstadtbäckerei zum Grundinventar des Frischmarkts, der jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz stattfindet. Dort wird sie bis auf Weiteres auch in Zukunft ihre Waren verkaufen. «Es ist sehr traurig, dass wir ein eigentlich erfolgreiches Geschäft schliessen müssen», sagt Geschäftsführer Amadeo Drigatti.

Dunkle Schaufenster bei der Oberstadtbäckerei. Virginia Kamm

Der Grund für die Schliessung ist nämlich nicht etwa fehlender Umsatz. «Das Geschäft ist in den letzten viereinhalb Jahren immer besser gelaufen und wir haben sowohl die Bauereien als auch die Coronakrise gut überstanden», sagt Drigatti. Ein Grund seien Unsicherheiten beim Mietvertrag. Konkret gehe es um die beiden angemieteten Parkplätze beim Laden. «Es hat sich herausgestellt, dass wir diese in den kommenden Jahren nicht sicher behalten können», sagt er. Ohne Parkiermöglichkeiten sei es zu schwierig, das Geschäft weiterzuführen. Ein weiteres Problem sei der Personalmangel: «Wir haben einfach kein Verkaufspersonal gefunden. Heute ist niemand mehr bereit, ab 5.30 Uhr und am Sonntag zu arbeiten», sagt er.

«Die Kunden waren das beste an der Bäckerei»

«Wir haben bis zum letzten Moment gewartet und gehofft, dass sich eine Lösung finden lässt», sagt Drigatti. Vom privaten Vermieter hätten sie allerdings nichts gehört. Mit dem bestehenden Mietvertrag wäre es für ihn unmöglich gewesen, die Bäckerei in absehbarer Zeit in jüngere Hände zu übergeben. Auch die Kundschaft sei enttäuscht von der überraschenden Nachricht: «Wir haben viele rührende Rückmeldungen erhalten von Personen, die ihr Bedauern ausdrückten oder uns Glück wünschten», sagt er. «Das zeigt, wie beliebt wir gewesen sind, und macht den Abschied umso schwieriger. Die Kunden waren das beste an der Bäckerei.»

Immerhin treffen die schlechten Neuigkeiten die Angestellten der Oberstadtbäckerei nicht allzu hart. In der Backstube an der Oberdorfstrasse werden nämlich weiterhin Brote und andere Leckereien für die zweite Filiale in Niederrohrdorf hergestellt. «Das Backteam brauchen wir also vorerst noch», sagt Drigatti. Eine Person aus dem Verkauf habe nach Niederrohrdorf wechseln können.

Ob und wie es mit der Oberstadtbäckerei nun weitergeht, steht noch in den Sternen. Allerdings besteht Hoffnung. Drigatti verrät:

«Ich treffe mich noch diese Woche mit der Dietiker Standortförderung, um abzuklären, ob es einen anderen möglichen Standort in Dietikon für unsere Bäckerei gibt.»

Eine Backstube zu zügeln, wäre zwar nicht ganz einfach und würde auch einen finanziellen Aufwand bedeuten. Die Stammkundschaft der Oberstadtbäckerei wäre sich aber bestimmt einig, dass sich dieser Aufwand lohnen würde.

