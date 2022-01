Dietikon Wegen Neubau beim Kirchplatz: Bis Ende 2023 kocht das Restaurant Tomate an neuer Adresse Der Abriss der «Tomate» im Dietiker Zentrum läuft. Ende 2023 eröffnet das Restaurant in einem Neubau an gleicher Stelle. Bis dahin betreiben die «Tomate»-Besitzer ein kleines, temporäres Lokal. Florian Schmitz und David Egger Jetzt kommentieren 14.01.2022, 16.51 Uhr

Das Gebäude in dem sich die «Tomate» befand, wird derzeit abgerissen. Florian Schmitz

Das Restaurant Tomate im Dietiker Zentrum ist eine Institution. Fast drei Jahrzehnte tischte der Familienbetrieb beim Kirchplatz italienische Küche in grosszügigen Portionen auf. Aufs neue Jahr hin ist die «Tomate» gut 150 Meter weitergezogen, sie versorgt die Dietikerinnen und Dietiker jetzt von der Florastrasse 13 aus mit Pizza und Pasta. Das kleine Imbisslokal verfügt nur über wenig Tische und fokussiert stärker auf Take-away-Angebote und einen Hauslieferdienst. Die gute Nachricht: Der Umzug ist nur temporär, Ende 2023 wird die «Tomate» wieder an ihre angestammte Adresse zurückkehren. Und zwar in einem völlig neuen Gewand.