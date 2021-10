Zertifikats-Pflicht hält viele Sportler von Fitnesscenter ab

Dietikon Wegen der Zertifikats-Pflicht: Fitnessstudios im Limmattal haben teils halb so viele Besucher Die Zertifikats-Pflicht macht den Fitnessstudios das Leben schwer. Eine Umfrage im Limmattal zeigt, dass viele Studios mit starken Umsatzeinbussen und verärgerten Kunden zu kämpfen haben. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Kontrolle vor dem Trainieren: Seit zwei Wochen müssen alle Fitness-Besucher ein Zertifikat vorweisen. Viele verzichten deswegen auf den Indoor-Sport. Tobias Garcia

Seit zwei Wochen kann man im Fitness nur noch mit Covid-Zertifikat pumpen und schwitzen. Die Folgen dieser Regelung sind auch in den Limmattaler Betrieben spürbar. So meldet Kathi Fleigl, die Betreiberin des David Gym in Schlieren, dass sich die Besucherzahlen mit der Einführung des Covid-Zertifikats halbiert hätten.

Dietikon: Vehemente Impfgegenrinnen unter den Sportlerinnen

Im Ladies Gym in Dietikon gehören viele Seniorinnen zu den Stammkundinnen. «Viele sind bereits geimpft», sagt Geschäftsführer und Gym-Inhaber Carlo Eichenberger. Es gebe unter den Sportlerinnen aber auch vehemente Impfgegnerinnen. «Ich diskutiere jedoch nicht mehr über die Impfung», sagt Eichenberger.

Jeder solle für sich selbst entscheiden. «Es kommt ja gar nicht darauf an, wer im Recht ist. Wir kommen auf alle Fälle nur aus dem Schlamassel, wenn sich möglichst viele impfen», sagt er. Fakt sei aber auch, dass ihm die Zertifikats-Pflicht viele Kunden genommen habe. Momentan besuchen etwa 20 Prozent weniger Kundinnen sein Frauen-Gym. Einige hätten auch ihr Abo stillgelegt.

Von Anfeindungen bis zum Sitzstreik: Covid-Zertifikatspflicht bringt Fitness-Personal ans Limit Seit die Covid-Zertifikatspflicht eingeführt wurde, entstünden hohe Kosten und das Personal werde von unzufriedenen Kunden beschimpft und unter Druck gesetzt. Das schreibt der Schweizer Fitnessverband «swiss active – IG Fitness» in einer Mitteilung von dieser Woche. Mit der Zertifikatspflicht müsse die Fitnessbranche nun eine zusätzliche Kontrollfunktion übernehmen. «Dabei bekommen die Mitarbeitenden das volle Unverständnis und den Unmut der Zertifikats- oder Impfgegner und Corona-Leugner zu spüren», sagt Roger Erni, Geschäftsführer des Branchenverbands. Da sei etwa von «Hygiene-Faschismus» und «Medizinal-Rassismus» die Rede. Auch habe es bereits Sitzstreiks von Protestierenden am Eingang zu Fitnesszentren gegeben. «An einzelnen Standorten müssen Mitarbeitende und Kunden durch Sicherheitspersonal geschützt werden», sagt Erni. «Viele sind am Limit, immer mehr halten die Belastung und die Anfeindungen nicht aus und kündigen.» So leide am Ende die Motivation der Mitarbeitenden, die Leute in der Umsetzung eines gesunden Lebensstils zu unterstützen. Damit dies weiter getan werden könne, fordert der Verband nun vom Bund finanzielle Entschädigungen für den Mehraufwand.

Urdorf: Manche Kunden sind froh andere frustriert

Auch im «Diis Fitness» in Urdorf waren die Betreiber stark von der Zertifikats-Einführung betroffen. «Wir haben seither 25 Prozent weniger Besucher», sagt Marketing- und Verkaufsleiter Pascal Vogel. Dies falle doppelt ins Gewicht, da die Abo-Abschlüsse in der Herbstzeit normalerweise ansteigen und rund 20 Prozent mehr Leute ein Abo abschliessen als in den Sommermonaten. Dabei sei die Kundschaft geteilter Meinung: «Manche Kunden sind erfreut, da sie nun ausschliesslich mit 3-G-Kunden trainieren», sagt Vogel.

Andere seien frustriert, da sie sich als gesunde und sportliche Menschen nicht impfen wollten und ihnen so vieles verboten werde.

Für das Personal sei die Zertifikats-Kontrolle derweil gut machbar. «Pro getestete Person haben wir eine Minute zum Kontrollieren und pro geimpfte Person einmalig fünf Minuten. Danach ist das Zertifikat hinterlegt», sagt Vogel.

So sei es bislang auch nicht nötig gewesen, zusätzliches Personal einzustellen. Zu Beginn wollte das Fitness-Center ein eigenes Testcenter erstellen, in dem die Besucher sich vor dem Training testen können. «Doch diese Idee wurde uns vom BAG verwehrt», sagt Vogel. Das sei schade, denn so leide das Fitnesscenter nun unter grossen Einbussen.

Geroldswil: Unangekündigte Kontrollen im 24-Stunden-Fitness

Das Endless-Fitness in Geroldswil hat seit der Einführung der Zertifikats-Pflicht rund 40 Prozent weniger Kunden. «Das Schlimme ist, dass wir immer wieder alles erklären müssen. Einige reagieren dabei sehr heftig», sagt Nurettin Yarasir, Inhaber des Centers. Manche wollten ihr Geld zurück oder gar ohne Zertifikat trainieren. Das gehe natürlich nicht. So werden die Zugangsbadges zum Fitness erst freigeschaltet, wenn die Besucher ihr Covid-Zertifikat hinterlegen. Da das Gym während 24 Stunden offen, aber nicht immer betreut ist, führen die Kontrolle zu einem grossen Zeitaufwand. «Wir machen zusätzlich unangekündigte Kontrollen», sagt Yarasir. Dabei hätten sie jedoch noch nie jemanden ohne Zertifikat erwischt.

Obwohl Yarasir selbst geimpft ist, wie er sagt, findet er die neuen Regelungen unverständlich. «Nachdem Grossveranstaltungen wie die EM erlaubt waren, werden die ganzen Massnahmen nun auf dem Rücken der Gastro- und Fitnessbetriebe ausgetragen», sagt Yarasir. Er hoffe, dass die Zertifikats-Pflicht bald aufgehoben werde, da die Umsatzeinbussen nach den vergangenen Monaten nicht einfach zu verschmerzen seien.