Dietiker Trinkwasser soll nicht an Private verkauft werden

Dietikon Wasserwirtschaft: Neue Statuten sollen keine Hintertüren für Private öffnen, aber die Sicherheit und Transparenz erhöhen Nach einem kritischen Votum und langen Erklärungen von Stadtrat Lucas Neff (Grüne) genehmigte der Dietiker Gemeinderat mit klarer Mehrheit die Totalrevision der Wasserwirtschaftsverbands-Statuten. Florian Schmitz 02.07.2021, 15.52 Uhr

Mit den totalrevidierten Statuten will der Wasserwirtschaftsverband Limmattal eine rechtliche Grundlage schaffen, um Wasser an Dritte abgeben und von Dritten beziehen zu können. Severin Bigler

Statutenrevisionen von überkommunalen Verbänden sind eigentlich meistens Formsache. Das war an der Dietiker Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend allerdings anders. Wie alle Zweckverbände muss auch der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL), dem neben Dietikon auch Schlieren, Weiningen, Geroldswil und Oetwil angehören, seine Statuten aufgrund des kantonalen Gemeindegesetzes von 2018 bis Ende Jahr erneuern. Das sei auch der Hauptgrund gewesen, diese Revision überhaupt in Angriff zu nehmen, erklärte der Dietiker Infrastrukturvorstand und WVL-Präsident Lucas Neff (Grüne) im Gemeindesaal. Deshalb habe man sich bei der Überarbeitung stark am Bisherigen sowie an der kantonalen Mustervorlage orientiert.

Für Kritik aus dem Gemeinderat sorgten nicht etwa die erhöhten Finanzkompetenzen, sondern die Zweckbestimmung in Artikel 2:

«Neu soll nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die Beschaffung und Verteilung Zweck des Verbandes sein. Ausserdem kann Trinkwasser an Vertragspartner abgegeben werden.»

Dietikon habe sich kürzlich verpflichtet, als «Blue Community» Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut zu fördern, erinnerte SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch. Mit dieser Definition sei es aber künftig möglich, Privaten den Zugang zu Wasserquellen zu ermöglichen. Auf Nachfrage der vorbehandelnden Kommission, wer solche Partner sein könnten, sei als Beispiel Nestlé genannt worden. Zudem sei aus den Statuten ein Passus gestrichen worden, der Verbandsgemeinden ein Vorzugsrecht einräumte. Deshalb stimme die SP-Fraktion der Statutenrevision nicht zu.



AL-Gemeinderat Ernst Joss sieht keine Gefahr

In der Rechnungsprüfungskommission seien rege Diskussionen über den Zweck des Wirtschaftsverbands geführt worden. Befürchtungen, dass die Verteilung von Trinkwasser an Vertragspartner ausgenutzt werden könnte, hätten sich aber nicht bestätigt, sagte Manuela Ehmann (EVP). Deshalb stimme die EVP-Fraktion der Totalrevision zu.

Das Bezugsrecht sei im Verband klar geregelt und ohne einstimmigen Beschluss nicht zu ändern, sagte AL-Gemeinderat Ernst Joss und empfahl ein Ja. Es bestehe keine Gefahr, dass den Gemeinden plötzlich Wasser fehle. Eine Ablehnung würde allerdings bedeuten, dass die ganze Revision sich erneut verzögere.

«Wir hatten nie die Absicht, Nestlé zu beliefern», stellte Infrastrukturvorstand und WVL-Präsident Neff gleich zu Beginn seines Votums klar. «Eure Sorge ums Trinkwasser ehrt euch», richtete er an die Adresse der SP. Dann holte er zu einer langen Erklärung aus, die mit einem eindeutigen Fazit endete:

«Die Sorge ist grundsätzlich realitätsfern und in Sachen Versorgungssicherheit sogar kontraproduktiv.»

Vertragspartner sollen Gemeinden und Zweckverbände sein

Nach den heftigen Gewittern seien Anfang Woche wegen eines Verdachts auf Verunreinigungen die Leitungen in Geroldswil, Weiningen, Oetwil sowie in einem Teil der Industrie Unterengstringen gespült worden, erzählte Neff. In Unterengstringen, das nicht zum Wasserwirtschaftsverband gehört, sei das Wasser in Verletzung der heutigen Statuten eingesetzt worden.

Mit Vertragspartner seien vor allem andere Gemeinden und Zweckverbände gemeint, denn kleinere Gemeinden könnten schneller an ihre Grenzen stossen und punktuell Hilfe benötigen. Es sei darum gegangen, überhaupt rechtliche Strukturen zu schaffen, um Wasser verkaufen zu können. Dabei gehe es aber nur um überschüssige Restmengen aus dem Pumpwerk Schönenwerd 2, für das der Wasserwirtschaftsverband Limmattal die Konzession besitzt. Zudem liege das Hoheitsrecht über das Wasser beim Kanton.

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit werde zudem zunehmend mehr Vernetzung angestrebt, erläuterte Neff. So werde aktuell eine Verbindung geplant zwischen den Pumpwerken Schönenwerd 2 und Schönenwerd 1, von dem die Gruppenwasserversorgung Limmat (Urdorf, Birmensdorf und Uitikon) ihr Wasser beziehen. So könne der Wasserwirtschaftsverband Limmattal notfalls über Uitikon auch Wasser aus dem Zürichsee oder über Birmensdorf aus dem unabhängigen Grundwasserstrom der Reppisch beziehen. Das sei dank den revidierten Statuten möglich.



Neue Statuten erfordern mehr Transparenz

Auch müsse der Wasserwirtschaftsverband künftig neu alle seine Beschlüsse offenlegen, um Transparenz zu gewähren. Diese sollen auf einer noch zu erstellenden Website aufgelistet werden. Nach Neffs Erklärungen wurde die Totalrevision schliesslich von 23 Gemeinderäten befürwortet. Je drei Parlamentarier stimmten dagegen und enthielten sich.