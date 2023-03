Dietikon Warten auf den Kanton: Seit 2019 versprochene Verbesserungen auf der Schönenwerdkreuzung sind immer noch nicht umgesetzt Schon seit Mai 2019 heisst es, dass die Sicherheit für Velofahrer bei der Schönenwerdkreuzung im Grenzgebiet von Dietikon, Schlieren und Urdorf verbessert werden soll. Dass bis heute allerdings immer noch fast nichts passiert ist, findet die Dietiker EVP-Gemeinderätin Manuela Ehmann inakzeptabel. Florian Schmitz 23.03.2023, 05.00 Uhr

Die Schönenwerdkreuzung ist wie ein grosser Kreisel. In der Mitte befindet sich seit Herbst 2019 eine Coop-Tankstelle. Bild: Florian Schmitz

Nur gut einen Monat nachdem die komplett neu gestaltete Schönenwerdkreuzung in Dietikon Ende August 2018 wiedereröffnet wurde, regte sich im Gemeinderat Kritik. Martin Steiner (SP) beanstandete in einer Interpellation unter anderem die für Velofahrer gefährliche Verkehrsführung und forderte Verbesserungen für den Langsamverkehr auf der Kantonsstrasse.

Obwohl es um die Verkehrssicherheit geht, ist auf dem wichtigen Knotenpunkt an der Grenze zu Schlieren und Urdorf, wo die Bern- und die Zürcherstrasse aufeinandertreffen, aber fast alles beim Alten geblieben. Das liegt nicht etwa daran, dass der Kanton keinen Handlungsbedarf sieht. Ende März 2019 nahmen Vertreter des Kantons, der Stadt und von Pro Velo sowie einige Gemeinderatsmitglieder an einer offiziellen Befahrung teil. Daraufhin hiess es, der Kanton prüfe zumindest für Velofahrer Verbesserungsmassnahmen. Anpassungen für Fussgänger wurden hingegen schon damals ausgeschlagen.

Untergegangen zwischen Mitarbeiterwechseln

Aus verschiedenen Gründen hat der Kanton die Umsetzung aber dann immer wieder verschoben, wie der Stadtrat Dietikon nun in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Manuela Ehmann ausführt. Die EVP-Gemeinderätin hatte sich erkundigt, welche flankierenden Massnahmen zum Bau der Limmattalbahn noch ausstehen und wie der Stadtrat sich darum bemühe, die Umsetzung beim Kanton einzufordern.

Als Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne) an der Fragestunde im Mai 2020 Auskunft zum Zeitplan der noch offenen zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen beim Schönenwerdknoten verlangte, hiess es, der Kanton habe wegen kantonaler Standards und der Normkonformität die Fachstelle Sicherheit eingeschaltet und wolle zuerst ein Monitoring durchführen. Ein halbes Jahr später lautete die Botschaft, das Monitoring sei wegen der Coronapandemie noch nicht erfolgt. Doch dann folgte ein weiterer Rückschritt, wie der Stadtrat in seiner Antwort ausführt: Die Stadt habe bei der letzten sogenannten Gemeindegespräche-Sitzung im Herbst 2021 vom Kanton zu hören bekommen, der aktuelle Stand könne wegen Mitarbeiterwechseln und Reorganisationen gar nicht wiedergegeben werden.

Letztmals seien die noch offenen Verbesserungsmassnahmen beim Schönenwerdknoten an der Projektsitzung zum kantonalen Betriebs- und Gestaltungskonzepte Zürcherstrasse am 7. Februar angesprochen worden, schreibt der Stadtrat weiter. Auch an der nächsten Gemeindegespräche-Sitzung, die vor den Frühlingsferien geplant sei, will er die Umsetzung der hängigen Massnahmen verlangen.

Die vielen Rotlichter und die vielen Spuren erschweren Velofahrern eine übersichtliche Durchfahrt. Bild: Florian Schmitz

Viel zu lange Wartezeit für einfache Verbesserungen

«Es darf nicht passieren, dass wir 2018 eine neue Kreuzung erhalten und 2023 die versprochenen Nachbesserungen immer noch nicht gemacht wurden. Das ist inakzeptabel», sagt Gemeinderätin Ehmann auf Anfrage. Zumal der Kanton selbst den Bedarf für mehr Sicherheit anerkannt habe und mögliche Massnahmen weder sehr aufwendig noch teuer seien. In der Antwort auf den erwähnten kritischen Vorstoss von 2018 nannte der Stadtrat als Möglichkeit etwa das Anbringen einer Markierung für Velofahrer über die Bernstrasse und neue Wegweiser für mehr Übersicht.

Es sei ärgerlich, dass die Signalisation immer noch gleich schlecht sei, sagt zudem Gemeinderat Steiner. Immerhin habe der Kanton die Velomarkierungen an den Rotlichtern inzwischen etwas nach vorne versetzt und habe es weiterhin auf dem Schirm, dass die Sicherheit für Velofahrer auf der Kreuzung verbessert werden müsse. Er verstehe durchaus, dass man so kurz nach der Umgestaltung nicht wieder die Strasse aufreissen wolle, aber so kleine und klare Massnahmen wie eine bessere Beschilderung hätten längst realisiert werden sollen.

«Es ist gut, dass der Stadtrat sich beim Kanton für die Umsetzung einsetzt. Aber macht er genug Druck?», fragt Ehmann. Den Gemeinderatsmitgliedern seien politisch die Hände gebunden, weil sie keinen direkten Draht zum Kanton haben, und sie müssten sich auf das Wort des Stadtrats verlassen. Deshalb sei es wichtig, dass dieser sich wirklich vehement für Verbesserungen einsetze.

Engpass zur Silbern soll erst ab 2026 behoben werden In seiner Antwort auf den Vorstoss von EVP-Gemeinerätin Manuela Ehmann, die sich nach dem Stand der flankierenden Strassenmassnahmen zum Bau der Limmattalbahn erkundigt hatte, rekapituliert der Stadtrat nur noch die grössten ausstehenden Verkehrsvorhaben. Im August 2022 habe er in der Antwort auf die Interpellation zur Verkehrsentlastung im Dietiker Zentrum von Andreas Wolf (Grüne) die Gesamtsituation bereits umfassend beschrieben, begründet der Stadtrat. Der Ausbau des Knotens Bern-/Bremgartnerstrasse, der im Rahmen des Doppelspurausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahn umgesetzt wird, soll ab Mitte 2024 starten. Ab 2025 soll die Kreuzung Güter-/Überlandstrasse nach Abschluss eines hängigen Beschwerdeverfahrens in Angriff genommen werden und ab 2026 ist der Ausbau des Knotens Mutschellen-/Silbernstrasse vorgesehen. Die Gewerbetreibenden im Gebiet Silbern müssen sich bis zur ersehnten Verkehrsentlastung also weiterhin gedulden. Im August 2022 war noch von einem Baubeginn «frühestens ab 2025» die Rede.