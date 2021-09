Waldkindergarten in Dietikon kommt gut an

Dietikon «Hier können sie mit allen Sinnen lernen»: Der Waldkindergarten ist im zweiten Jahr so richtig angekommen Kindergartenlehrerin Nicole Schertenleib bricht zum Lernen und Spielen täglich mit ihrer Klasse in den Guggenbühlwald in Dietikon auf. Im zweiten Jahr ist der Waldplatz noch besser ausgebaut. Das Pilotprojekt kommt bisher auch bei den Eltern gut an. Florian Schmitz 23.09.2021, 19.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Klassenzimmer im Guggenbühlwald wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Valentin Hehli / LTA Die nächsten vier Jahre ist der Waldkindergarten im Clubhaus des KTV Dietikon bei der Sportanlage Holzmatt eingemietet. Valentin Hehli / LTA Mit zwei Holzstäben versuchen die Kinder als Geschicklichkeitsübung, verschiedene Objekte zu greifen. Heilpädagogin Alexandra Lüssi ist in der Regel immer mittwochs mit dabei, um mit den Kindern zu arbeiten. Valentin Hehli / LTA Bevor es in den Wald geht, wird gemeinsam gesungen und gesprungen. Valentin Hehli / LTA Sandra Giacomini unterstützt die Klassenverantwortliche Nicole Schertenleib im Kindergartenalltag. Valentin Hehli / LTA Beim Telefonspiel, das sich ein Kind gewünscht hat, kommen am Ende nur noch Zischlaute raus.



Valentin Hehli / LTA Jeden Morgen führt Kindergartenlehrerin Nicole Schertenleib mit ihrem blauen Leiterwagen die Kinderschar zu ihrem Lernreich im Wald.

Valentin Hehli / LTA Der kurze Weg führt über einen Holzsteg.

Valentin Hehli / LTA Spaziergänger werden vor Ort gleich darüber aufgeklärt, was es mit dem Waldplatz auf sich hat. Valentin Hehli / LTA Am Haupteingang zum Klassenzimmer hängen die Kinder ihre Waldrucksäcke an einem liegenden Baumstamm auf. Valentin Hehli / LTA Mit den Handpuppen Igel und Fuchsina führt Schertenleib in das Thema Baumrinde ein.

Valentin Hehli / LTA Zunächst dürfen die Kinder die Baumrinde unter dem roten Tuch nur ertasten, um zu lernen, ihre Wahrnehmungen auszudrücken. Valentin Hehli / LTA Mit Bildern von Baumrinden ausgestattet, machen die Kinder sich auf die Suche, um die abgebildeten Bäume in echt zu finden. Valentin Hehli / LTA

«De Chindgsi fangt a, das isch doch wunderbar», singen die Kindergartenkinder am Morgen zusammen mit ihrer Lehrerin auf der Wiese beim Clubhaus der Sportanlage Holzmatt in Dietikon. Die Freude steht den Kleinen ins Gesicht geschrieben, gleich brechen sie in den angrenzenden Guggenbühlwald auf. Spielerisch macht sich die Kinderschar zunächst mit winzigen, dann mit riesigen Schritten über die Holzbrücke auf den Weg in ihr Lernreich. Der Waldplatz mit einem aus Ästen gebautem Unterschlupf, einer Grillstelle und Baumstämmen zum Klettern ist liebevoll eingerichtet.

Herzstück ist das mit Ästen umzäunte Klassenzimmer mit kleinen Torbögen als Zugänge. Am Haupteingang hängen die Kinder ihre Waldrucksäcke am quer liegenden Baumstamm auf und nehmen auf den mit Polstern ausgerüsteten Sitzbänken Platz. Beim Einrichten des Waldplatzes habe der Förster wertvolle Unterstützung geleistet, erzählt Klassenlehrerin Nicole Schertenleib am Mittwoch beim Besuch vor Ort. Sie kümmert sich gemeinsam mit ihrer Assistentin Sandra Giacomini um die 21 Kinder der ersten Waldkindergartenklasse in Dietikon. Jeweils mittwochs werden beide zudem von der Heilpädagogin Alexandra Lüssi unterstützt. Für die Kinder sei es sehr wertvoll, die Natur hautnah und ganzheitlich zu erleben, sagt Schertenleib. «Hier können sie mit allen Sinnen lernen.» Die Kinder entdeckten im Wald viel Spannendes und würden vieles wie selbstverständlich nebenbei lernen. Auch sie selbst habe schon viel Neues gelernt, ergänzt sie. «Es ist ein Privileg, jeden Tag draussen sein zu dürfen.»

Das erste Jahr diente auch als Übergangszeit

Der Waldkindergarten wurde zum Schulstart im August 2020 ins Leben gerufen. Der wichtigste Grund für das Pilotprojekt war der knappe Schulraum: Weil die Baugenossenschaft Schönheim ihre Wohnsiedlung in der Lachen komplett erneuert, fiel der dort beheimatete Kindergarten weg. Ab Herbst 2026 soll in der neugebauten Siedlung wieder ein Doppelkindergarten zur Verfügung stehen. Weil sich der Baubeginn verzögerte, konnte der Waldkindergarten im vergangenen Schuljahr weiterhin den Kindergarten in der Lachen als Basis nutzen und brach jeweils von dort in den Guggenbühlwald auf.

«Die Übergangszeit war wertvoll, um den Waldplatz langsam aufzubauen»,

sagt Schertenleib. Es sei toll gewesen, dieses Jahr gleich zum Start im Wald aus dem vollen Schöpfen zu können. Für die nächsten vier Jahre hat sich der Waldkindergarten nun im Clubhaus des KTV Dietikon direkt am Waldrand eingemietet, sagt Pier A. Chalfajew, Leiter Bildung bei der Stadt Dietikon. Beim ausgebauten Standort im Wald habe die Stadt sich zudem mit Birdlife abgesprochen, damit das Projekt auch naturschutzverträglich ist.

Kinder inspirierten sich für ihre Waldburg beim Schloss Lenzburg

Nach einer geführten Sequenz, bei der die Kinder eine Baumrinde ertasten und lernen, ihre Wahrnehmungen zu beschreiben, vertiefen sie in Gruppen mit kleinen Übungen die Auseinandersetzung mit Baumrinden. Nach dem Znüni steht das freie Spiel auf dem Programm und die Kinder können selbst mitbestimmen, wie und wo sie spielen und lernen wollen. Auf Wunsch der Kinder wird zurzeit gemeinsam eine Burg gebaut. Inspiriert vom Schloss Lenzburg, dass viele Kindergärtler kennen, hätten die Kleinen ihre Waldburg mit viel Begeisterung geplant und umgesetzt, erzählt Schertenleib. Insgesamt biete der Wald viel Platz für den Bewegungsdrang der Kinder. Und er stärke nicht nur ihre Motorik, sondern auch ihre Fähigkeit, zuzuhören und ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen, weil die Umgebung so viele spannende Geräusche bereithält.

Für die Kindergartenlehrerin war der Waldkindergarten eine Umstellung. Nur schon vom Wetter her müsse sie flexibel sein. In der Naturpädagogik werde generell rollend geplant, um sich den Umständen anpassen zu können. Bei regnerischem Wetter treffe man etwa viele Schnecken an und könne das Thema gleich vertiefen. Auch logistisch musste Schertenleib umdenken, weil das Kindergartenmaterial im Clubhaus in Kisten untergebracht ist und immer wieder verräumt werden muss. Sie sagt:

«Wir leben hier aus der Kiste und ich packe jeden Morgen den Leiterwagen für den Gang in den Wald.»

Auch nach dem Kindergarten wollen die Kleinen draussen spielen

Wird es zu kalt und zu nass, kann die Kindergartenklasse auf den Raum im Clubhaus ausweichen, aber das sei eher selten, sagt Schertenleib. Wenn sie gut angezogen und geschützt sind, seien die Kinder bei jedem Wetter gerne draussen. Dass die Kleinen ihre Chindsgi-Zeit vollständig im Freien verbringen, tue ihrer Bewegungslust keinen Abbruch. Von Eltern habe sie vernommen, dass die Kindergärtler auch am Nachmittag am liebsten draussen weiterspielen. Überhaupt seien die Rückmeldungen der Eltern sehr positiv. Dazu Schertenleib:

«Sie lernen von ihrem Nachwuchs immer wieder Neues über Tiere und Pflanzen.»

Auch Bildungsleiter Chalfajew betont das positive Feedback an Elternabenden. Bereits jetzt übersteige die Nachfrage nach dem Waldkindergarten die 20 angebotenen Plätze für Kinder aus der Nachbarschaft. Deshalb könne es gut sein, dass das Pilotprojekt auch nach 2026, wenn in der Lachen wieder ein Kindergarten zur Verfügung steht, weitergeführt oder sogar ausgebaut wird.