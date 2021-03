Dietikon Doch kein neues Gehölz in der Luberzen: Bundesamt lehnt Gesuch von Gemeinderat Andreas Wolf ab Nach dem Kahlschlag zwischen Autobahnbrücke und Luberzenstrasse wünschen sich die Anwohner eine naturnahe Neugestaltung des Gebiets. Ein entsprechender Plan der Grünen liegt vor. Doch diesem macht jetzt das Bundesamt für Strassen einen Strich durch die Rechnung. Sven Hoti 09.03.2021, 04.00 Uhr

Das Gebiet zwischen Autobahnbrücke und Luberzenstrasse in Dietikon bleibt vorerst kahl. Der Plan des Grünen-Gemeinderats Andreas Wolf, das Grundstück mit einheimischen Sträuchern wieder aufzuwerten, kann vorerst nicht in die Tat umgesetzt werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, wie Wolf mitteilt.

Das Astra nannte Wolf auch den Grund für den Entscheid: Es geht um geplante Unterhaltsarbeiten an der Autobahnbrücke. Ein Teil der Parzelle soll offenbar als Installationsfläche für den Gerüstbau genutzt werden. Wie viel Platz das Gerüst letztlich brauche, habe das Amt auf Nachfrage noch nicht sagen können, so Wolf. «Wir sind so verblieben, dass ich mich in einem Jahr, sobald das Gerüst installiert ist, wieder beim Astra melde und wir dann weiterschauen.»

Autobahnbrücke wird nächstes Jahr saniert

Das Bundesamt für Strassen bestätigt die Ablehnung von Wolfs Gesuch. «Es ist korrekt, dass das Astra die betreffende Parzelle in Dietikon als Installationsfläche im Zuge der Instandsetzung der Limmatbrücke benötigt. Bis mindestens Anfang 2023 können daher keine Bepflanzungs- oder auch sonstige Baugesuche Dritter, welche die Fläche auf der Parzelle einschränken würden, genehmigt werden», schreibt Mediensprecher Julian Räss auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung».

An der Autobahnbrücke sind laut Räss in den Jahren 2022 und 2023 unter anderem eine umfangreiche Betoninstandsetzung und diverse Erneuerungsarbeiten, etwa des Belags oder der Lärmschutzwände, vorgesehen. «Grundsätzlich muss sichergestellt sein, dass die Parzelle als Ganzes während der Instandsetzung zur Verfügung steht», erklärt der Sprecher. «Das Hilfsgerüst muss über die gesamte Brückenlänge montiert und über die ganze Projektdauer zur Verfügung stehen.»

Die Bewohner im Quartier sind enttäuscht

Der Plan des Grünen-Gemeinderats sah vor, auf dem Grundstück entlang des Gartenzauns 75 einheimische Sträucher zu pflanzen. Damit sollte die Biodiversität und Strukturvielfalt wieder hergestellt werden. Die Anwohner hätten so wieder etwas Dickicht vor ihren Gärten erhalten. Für die Kosten und den Unterhalt wollten die Grünen aufkommen. Da das Grundstück dem Astra gehört, musste Wolf dafür ein entsprechendes Gesuch einreichen.

Dass das Vorhaben nun vorerst scheitert, sei schade, findet Wolf. Er sei bereits mit Anwohnern in Kontakt gestanden. «Sie sind natürlich enttäuscht – wie ich auch.» Die Bepflanzung wollten die Grünen zusammen mit Bewohnern aus dem Quartier vornehmen. Einige Freiwillige hätten sich sogar bereits im Vorfeld bei ihm gemeldet gehabt, sagt Wolf.

Trotz allem will Wolf an der Bepflanzung festhalten: «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich bin optimistisch, dass wir das in einem oder wenigstens in zwei Jahren durchführen können.» Das Astra zeigt sich offen für Neuverhandlungen: «Voraussetzung für eine Genehmigung ist, dass ein Bepflanzungsgesuch die Belange der Nationalstrasse nicht einschränkt. Ein künftiges Bepflanzungsgesuch würde deshalb im Rahmen des Möglichen beurteilt und allenfalls genehmigt werden», sagt Astra-Sprecher Räss.

Mit dem Kahlschlag in der Luberzen Anfang Januar hatte das Astra nicht nur im Quartier, sondern auch in der Dietiker Politik für Unmut gesorgt. Kritisiert wurde insbesondere die fehlende Kommunikation. Das Astra hatte Sicherheitsbedenken geltend gemacht. Die hohen Bäume hätten instabil werden und bei Wetterereignissen den Strassenverkehr gefährden können, begründete das Astra damals sein Vorgehen.