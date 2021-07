Dietikon «Während des Unwetters schliefen teilweise zwei Mitarbeiter in der ‹ARA›» Niclas Gündel, Abwasserwirtschaftsingenieur, erklärt die Auswirkungen des Hochwassers auf die Dietiker Abwasserreinigungsanlage (ARA) und sagt, was es braucht, damit diese künftig dem steigenden Wasserverbrauch nachkommt. Lydia Lippuner 31.07.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niclas Gündel überwacht die Reinigung des Abwassers in der Dietiker ARA. Chris Iseli

Niclas Gündel arbeitet seit rund vier Jahren als Ingenieur der Abwasserwirtschaft in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) von Limeco. Er erklärt, weshalb das System derzeit bereits am Anschlag läuft und was sich künftig ändern wird.

An vielen Orten gingen in den letzten Wochen die Flüsse, Bäche und Seen über die Ufer. Wie hat das Hochwasser die Arbeit der Mitarbeitenden der Abwasserreinigung verändert?

Der Betrieb wird normalerweise mit sieben Personen im Bereitschaftsdienst aufrechterhalten. Eigentlich läuft alles automatisch und man muss nur noch bei Störereignissen eingreifen. Deshalb ist die Anlage nicht während 24 Stunden besetzt. Während des Unwetters schliefen teilweise zwei Mitarbeiter in der ARA. Denn die enormen Wassermengen verursachten viele Störungen. Es war eine anspruchsvolle Zeit.

Der Wasserreiniger Niclas Gündel Bevor Niclas Gündel bei der Limeco arbeitete, studierte der Dietiker Energie- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Gündel wuchs auf einem Gemüsehof auf. Dabei sei ihm die Natur bereits ans Herz gewachsen. «Ich finde es schön, dass ich nun mit dieser Arbeit einen Beitrag an die Umwelt leisten kann», sagt der 32-Jährige.

Welche Voraussetzung braucht ein Kläranlagenmitarbeiter?

Es wird nach einer Grundausbildung eine Weiterbildung zum Klärwärter oder zum Klärwerkfachmann gefordert. Das Betriebspersonal wird oft mit neuen Situationen konfrontiert, bei welchen es einen kühlen Kopf braucht. Ausserdem muss der Sinn für Hygiene und Arbeitssicherheit gross sein. Auch wenn es ab und zu mal etwas intensiv riecht – der Job ist sehr sinnreich. Es ist schön, dass man etwas für den Gewässerschutz tun kann.

Die Kläranlage wurde 2012 ausgebaut und läuft wegen des starken Bevölkerungswachstums im Limmattal bereits wieder am Anschlag. Wo harzt es besonders?

Das Vorklärbecken ist knapp dimensioniert für die Abwassermenge und auch die biologische Reinigung ist mit der steigenden Abwasserfracht stark beansprucht.

Das ruft nach einer Erweiterung.

Definitiv – denn unser Einzugsgebiet ist eine Boomregion. Eine Erweiterung der ARA auf dem Gelände der Kehrichtverwertungsanlage wird unumgänglich sein.

Wie geht es bis dahin weiter?

Wir optimieren, wo es nur geht. Wir automatisieren diverse Prozessschritte wie die Reinigung der Düsen in der Biologie, damit es im Whirlpool gleichmässig sprudelt und der Energiebedarf geringer ist.

Was fischen die Kläranlagenmitarbeitenden alles aus dem Abwasser?

Wir ziehen kaum wertvolle Funde aus dem Wasser. Dafür viel Baumaterial und Abfall wie Kondome, Hygieneartikel und Textilien, welche regelmässig unsere Pumpen verstopfen.

Was sagt das Limmattaler Abwasser über die Bevölkerung aus?

So einiges. Das Abwasser ist wie ein Fingerabdruck der Bevölkerung und der Industrie. Wenn man weiss, wonach man sucht, bietet einem der Abwassercocktail sehr viele Informationen. So bezieht der Kanton dreimal in der Woche Abwasserproben bei uns sowie weiteren ARA für Covid-Analysen.

Viren und Bakterien werden mit dem aktuellen Verfahren nicht aus dem Abwasser gefiltert.

Die im Abwasser vorkommenden Krankheitserreger besitzen eine besondere Widerstandsfähigkeit. Sie fliessen teils durch die Anlage hindurch oder gelangen in den Klärschlamm. Aus diesem Grund ist persönliche Hygiene sehr wichtig, sowohl in der Kanalisation, aber auch auf der ARA. Hinsichtlich Covid zeigen Studien, dass das Virus im Abwasser nicht aktiv, jedoch nachweisbar bleibt.

Gibt es weitere interessante Daten, die man aus dem Abwasser ablesen kann?

Ja, es wäre beispielsweise interessant zu sehen, welche Stoffe mit dem Abwasser des Spitals angeschwemmt werden. Das wird insbesondere für unsere fünfte Reinigungsstufe interessant, die wir später umsetzen müssen.

Können Sie das genauer erklären?

Circa 100 ARA in der Schweiz, so auch wir, müssen eine weitere Reinigungsstufe bauen, die Mikroverunreinigungen herausfiltert. Das sind beispielsweise Medikamentenrückstände oder Hormone. Diese haben teilweise einen Einfluss auf die Fische, die in der Folge immer häufiger zu Zwittern werden.

Gib es weitere Entwicklungen in der Zukunft?

Durch den Klimawandel gehen wir davon aus, dass sich extreme Wetterereignisse häufen werden. Solchen Ereignissen kann man entgegenwirken, indem man Niederschlagswasser, wo immer möglich, nicht mehr in die Abwasserkanäle der Kanalisation, sondern über Regenwasserkanälen direkt in die Flüsse leitet. Oder man lässt das Regenwasser vor Ort versickern oder verdunsten. Auch enthält das Abwasser heute über 30 Prozent sogenanntes Fremdwasser, zum Beispiel Grundwasser, welches in defekte Kanäle fliesst. Das Fremdwasser gilt es zu reduzieren, da es Ressourcen der ARA belastet und die Entlastungsmengen bei hohen Niederschlägen unnötig erhöht.

Wie kann die Bevölkerung mithelfen, um die Kanalisation zu entlasten?

Einerseits, indem sie keinen Abfall die Toilette hinunterspült. Andererseits sind Liegenschaftsbesitzer für ihre Liegenschaftsentwässerung verantwortlich und müssen sicherstellen, dass diese intakt und ordentlich funktioniert. Das Gleiche machen die Kommunen und Limeco mit ihren Abwassereinrichtungen.