«Die Bevölkerung soll nicht nur die Wasserrechnung erhalten»

Den Auftakt zur Weltwasserwoche Dietikon macht die Brunnenwanderung am 18. März um 13.30 Uhr beim Stadthaus mit einer Begrüssung von Infrastrukturvorsteher Lucas Neff (Grüne). Am 19. März von 9.30 bis 12.30 Uhr folgt die Eltern-Kind-Werkstatt in der Freizeitanlage Chrüzacher für Kinder ab zwei Jahren in Begleitung Erwachsener. Am 22. März ab 14 Uhr findet im Chrüzi zudem ein Spiel-, Bastel- und Malnachmittag statt, am 25. März von 14 bis 16 Uhr das Samstagabenteuer. Am 21. März um 19.30 Uhr hält Mathias Plüss in der Stadt- und Regionalbibliothek den Vortrag «Das Wasserbuch», für den man sich direkt bei der Bibliothek anmelden kann. Den Abschluss macht der Tag des offenen Wasserkraftwerks am 25. März von 11 bis 15 Uhr beim Wasserkraftwerk auf der EKZ-Insel mit einem Informationsstand des Fischereivereins Zürich 1883. Mitte März startet zudem die Aktion Schlauer Shower, bei der Dietikerinnen und Dietiker stark vergünstigte Sparbrausen kaufen können.