Dietiker Schule soll künftig regelmässige Coronatests erwägen

Dietikon Vorbereitung für mögliche nächste Welle: Schule soll künftig regelmässige Coronatests in Betracht ziehen Der Dietiker Stadtrat soll prüfen, wie die Schule sich optimal vorbereiten kann, falls künftig repetitive Coronatests notwendig werden. Das fordert FDP-Gemeinderat Peter Metzinger. Das Thema Coronatests an Schulen ist in Dietikon ein Dauerbrenner. Florian Schmitz 16.02.2022, 05.00 Uhr

Zurzeit werden an den Schulen im Kanton Zürich keine regelmässigen Coronatests durchgeführt. Mit dem Verzicht wird das Testsystem entlastet. FDP-Gemeinderat Peter Metzinger hofft, dass die Dietiker Schule die Zeit nutzt, um sich für künftige Herausforderungen zu wappnen. Reto Martin

Dass die Schule Dietikon in den letzten Monaten auf regelmässige Coronatests in den Klassen verzichtete, sorgte in der Stadt immer wieder für Diskussionen. Sowohl Politiker als auch Eltern versuchten erfolglos, die Schule zu einem Umdenken zu bewegen. Ende Januar kam dann die kantonale Gesundheitsdirektion dazwischen und kündigte aufgrund der hohen Fallzahlen an, bis vorerst Ende Februar das repetitive Testen an Schulen auszusetzen, um das Testsystem zu entlasten.

Peter Metzinger (FDP), Parlamentarier in Dietikon. Sandra Ardizzone

Die Zeichen stehen aktuell auf gesellschaftliche Öffnung und weniger Einschränkungen, aber das Thema bleibt präsent: «Erfahrungsgemäss könnten jederzeit neue Entwicklungen die Wiederaufnahme repetitiver Coronatests an den Dietiker Schulen und Kindergärten notwendig machen», schreibt FDP-Gemeinderat Peter Metzinger in seiner kürzlich eingereichten Kleinen Anfrage an den Stadtrat.

Metzinger hat Forderung vom Januar an Coronasituation angepasst

Er fordert deshalb die Exekutive dazu auf, zu prüfen, «wie sich die Schulen in Dietikon optimal auf ein solches Szenario vorbereiten können». Denn gerade in Schulen finde das Virus einen einfachen Weg, sich schnell in der Bevölkerung zu verbreiten. Bereits Anfang Januar hatte Metzinger den Stadtrat in einer Kleinen Anfrage gebeten, die ablehnende Haltung gegenüber repetitiven Coronatests angesichts der sich ändernden Lage neu zu beurteilen. Weil aktuell im Kanton aber an Schulen nicht mehr regelmässig getestet wird, zog Metzinger seinen Vorstoss noch vor der Beantwortung wieder zurück und reichte ihn nun in angepasster Form als neue Anfrage ein.

«Es ist wichtig, Omikron nicht zu unterschätzen. Studien legen nahe, dass man sich relativ kurz nach der Infektion wieder anstecken kann. Weitere Infektionen sind nicht ungefährlich», zitiert Metzinger den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Deshalb sei eine gute Vorbereitung wichtig, «um rechtzeitig sämtliche vertretbaren Massnahmen zum Unterbrechen der Infektionsketten zu ergreifen». Nur so könnten künftig die Gesundheit der Bevölkerung geschützt und mögliche finanzielle und wirtschaftliche Folgen wegen wiederholter Infektionen mit Omikron minimiert werden.