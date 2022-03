Dietikon Voraussichtlich fünf Kandidierende: Der letzte Stadtratssitz ist umkämpft Am 15. Mai entscheiden Dietikerinnen und Dietiker, wer den Stadtrat komplettieren wird. Die Auswahl ist gross. Denn von sechs Parteien, die im ersten Wahlgang nicht gewählte Kandidierende aufgestellt hatte, zieht sich bisher nur eine zurück. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.03.2022, 14.20 Uhr

Die GLP will im zweiten Wahlgang erneut antreten, aber noch ist nicht sicher, ob sie wieder Sven Johannsen (zweiter von rechts) oder jemand anderen aufstellt. Kerstin Camenisch (SP), Mirjam Peter (SVP), Bernhard Schmidt (parteilos) und Manuela Ehmann Nydegger (EVP) treten allesamt erneut zur Wahl an.

Knapp drei Wochen ist es her, dass das Dietiker Volk bei den Erneuerungswahlen einen neuen Stadtrat erkor. Doch an dem denkwürdigen Wahlsonntag wurden nur sechs von sieben Stadtratssitzen vergeben, weil Kerstin Camenisch (SP) drei und Mirjam Peter (SVP) zehn Stimmen fehlten, um das absolute Mehr zu erreichen. Am 15. Mai werden die Dietikerinnen und Dietiker deshalb nochmals an die Urne gebeten, um auch den letzten Sitz zu besetzen.

Bereits jetzt zeichnet sich erneut eine äusserst spannende Wahl ab. Die im ersten Anlauf nur ganz knapp gescheiterten Camenisch (1386 Stimmen) und Peter (1379) bekräftigten bereits am Wahlsonntag, wieder antreten zu wollen. An der anstehenden Mitgliederversammlung werde sie noch symbolisch von der SP für die Wahl nominiert, sagt Camenisch. Aber es sei klar, dass sie es nach dem guten Resultat im ersten Anlauf unbedingt nochmals versuchen werde. Wie die SP strebt auch die SVP am 15. Mai einen zweiten Stadtratssitz an: «Rein vom Wähleranteil her sollte die SVP mit zwei Sitzen im Stadtrat vertreten sein», sagt Rochus Burtscher, Präsident der Dietiker SVP.

Das waren die Resultate im ersten Wahlgang:

Anfang Woche hat die EVP bekannt gegeben, dass sie ihre Kandidatin Manuela Ehmann-Nydegger ebenfalls in den zweiten Wahlgang schicken wird. Am 13. Februar landete sie mit 1058 Stimmen unter den Nichtgewählten auf dem fünften und damit vorletzten Platz. Obwohl noch bis zum 10. März neue Kandidaturen eingereicht werden können, sind die meisten Entscheide bereits gefallen, wie die Nachfragen der «Limmattaler Zeitung» ergeben haben.

Auch Bernhard Schmidt und die GLP versuchen es erneut

Der diese Woche veröffentlichte Weltklimabericht 2022 zeige, dass es nicht gut um unseren Planeten stehe, sagt Bernhard Schmidt (parteilos), der im ersten Wahlgang mit 1284 Stimmen auf dem dritten Platz landete unter den Nichtgewählten. Deshalb komme er nicht umhin, sich erneut für die Wahl aufzustellen. «Ich wünschte mir, dass wir uns mit einem solchen Engagement für unsere Gegenwart und Zukunft einsetzen würden, wie es im Moment die Weltgemeinschaft in Bezug auf den Einmarsch in die Ukraine tut.»

Mit Spannung erwarteten die Anwesenden am Wahlsonntag im Februar vor dem Stadthaus auf die Resultate. Wegen dem knappen Ausgang wurden aber nur sechs von sieben Stadtratssitzen vergeben. Severin Bigler

Auch die Grünliberalen werden im zweiten Wahlgang wieder antreten. «Für uns als Partei der politischen Mitte ist es sehr wichtig, Real- und Sachpolitik abseits von Ideologien zu betreiben, fördern und stärken», sagt Ortsparteipräsident Beat Rüfenacht. Aber noch ist nicht klar, ob die GLP wieder Sven Johannsen, der im ersten Wahlgang mit 1265 Stimmen knapp hinter Schmidt landete, ins Rennen schickt. Nach vermehrten Anfragen aus der Bevölkerung und weil im ersten Wahlgang nur eine Frau gewählt wurde, werde aktuell diskutiert, ob die GLP eventuell eine Frau in den zweiten Wahlgang schickt, sagt Rüfenacht.

Sicher nicht mehr antreten wird dagegen Max Bodenmann von Free Gaza Dietikon, der mit 351 Stimmen auf dem letzten Platz landete.

Den Parteien ohne Kandidierende kommt ebenfalls eine interessante Rolle zu, denn ihre Wähler könnten bei einem knappen Wahlausgang das Zünglein an der Waage sein. Schon im ersten Wahlgang hatten sich die Kandidierenden von SVP und FDP gegenseitig zur Wahl empfohlen, wie der Dietiker FDP-Präsident Heinz Giezendanner bestätigt. Wenig überraschend unterstützt die FDP nun wieder Mirjam Peter. Auf der linken Ratsseite wird die AL erneut Kerstin Camenisch zur Wahl empfehlen, sagt Ernst Joss (AL).

Empfehlung von Mitte und Grünen wird mit Spannung erwartet

Noch nicht festgelegt haben sich die Grünen und die Mitte, wie es auf Nachfrage heisst. Die Grünen wollen alle Kandidierenden die Möglichkeit geben, sich vor einem Wahlausschuss zu präsentieren, nachdem die Ausgangslage definitiv feststeht. Dann will auch die Mitte alle Kandidierenden an ihre Parteiversammlung einladen, um sich vorzustellen.

Eine Tendenz der Mitte und der Grünen lässt sich vielleicht aus dem Wahlprotokoll vom 13. Februar ablesen. Gleich vier Kandidierende, die nun im zweiten Wahlgang antreten, liessen sich damals auch für die Gemeinderatswahl aufstellen. Im Wahlprotokoll wird ersichtlich, dass die Wählerschaft der Mitte vielfältig aufgestellt ist. 84 Personen, welche die Mitte-Liste einwarfen, schrieben Manuela Ehmann-Nydegger (EVP) auf ihren Wahlzettel. Mirjam Peter erhielt auf diese Weise 60 Stimmen, Sven Johannsen (GLP) 58 und Kerstin Camenisch 50. Bei der grünen Wählerschaft ist die Lage etwas klarer: Während Camenisch 46 und Johannsen 41 Stimmen auf grünen Wahlzetteln erhielt, schrieben 14 Personen auf ihren Grünen-Listen Ehmann-Nydegger auf und nur 4 Peter.

Diese Politiker wurden in den Dietiker Stadtrat gewählt (von links): Lucas Neff (Grüne, bisher), Philipp Müller (FDP, bisher), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte, neu), Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP, bisher), Reto Siegrist (Mitte, bisher) und Anton Kiwic (SP, bisher). Der siebte Stadtratssitz ist noch frei. Severin Bigler

Am 13. Februar bereits in den Stadtrat gewählt wurden Roger Bachmann (SVP, bisher), Philipp Müller (FDP, bisher), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte, neu ), Anton Kiwic (SP, bisher), Reto Siegrist (Mitte, bisher) und Lucas Neff (Grüne, bisher).

