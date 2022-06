Theo Bruggmann hat schon 760 Dietiker Klassenfotos dokumentiert

Dietikon Von schwarz-weiss bis in die 90er-Jahre: Theo Bruggmann hat schon 760 alte Dietiker Klassenfotos dokumentiert Der Dietiker Theo Bruggmann sammelt leidenschaftlich alte Klassenbilder aus seiner Heimatstadt, digitalisiert sie und postet sie auf Facebook. So dürfte er schon die eine oder andere Freundschaft wiederbelebt haben. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Theo Bruggmann hat eine grosse Sammlung alter Klassenfotos und Familiendokumente. Valentin Hehli

«Ich bin sehr neugierig und habe schon immer gerne recherchiert», sagt der Dietiker Theo Bruggmann. Eines der grössten Hobbys des 76-Jährigen ist es, alte Klassenfotos aus Dietikon zu sammeln, zu digitalisieren, zu nummerieren und alle paar Tage eines davon auf Facebook zu posten. In den Kommentaren können sich dann Leute melden, die sich an die Namen der abgebildeten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen erinnern oder sogar selber darauf zu sehen sind. Stolze 760 alte Klassenfotos aus seiner Heimatstadt hat er so bereits dokumentiert. Wann er damit begonnen hat, kann er gar nicht mehr sagen. «Angefangen habe ich damals mit meinen eigenen Klassenfotos», sagt er.

Die ältesten von Bruggmanns Klassenbildern, über die er genau Buch führt, sind Schwarz-Weiss-Fotos aus den 1920er-Jahren, die jüngsten wurden in den 1990er-Jahren aufgenommen. Viele davon stammen aus dem digitalen Staatsarchiv des Kantons Zürich, wo rund 55'000 Klassenfotos von Walter Haagmans und seinem Vater Hubert Haagmans zu finden sind. Sie stammen aus den Jahren 1927 bis 1995. Die beiden Schulfotografen waren vor allem im Kanton Zürich unterwegs. Andere Bilder sind Bruggmann auf Facebook zugeschickt worden oder er hat sie vom Ortsmuseum Dietikon erhalten, mit dem er sich auch regelmässig austauscht. Dieses hat bereits am Stadtfest 2018 eine Aktion gestartet, um den Gesichtern auf alten Klassenfotos einen Namen zu geben.

Täglich notiert er sich die Weltgeschehnisse

Stolz zeigt Bruggmann ein Abbild des Gemäldes von Albert Anker, auf dem seine Urgrossmutter zu sehen ist. Valentin Hehli

«Bei mir muss immer etwas laufen», sagt Bruggmann, der früher in der Eisenwaren- und Haushaltsartikelbranche tätig war und unter anderem für die Pestalozzi AG gearbeitet hat. Er interessiere sich sehr für Geschichte und Fotografie. «Deshalb betreibe ich schon seit 50 Jahren Ahnenforschung.» Rund 15 Ordner, gefüllt mit alten Zeitungsartikeln, Fotos, Familiendokumenten und Chroniken stehen in seinem Büchergestell. Auf eine Entdeckung ist er dabei besonders stolz: Auf einem 1875 erstellten Gemälde des Schweizer Künstlers Albert Anker ist Bruggmanns Urgrossmutter Anna Mosimann als neunjähriges Mädchen zu sehen.

Auf diesem Bild von 1952 ist Bruggmann als Kindergärtner zu sehen. Valentin Hehli Hier ist er 1957 als Viertklässler abgebildet. zvg Und hier 1961 in der ersten Oberstufe. zvg

Zudem hält Bruggmann, der auch gerne Gedichte schreibt, regelmässig in seinem Tagebuch fest, was er zu welcher Uhrzeit an einem Tag gemacht hat. Ebenfalls täglich notiert werden die Geschehnisse in der Welt. «So kann ich mich später an diese Dinge erinnern, wenn mein Gedächtnis nicht mehr so gut ist», sagt er. Seiner Heimat Dietikon, wo er schon sein ganzes Leben lang wohnt und wo bereits sein Grossvater als Kaminfegermeister tätig war, gilt ein besonderes Interesse. Daher sammelt er auch alte Bilder der Stadt, aus denen er Postkarten macht. Zudem geht er nie ohne seine Digitalkamera aus dem Haus.

Der Dietiker verwandelt gerne Bilder seiner Heimatstadt in Postkarten. Valentin Hehli

Auch negative Rückmeldungen gab es schon

Nicht alle freuen sich über Bruggmanns Klassenfotos im Internet. «Einmal habe ich negative Rückmeldungen erhalten, weil ich so viele Klassenbilder poste», erzählt er. Als er daraufhin bekanntgegeben habe, dass er mit seiner Arbeit aufhören werde, habe er aber zahlreiche Nachrichten erhalten, die ihn davon abbringen wollten. «Die positiven Rückmeldungen überwiegen klar», sagt er.

«Für mich ist es immer ein Highlight, wenn bei einem Klassenfoto viele Namen zusammenkommen», sagt Bruggmann. Und:

«Besonders schön finde ich auch, dass mein Projekt generationenübergreifend ist. Ich bin Senior und die Jungen haben genauso Freude an den Bildern wie ich.»

Der Dietiker dürfte so auch schon die eine oder andere Freundschaft wiederbelebt haben: «Manchmal sehe ich in den Kommentaren, dass sich zwei Personen wieder finden oder ein Klassentreffen vorschlagen.»

