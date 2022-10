Dietikon Von links bis rechts: Dietiker Gemeinderäte ärgern sich über den Kanton An der Dietiker Gemeinderatssitzung herrschte Einigkeit darüber, dass die Stadt bei grossen Verkehrsprojekten zu abhängig vom Kanton ist. Florian Schmitz 07.10.2022, 14.39 Uhr

Bei der 2018 erneuerten Schönenwerdkreuzung warte die Stadt schon seit vier Jahren darauf, dass die Massnahmen zur Mängelbehebung umgesetzt werden. Celia Büchi

Für einmal waren sich im Dietiker Gemeinderat sogar die Grünen und die SVP absolut einig: «Leider sind wir wieder mal zu sehr vom Kanton abhängig», sagte Andreas Wolf (Grüne) bei der Beantwortung seiner Interpellation zur Verkehrsentlastung des Dietiker Zentrums am Donnerstagabend. Was das bedeute, zeige sich an der 2018 erneuerten Schönenwerdkreuzung. «Wir warten jetzt schon seit vier Jahren auf die Umsetzung der Massnahmen zur Mängelbehebung», so Wolf.

«Die Antwort des Stadtrats zeigt wieder mal auf, dass wir vor allem Bittsteller gegenüber dem Kanton und zum Warten verdammt sind», sagte Thomas Gartmann (SVP). Auch Martin Christen (Mitte) betonte das Problem: «Die Krux an der ganzen Sache ist, dass wir viel zu abhängig vom Kanton sind.» Zudem erwähnte er, dass im Rahmen aller Bauarbeiten im Zentrum auch der Fuss- und Veloverkehr nicht vernachlässigt werden dürfen. Alle drei Gemeinderäte lobten die ausführliche und aufschlussreiche Stadtratsantwort. «Wir wünschen dem Stadtrat viel Engagement und Hartnäckigkeit», sagte Gartmann.

Besonders Augenmerk auf drei Knotenpunkte

Der Stadtrat zeigt in seiner Interpellationsantwort auf, welche flankierende Massnahmen zur Limmattalbahn in den letzten Jahren umgesetzt worden sind und welche weiteren Bauprojekte noch anstehen, um mehr Durchgangsverkehr aus dem Dietiker Zentrum zu verlagern. So erwähnte der Stadtrat etwa die ausgebaute Schönenwerdkreuzung und die erneuerte Bunkerkreuzung. Der Knoten Bern-/Bremgartnerstrasse soll zusammen mit dem für 2023 und 2024 geplanten Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn realisiert werden.

Diese drei Knoten sind besonders wichtig, um den Verkehr aus dem Zentrum zu verlagern. Deshalb solle der Stadtrat beim Kanton darauf pochen, dass die Lichtsignalanlagen an den drei Kreuzungen so programmiert werden, dass der Durchgangsverkehr auf der Überland- und der Bernstrasse bleibt, sagte Wolf.

Ratstelegramm Zu Beginn der Sitzung waren 30 von 36 Gemeinderäte und vier von sieben Stadträte anwesend.



Der Gemeinderat sprach sich mit 19 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die kommunale Volksinitiative Bezahlbares Wohnen aus. Anschliessend wurde in drei Runden in einzelnen Abstimmungen über die drei Gegenvorschlagsvarianten entschieden. In der ersten stimmten 19 für den Gegenvorschlag der Geschäftsprüfungskommission (GPK), 10 für den Gegenvorschlag von SP/AL und Grünen sowie 5 für den Gegenvorschlag des Stadtrats. In der zweiten stimmten 19 für die Variante GPK und 10 für die Variante SP/AL und Grüne. In der Schlussabstimmung wurde der GPK-Gegenvorschlag mir 28 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.



Die Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffend Verkehrsentlastung im Dietiker Zentrum wurde beantwortet.



Die Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffen Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Dietikon wurde beantwortet.



Das Postulat von Martin Steiner (SP) zur Bewaffnung privater Sicherheitsdienste wurde diskussionslos an den Stadtrat überwiesen.



Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Datenbasis Smart City wurde begründet.



Die Interpellation von Martin Christen (Mitte) betreffend Flüsterbelag als Lärmdämmungsmassnahme wurde begründet.



Die Begründung der Interpellation Vereinte Kräfte 2.0 entfiel, weil Interpellant Raphael Müller (FDP) entschuldigt fehlte.



Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 3. November statt. Die Doppelsitzung mit Fragestunde beginnt um 18 Uhr. (flo)