In Dietikon hat ein neues Burek-Restuarant eröffnet

Dietikon «Von einem König erwartet man schon etwas Spezielles»: Mili Memedi führt das neue Burek-Restaurant Burek King Der «Burek King» an der Florastrasse ist der zweite seiner Art. Geschäftsführer Mili Memedi bietet in Dietikon sowie in Luzern neben traditionellem Burek auch ausgefallene Kreationen an. Sophie Deck Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Mili Memedi möchte aus «Burek King» mit einem Kollegen zusammen eine Restaurantkette aufbauen. Sophie Deck

Im «Burek King» an der Florastrasse in Dietikon sitzen bereits ein paar Gäste, als Geschäftsführer Mili Memedi sich zum Gespräch in den Aussenbereich setzt. Es ist fünf Uhr Nachmittags und das Restaurant füllt sich nach und nach. Memedi begrüsst jeden Gast persönlich.

«Gastfreundschaft ist eines der vier Dinge, die es braucht, damit ein Restaurant gut läuft», sagt der 36-jährige Gastronom. Die anderen drei Dinge seien Sauberkeit, Pünktlichkeit und Qualität. Darauf habe er immer geachtet und tue es genauso im «Burek King», wo er das Gebäck Burek – je nach Land auch Börek – verkauft, das auf dem Balkan sehr beliebt ist.

Vom Traditionellen bis hin zum Speziellen

Das Blätterteiggericht besteht traditionell aus einer Füllung mit Käse oder Spinat oder Fleisch. Für den «Burek King» hat sich Memedi noch weitere Sorten ausgedacht: Lauch-Burek, Bohnen-Burek, Sauerkraut-Burek, Chicken-Curry-Burek und sogar Raclette-Burek und Rösti-Burek kann man bei ihm essen. «Wir integrieren uns», sagt der gebürtige Mazedonier mit einem Augenzwinkern.

Er wolle Dinge ausprobieren und anbieten, die man sonst nirgends bekommt. Gäste aus dem Balkan sowie Schweizer hätten unterschiedliche Meinungen dazu. Manche fänden es gleich super, andere seien vor dem Probieren noch skeptisch. Aber er habe nie schlechte Rückmeldungen erhalten.

«Wir wollen unserem Namen gerecht werden. Von einem König erwartet man schon etwas Spezielles», sagt Memedi.

In Luzern öffnete der erste «Burek King»

Memedi hat den «Burek King» in Dieitkon vor fünf Wochen eröffnet. Es ist aber nicht sein erstes Restaurant: Bereits seit zwei Jahren gibt es einen «Burek King» an der Hauptstrasse in Luzern. Memedi führt die beiden Lokale mit einem Kollegen zusammen, von dem die Idee ursprünglich stammt. Gemeinsam möchten sie aus «Burek King» eine Restaurantkette machen.

Bis jetzt laufen die beiden Restaurants gut. «Als wir in Luzern eröffneten, stand eine Schlange mit 20 oder 30 Leuten vor der Tür. Darauf waren wir nicht vorbereitet. In den ersten paar Tagen hatten wir immer ein paar Stunden vor Feierabend keinen Burek mehr», erzählt Memedi.

In Dietikon hätte es etwas weniger Andrang gegeben, aber auch hier habe er immer Gäste. Ein Blick auf den Aussenbereich des Restaurants bestätigt seine Aussage: Als es auf sechs Uhr zugeht, sind fast alle Tische besetzt.

Mit 18 eröffnete er seine erste Bar

«Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es gut laufen würde», sagt er. Das habe er in seiner Karriere als Gastronom nie. Nicht einmal, als er mit 18 seine erste eigene Bar eröffnete.

Er arbeitete damals gleichzeitig in einer Fabrik. Das Geld für die Bar, 30'000 Franken, lieh ihm sein Cousin. «Es ist krass, dass er das damals gemacht hat. Wenn mich ein 18-Jähriger um so viel Geld bitten würde, müsste ich zweimal überlegen», sagt Memedi.

Doch innerhalb der ersten paar Monate konnte er das Geld zurückbezahlen. Und alle Bars und Restaurants, die er seitdem geführt hat, liefen ebenfalls gut. Die Idee seines Kollegen für ein Burek-Restaurant habe ihm sofort gefallen. Er sagt:

«Auf dem Balkan kann man in jeder Bäckerei frisches Burek kaufen. Wenn man in der Schweiz ist, vermisst man es einfach.»

Das Rezept für seinen Burek hat Memedi von einem Koch, der einmal für ihn gearbeitet hat. Dazu bietet er selbstgemachtes Ayran an, ein balkanisches Joghurt-Getränk, und bezieht von einer Bäckerei frische Baklava als Dessert. «Mein Ziel ist, dass es in jedem ‹Burek King› in der Schweiz gleich schmeckt», sagt Memedi.

Er und sein Kollege halten schon Ausschau nach weiteren Standorten. Irgendwann soll es in jedem Kanton einen «Burek King» geben. «Bis es so weit ist, bin ich vermutlich pensioniert», grinst Memedi. «Aber eins nach dem anderen. Jetzt mache ich erst einmal das hier.»

