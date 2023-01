Dietikon Von der Westschweiz ins Limmattal: Karl's kühne Gassenschau will sich für zwei Jahre im Niderfeld niederlassen 2024 und 2025 will Karl's kühne Gassenschau ihr neues Stück in Dietikon aufführen. Gemäss dem Baugesuch plant das Open-Air-Theater unter anderem einen grossen Teich auf dem Areal. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Teich war bei Karl's kühne Gassenschau bereits im Jahr 2019 in Olten Teil des Bühnenbilds. Patrick Lüthy

Ein kleines Boot soll ab Sommer 2024 über einen grossen Teich im Dietiker Niderfeld fahren. Wo heute bloss eine grosse, leere Wiese ist, sollen nächstes Jahr Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Können präsentieren und dabei von Insel zu Insel reisen. Denn die Theatergruppe Karl’s kühne Gassenschau will sich 2024 und 2025 in Dietikon niederlassen, wie im Baugesuch für das Projekt zu lesen ist, das derzeit öffentlich aufliegt. Dafür arbeitet die Truppe auch an ihrem ersten neuen Stück seit sieben Jahren.

Das schweizweit bekannte Open-Air-Theater, das nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, hat laut eigenen Angaben an 3500 Vorstellungen schon über drei Millionen Zuschauer unterhalten. Wegen der aufwendigen Produktionen ist die Gassenschau oft für längere Zeit an einem Ort zu Hause. Im letzten Jahr führte sie das Stück «Silo 8» in Olten auf, ehe im kommenden Sommer in der Westschweiz die französische Variante davon präsentiert wird.

Spielgelände gut mit dem ÖV erreichbar

«Wir wurden willkommen geheissen und das Einzugsgebiet ist einmalig», schreibt Karl’s kühne Gassenschau auf Anfrage. Das Spielgelände sei genügend gross und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, was ein weiterer Pluspunkt sei. Das Niderfeld ist eine der grössten Baulandreserven im Kanton Zürich. Hier soll frühestens ab 2028 ein Neubauquartier mit Wohnraum und Arbeitsplätzen für Tausende Menschen entstehen.

Ab nächstem Jahr wird das Gebiet aber zunächst zum Schauplatz von gleich zwei Grossveranstaltungen. Das Areal, auf dem Karl’s kühne Gassenschau für zwei Sommer ihr neues Stück aufführen will, grenzt südlich an die Limmattalbahn-Gleise. Fünf Millionen Franken soll das gesamte Projekt kosten. Die Unterlagen liegen noch bis zum 2. Februar im Dietiker Stadthaus öffentlich auf.

Dank Initiative der Phänomena auf Dietikon gekommen

Auf der anderen Seite der Gleise soll die Erlebnisausstellung Phänomena von April bis Oktober 2024 eine Million Menschen nach Dietikon locken. Dass die Gassenschau und die Phänomena beide im Niderfeld stattfinden sollen, ist kein Zufall. «Wir haben initiiert, dass Karl’s kühne Gassenschau nach Dietikon kommt», sagt Phänomena-Gesamtleiter Urs J. Müller auf Anfrage.

Das Niderfeld mit den beiden geplanten Grossveranstaltungen. Martin Ludwig

Obwohl die beiden Grossveranstaltungen sich im Sommer 2024 zeitlich überschneiden werden, sei die Zusammenarbeit begrenzt. «Die gleichzeitig geplante Phänomena ist organisatorisch und rechtlich unabhängig», heisst es dazu im Baugesuch. Aber es bestehe ein regelmässiger Austausch. So werden beide Seiten etwa von der Limmattalbahn-Haltestelle Niderfeld profitieren, die genau zwischen beiden Arealen liegt. Diese wird bisher noch nicht bedient und besteht nur als Fundament. Phänomena-Leiter Müller sagt dazu, dass die Haltestelle Niderfeld voraussichtlich auf den nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2023 in Betrieb gehen soll.

Die Limmattalbahn fährt heute bereits neben dem ausgesteckten Projekt vorbei. Soraya Sägesser

Genauere Details wie das Bühnenbild oder die Handlung des neuen Theaterstücks werden im Baugesuch nicht ausgeführt. Der Bühnenbildentwurf befinde sich noch in einem künstlerischen Reifeprozess, heisst es dazu. Bereits klar ist, dass ein 600 Quadratmeter grosser See mit vier Millionen Liter Wasser entstehen soll: «Es wird eine atmosphärische Landschaft sein, welche aus Wasserflächen wie auch begehbaren Inseln gestaltet sein wird», heisst es weiter. Dazu sollen unterirdische Tunnels die verschiedenen Auftrittsorte untereinander verbinden.

Platz für 1300 Gäste pro Aufführung

Während das Bühnenbild noch in den Sternen steht, existiert die Zuschauertribüne bereits. Die 2380 Quadratmeter grosse Tribüne bietet Platz für 1300 Besucherinnen und Besucher. Diesen Sommer kommt sie noch in der Westschweiz zum Einsatz, ehe sie auf nächsten Sommer ins Limmattal kommt. Auf dem Veranstaltungsareal ist auch ein Restaurant geplant, das während der Vorstellungstage geöffnet sein soll.

Während der Veranstaltungszeit sollen vor Ort auch hundert Parkplätze zur Verfügung stehen. Karl’s kühne Gassenschau will die Besucherinnen und Besucher gemäss Baugesuch mit vergünstigten Bahntickets dazu motivieren, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.

Noch ist es kaum vorstellbar, dass auf diesem Areal im Sommer 2024 eine Theaterbühne unter freiem Himmel entstehen wird. Soraya Sägesser

Im Juli 2023 soll die fast einjährige Bauzeit starten. Das neue Stück soll anschliessend von Juni bis Oktober 2024 sowie von Mai bis Oktober 2025 fünf Mal pro Woche aufgeführt werden. «Pro Saison sind zirka 80 bis 90 Vorstellungen geplant», heisst es bei Karl’s kühner Gassenschau auf Anfrage. Insgesamt will das Open-Air-Theater über beide Jahre rund 200’000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Niderfeld bringen.

