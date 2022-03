Seit 2018 ist bei der Dietiker Schule viel passiert.

Dietikon Von der Tagesschule bis zum knappen Schulraum: Die Führung der Schule zieht nach vier Jahren Bilanz Schulvorstand Reto Siegrist (Die Mitte) und die dreiköpfige Geschäftsleitung ziehen kurz vor der zu Ende gehenden Legislatur 2018 bis 2022 Bilanz. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 15.03.2022, 04.36 Uhr

Im September 2021 wurde mit dem Pavillon Stierenmatt die erste Tagesschule in Dietikon eingeweiht: Bei Hochbauvorstand Anton Kiwic, Architekt Lorenzo Guetg, Schulleiterin Helen Pianezzi und Schulvorstand Reto Siegrist herrschte entsprechend Freude. Severin Bigler / © CH Media

«In den letzten vier Jahren haben wir viel gearbeitet und heute stehen wir gut organisiert und mit vielen guten Mitarbeitenden da», sagt Reto Siegrist (Die Mitte). Als Dietiker Schulvorstand ist er verantwortlich für die fünftgrösste Schule im Kanton Zürich – mit etwas über 3000 Schülerinnen und Schülern, rund 600 Mitarbeitenden und einem jährlichen Budget von rund 70 Millionen Franken.

Am 15. Mai wird die neue Schulpflege gewählt (siehe Zweittext), die neben dem Schulpräsidenten künftig nur noch aus acht Mitgliedern statt wie aktuell 16 bestehen wird. Vor den Wahlen zieht Schulvorstand Siegrist zusammen mit der dreiköpfigen Geschäftsleitung an einer Medienorientierung Bilanz zur auslaufenden Legislatur. Bilanz ziehen sei wichtig, damit klar werde, welche Themen wirklich abgeschlossen seien und welche auf die neu Legislatur übernommen werden sollten, sagt Siegrist.

Verschiedene Ziele, die zum Beispiel die ­Bereiche Digitalisierung, Frühförderung sowie Betreuungsangebote betreffen, hatte die Schulpflege 2018 definiert. Die ­thematische Übersicht der «Limmattaler Zeitung» zeigt, was sich in den letzten vier Jahren alles getan hat und wo künftig die grössten Herausforderungen anstehen.

Seit Herbst 2019 wird die Schule Dietikon von einer dreiköpfigen Geschäftsleitung geführt statt nur von einer Person. Die operative Führung besteht aus Maria Wyrsch, Leiterin Schulverwaltung und Vorsitzende der Geschäftsleitung, Pier Antonio Chalfajew, Leiter Bildung, und Franziska Kurer, Leiterin Pädagogische Dienste.

Die zusätzlichen Ressourcen hätten die Schulpflege entlastet, weil diese sich seither um strategische Fragen kümmert, sagt Siegrist. Per 2021 wurde die Schulpflege deshalb neu organisiert (siehe Zweittext). Für eine Bilanz, wie die Geschäftsleitung sich auf die Entwicklung der Schule auswirkt, sei es noch zu früh. Die Struktur habe aber Klarheit bei der Verteilung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen gegeben und die Schule sei organisatorisch in ruhigere Gewässer gelangt, sagt Siegrist. «Wir haben nach personellen Turbulenzen jetzt eine Stabilität erreicht und die Geschäftsleitung wächst zusammen.» Vom im Herbst 2019 vorgestellten Leitungsteam ist nur noch Kurer übrig ­geblieben, Chalfajew ist seit September 2020 bei der Schule angestellt, Wyrsch seit Mai 2021.

In den vergangenen Jahren sei auch der Austausch zwischen der Schulverwaltung und der städtischen Verwaltung verbessert worden, sagt Siegrist. Dies erlaube eine effizientere Zusammenarbeit und habe Doppelspurigkeiten abgebaut.

Im August 2021 wurden der Schulpavillon Stierenmatt im Limmatfeld und der Doppelkindergarten Gjuch in Betrieb genommen. Weil der bisherige Kindergarten im Gjuchquartier zu einem Hort umfunktioniert wurde, konnte das Platzangebot für die schulergänzende Betreuung erhöht werden.

Angesichts der alternden Bausubstanz der bestehenden Schulgebäude und wachsenden Schülerzahlen wird der Schulraum die Dietiker Schule weiterhin stark beschäftigen. Bis 2035 werde bei den Schülern ein Zuwachs von rund 40 Prozent ­erwartet, sagt Schulverwaltungsleiterin Wyrsch. «Dafür benötigen wir 60 zusätzliche Schulklassen.» Mittelfristig müssen die Schulanlagen Fondli, Luberzen, Steinmürli, Wolfsmatt und Zentral grundlegend saniert werden. Weil der Schulpavillon Stierenmatt im Limmatfeld auf zehn Jahre befristet ist, wird auch dort ein neues Gebäude gebaut. Und nicht zuletzt wird im frühestens ab 2028 entstehenden Quartier Niderfeld eine neue Schule geplant. «Wir gehen davon aus, dass die ganze Planung und Realisierung all dieser Projekte etwa 340 Millionen Franken kosten wird», sagt Siegrist.

Als nächstes wird die vor 60 Jahren erstellte Schulanlage Wolfsmatt erneuert und erweitert. Anfang Februar bewilligte der Gemeinderat 2,6 Millionen Franken, um ein detailliertes Bauprojekt ausarbeiten zu lassen. Die Inbetriebnahme der erneuerten Schulanlage ist für Sommer 2028 geplant.

Im August 2021 wurde im Stierenmatt die erste Tagesschule eingeführt. Eine Bedarfsabklärung unter Eltern habe gezeigt, dass das Interesse an zusätzlichen Tagesschulen gross ist, sagt Kurer, die Leiterin pädagogische Dienste. Aktuell arbeite eine Projektgruppe an einem städtischen Konzept für Tagesschulen. Diese seien wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und förderlich für die Integration von Kindern, im speziellen solche aus bildungsfernen Familien.

Innerhalb der nächsten Legislatur sollen wenn möglich weitere Tagesschulen dazukommen, sagt Siegrist. Bei künftigen Bauprojekten werde die Tagesschule auch jeweils schon in der Planung berücksichtigt, ergänzt Kurer.

Mit dem Start ins Schuljahr 2021/2022 wurde erstmals im Kindergarten über eine längere Zeit integrativ im sogenannten Teamteaching gearbeitet. Lehr- und Fachpersonen hätten die Kinder bezüglich ihren Begabungen und Interessen sowie der Selbst- und Sozialkompetenz genau beobachtet und so Schwerpunkte für den weiteren Schulverlauf gesetzt, erklärt der Leiter Bildung Chalfajew. Ein Ziel sei dabei, die Kinder in ihrem normalen Schulumfeld so gut wie möglich zu betreuen, statt sie zu separieren, sagt Kurer. Ebenfalls soll das Spielen im Kindergarten pädagogisch stärker gewichtet werden, weil die Kinder dabei grosse Lernfortschritte machen würden.

Ab dem kommenden Schuljahr werden in den Schulanlagen Wolfsmatt, Zentral und Luberzen sogenannte Fokuskindergarten geführt. Dank zusätzlicher Ressourcen, wie mehr Klassenassistenz-Stunden und einer Heilpädagogin, sollen sehr junge oder besonders förderbedürftige Kinder gezielter unterstützt und auf den Schulstart vorbereitet werden, wie Kurer erklärt. Ab August 2023 soll das Angebot dann auch in den Schulen Fondli, Steinmürli und Stierenmatt eingeführt werden.

Für die Frühförderung vor dem Kindergarten ist neu nicht mehr die Schule, sondern das Präsidialdepartement verantwortlich. Dieses ist für die Integration von Familien zuständig, deshalb sei es sinnvoll, dass auch die Förderung vor dem schulpflichtigem Alter dort angegliedert sei, sagt Siegrist. Der Stadtrat habe bereits beschlossen, bis zum Sommer 2022 eine eigene Fachstelle «Frühe Kindheit» aufzubauen.

Seit 2021 verfügen alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse über eigene Arbeitsgeräte. Nicht nur die technische Ausrüstung und die Möglichkeiten für digitalen Unterricht haben grosse Fortschritte gemacht. Medien und Informatik seien ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans 21, sagt Chalfajew. Um einen kompetenten Unterricht zu gewährleisten, habe die Schule in dem Bereich einen Fokus auf Weiterbildungen und Schulungen für das Lehrpersonal gelegt. «Es geht auch um die Frage, wie Computer sinnvoll eingesetzt werden können und wo sie einen Mehrwert bieten», sagt Kurer.

2021 seien bei der Kommunikation verschiedene Vereinheitlichungen umgesetzt worden, sagt Chalfajew. Denn ein Ziel der Schule war eine stärkere Wahrnehmung als Einheit. Auch der schulhausinterne und -übergreifende Austausch sei dank der Einführung von Kommunikationsplattformen ausgebaut und professionalisiert worden.

Das neue Logo der Schule Dietikon: Die vier Farbbereiche im stilisierten D repräsentieren verschiedene im Lehrplan 21 verankerte Kompetenzen, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollen. zvg

Im Zuge der Digitalisierung habe sich auch bei der Kommunikation über verschiedene Kommunikationstools viel getan, sagt Chalfajew. «Aufgrund der Pandemie waren wir auch zu gewissen Entwicklungen gezwungen.» Ebenfalls eingeführt wurde ein neues Logo, das die Grundpfeiler des Lehrplans 21 aufgreift, sowie der Slogan «Dini Schuel – Dini Chance». Ein gesamtheitliches Kommunikationskonzept wird zurzeit ­finalisiert und soll in der nächsten Legislatur verabschiedet werden.

Viele der in den vergangenen Jahren umgesetzten Projekte und eingeführten Angebote sollen künftig weiter ausgebaut und vertieft werden. Überhaupt bleibt in der kommenden Legislatur, die bis 2026 dauert, viel zu tun. So soll die Schule auch einen verstärkten Fokus auf den Ausbau der Elternmitwirkung legen, sagt Siegrist. Und das ­Bestreben der Schule, als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden, soll Fahrt aufnehmen. Etwa mit einer Umfrage bei allen Mitarbeitenden, damit das Thema zielführend weiterverfolgt werden könne. Wegen den personellen Veränderungen sei dieses Legislaturziel in den vergangenen Jahren etwas ins Stocken geraten, erklärt Siegrist.

Nur noch acht Sitze: Die Schulpflegewahl wird umkämpft

Am 15. Mai wird die Dietiker Schulpflege neu gewählt. Stadtrat Reto Siegrist (Die Mitte) wird voraussichtlich auch in den nächsten vier Jahren wieder als Schulvorstand amten, unter der Voraussetzung, dass er bei der Neukonstituierung des Stadtrats sein Ressort behält. Denn Siegrist wurde bereits am 13. Februar als Stadtrat wiedergewählt. Zusammen mit ihm wird die Schulpflege künftig nur noch neun Mitglieder zählen statt wie bisher 17.

Grund dafür ist die Reorganisation der Schulpflege, die sich neu auf strategische Fragen fokussiert und nicht mehr in das operative Geschäft involviert ist. Dies wurde per 2021 vollzogen. Ausdruck dieser Veränderung ist auch, dass die Schulpflege seit August 2021 keine Lehrkräfte mehr beurteilt. Die Organisation hat sich laut Siegrist bereits eingeschliffen und funktioniere gut. Von den acht Schulpflegemitgliedern sind je drei Teil des Ausschusses Schülerinnen und Schüler und des Ausschusses Personal. Eine Person ist zuständig für die Schulliegenschaften und eine repräsentiert die Schulpflege in der Kommission der Berufswahlschule Limmattal und im Vorstand der Musikschule. «In der Schulpflege benötigen wir heute andere Profile als früher», sagt Siegrist. So seien etwa strategische und planerische Fähigkeiten viel stärker gefragt. Noch bis zum 17. März können neue Kandidaturen eingereicht oder bestehende zurückgezogen werden.

Schon jetzt ist die Ausgangslage spannend. Die SVP schickt gleich vier Kandidierende für die acht Schulpflegesitze ins Rennen: Rudolf Böni, Christian Dittli, Giuseppe Lo Iacono (alle neu) und Iris Schühle (bisher). Für die SP treten drei Bisherige erneut an: Valbone Mustafi, Yanik Sousa und Claudia Thommen Schmid. Ebenfalls zur Wahl stellen sich Martino Agustoni (FDP, bisher), Marc Kaufmann (Grüne, neu), Christoph Schätti (Die Mitte, bisher), Sabine Unterholzner (Die Mitte, neu) und Doris Zürcher (EVP, bisher).

