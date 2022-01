Dietikon Von der Realität gebremst: So steht es um das erträumte Gemeinschaftszentrum im Quartier Schönenwerd Gemeinderat Johannes Küng (SP) und die Stadt setzen sich für das Quartierzentrum ein. Doch viele Fragen sind noch offen und auch die Liegenschaftsbesitzerin hat ein Wörtchen mitzureden. Celia Büchi Jetzt kommentieren 19.01.2022, 17.09 Uhr

Die ehemalige Postfiliale Dietikon Brunau ist noch da, aber leer und unbelebt. Severin Bigler

Im letzten Jahr ging es rund um den Quartierplatz Schönenwerd turbulent zu und her: Zwischen Juni und Oktober fand der Gleis- und Strassenbau auf der Birmensdorferstrasse für die Limmattalbahn statt, im September schloss die Post ihre Filiale Brunau, der Quartierplatz wurde umgebaut und im Dezember wurden ihm die zwei Stationshäuschen der Limmattalbahn vor die Nase gesetzt.

Laut dem Präsidenten des Quartiervereins Schönenwerd, Christoph Schätti, haben sich die vielen Veränderungen negativ auf das Leben auf dem Platz ausgewirkt. Besonders die Schliessung der Post bedauert er sehr. «Das Quartier ist mit der Post gestorben», sagte er kürzlich gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Weit ab vom Fahrplan

Wie könnte also der neu gestaltete Platz belebt werden? Letzten März, nachdem im Februar die Schliessungspläne der Post publik wurden, schlug die SP der Stadt in einem offenen Brief vor, in der ehemaligen Postfiliale ein Gemeinschaftszentrum (GZ) und ein Café aufzubauen. Als Konzept stellte sie sich vor, dass im GZ zum Beispiel ein Co-Working, eine Spielgruppe, ein Quartierbüro und Räume für Gruppentreffen eingerichtet werden könnten. Idealerweise sollten die Räumlichkeiten in den Besitz der Stadt übergehen. Der damalige Fahrplan: Im Herbst GZ und Café erstellen und diese ab dem Winter verpachten.

So weit kam es bis heute noch nicht. «Ich hätte auch gerne, es ginge schneller, aber die Realität sieht anders aus», sagt Johannes Küng (SP), der im Quartier Schönenwerd wohnt und zu den Ideengebern für das Gemeinschaftszentrum gehört. Es seien viele Abklärungen und viele Diskussionen nötig. Es gebe noch viele offene Fragen.

«Im Moment sind wir daran, zu schauen, was überhaupt möglich ist»,

sagt er. Es müsse noch geprüft werden, ob sich die Räumlichkeiten für ihre Pläne eigneten. Wer das Gemeinschaftszentrum finanzieren und wer die Leitung übernehmen würde, sei noch unklar.

Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) kann sich viele Möglichkeiten für eine Finanzierung vorstellen. Ein Regierungsziel der Stadt sei, Quartierarbeit in den verschiedenen Quartieren zu installieren, um noch präsenter zu sein.

«Die Quartierarbeit könnte ihr Büro in einem Quartierzentrum mieten»,

sagt Bachmann. So könnte das Projekt des Gemeinschaftszentrums über die Büromiete quersubventioniert werden. Eine andere Möglichkeit wäre ein einmaliger Investitionsbeitrag der Stadt für die Anschubfinanzierung.

Die Liegenschaftsbesitzerin will nicht verkaufen

Kaufen werde die Stadt die Räumlichkeiten aber nicht, das sei schon im April klar geworden, sagt Küng. Denn: Die Bellerive-Immobilien AG, der die Liegenschaft seit 1962 gehört, habe kein Interesse zu verkaufen. Aber «wenn die Strukturen und Organisation dahinter stimmen und eine Umsetzung relativ zeitnah möglich ist», sei ein Gemeinschaftszentrum in der ehemaligen Postfiliale grundsätzlich gut denkbar, heisst es auf Anfrage von Seiten der Firma Regimo, die die Liegenschaft bewirtschaftet. «Wir sind mit den Initianten in Kontakt. Es wurden erste Ideen ausgetauscht und Informationen zu den Flächen zur Verfügung gestellt», heisst es weiter. Da es sich um eine gewerbliche Fläche handle, seien ansonsten Büros, stilles Gewerbe oder auch ein Verkauf mögliche Nutzungen. In den nächsten Wochen wird sich die Liegenschaftsverwaltung mit Küng und der Stadt zu einer Sitzung treffen. Dann werde hoffentlich klarer werden, wie die Zukunft der Filiale Brunau aussehen werde, sagt Küng.

«Mein Anliegen ist, dass wir, sobald klar ist, was möglich ist, einen Trägerverein suchen», sagt Küng. Er selbst könne sich auch vorstellen, als Mitglied eines Vereins in der Leitung eines Gemeinschaftszentrums involviert zu sein – als Quartierbewohner und Ideengeber, nicht als Politiker. Welche Vereine in Frage kommen, ist noch unklar. Ganz sicher nicht tragen wird der Quartierverein das Gemeinschaftszentrum. «Ich möchte mitarbeiten, aber stemmen kann ich das Projekt mit dem Verein nicht», sagte der Präsident des Quartiervereins, Christoph Schätti, gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Die rund 100 Mitglieder des Quartiervereins hätten einen Altersdurchschnitt von 75 oder 80 Jahren und könnten deshalb nicht mehr so aktiv sein, sagte er. Und an jungem Zuwachs mangle es bedauerlicherweise.

